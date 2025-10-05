Tο 27ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Λάρισας «Παναγιώτης Παπαθανασίου», υποδέχεται η Λάρισα, το Σαββατοκύριακο 4 & 5 Οκτωβρίου 2025, στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Μία διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός υψηλού πολιτιστικού κύρους τέσσερις δεκαετίες μετά την πρώτη διοργάνωση το 1985.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τον Μουσικό Σύλλογος Λάρισας, σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και φέτος φιλοξενεί επτά χορωδίες υψηλού επιπέδου από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χορωδίες που κουβαλούν παράδοση, πάθος και δημιουργικότητα θα συναντηθούν στη σκηνή για να μοιραστούν το πιο όμορφο δώρο: τη μουσική.

Οι χορωδίες που συμμετέχουν στο φεστιβάλ είναι:

1. Coro Marc’ Antonio Ingegneri di Verona (μικτή) (Conductor: Manolo Da Rold)

2. Το μικτό φωνητικό σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ (Διεύθυνση: Ιωάννης Ιδομενέως).

3. Η παιδική χορωδία Ι.Ν. Αγίας Βαρβάρας Αργυρούπολης (Διεύθυνση: Λώρα Πετροπούλου).

4. Η μικτή χορωδία ΣυνΩΔΗπόροι Ζωγράφου (Διεύθυνση: Ήβη Παπαθανασίου).

5. Η μικτή Πολυφωνική χορωδία Δήμου Βόλου (Διεύθυνση: Γιάννης Καρκάλας).

6. Η μικτή χορωδία του ΔΩΛ (Διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης).

7. Η παιδική χορωδία του ΔΩΛ (Διεύθυνση: Ειρήνη Μάμμου).

και φυσικά η διοργανώτρια, η μικτή χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κτιστάκη.

Η επιλογή των χορωδιών έγινε από την καλλιτεχνική επιτροπή του φεστιβάλ που αποτελείται από τους:

· Χρήστο Λενούτσο: Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

· Μυρτώ Παπαθανασίου: διεθνώς αναγνωρισμένη Σοπράνο του Λυρικού θεάτρου

· Χρήστο Κτιστάκη: μαέστρο και καλλιτεχνικό Διευθυντή του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας.

Με στόχο την ανάδειξη της χορωδιακής τέχνης και τη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας μέσα από τη μουσική, το φεστιβάλ αποτελεί σημείο αναφοράς για τους φίλους της πολυφωνίας, αλλά και για το κοινό που αναζητά μοναδικές καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Η συμμετοχή χορωδιών με διεθνείς διακρίσεις και το ποικίλο ρεπερτόριό τους υπόσχονται δύο βραδιές γεμάτες συγκίνηση, δημιουργία και έμπνευση. Η Λάρισα, με την πλούσια πολιτιστική της παράδοση, θα μετατραπεί σε τόπο συνάντησης διαφορετικών φωνών και πολιτισμών, αναδεικνύοντας την καθολική δύναμη της μουσικής να ενώνει.

Το φεστιβάλ από το 2019, όταν και τέθηκε υπό τη αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων όπως συμβαίνει και φέτος, φέρει το όνομα του αείμνηστου Παναγιώτη Παπαθανασίου, επί δεκαετίες Προέδρου του Μουσικού Συλλόγου Λάρισας, που αφιέρωσε τη ζωή του στην ανάδειξη της χορωδιακής τέχνης στην πόλη και έβαλε τα θεμέλια του θεσμού. Η δική του αγάπη για τη μουσική συνεχίζει να μας εμπνέει και να φωτίζει το μέλλον της χορωδιακής δημιουργίας.