Βραβευμένες ταινίες στο Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου

Προβολές βραβευμένων ταινιών στο Πλανητάριο, εντυπωσιακά επιστημονικά πειράματα και εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα δράσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για όλες τις ηλικίες [λεωφ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο].

Στο Πλανητάριο προβάλλονται τη φετινή σεζόν δύο νέες ταινίες που βραβεύτηκαν πρόσφατα σε διεθνή Φεστιβάλ. Η ταινία «Οι Αστροεξερευνητές» της πολωνικής εταιρείας «Creative Planet», που απευθύνεται σε παιδιά άνω των πέντε ετών, έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Πλανηταρίου στο Fulldome Festival του Μπρνο.

Αναφέρεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις των καιρών μας και οι πρωταγωνιστές της, τρεις εξωγήινοι ζητούν τη βοήθεια των μικρών θεατών για να τις λύσουν και να υπογραμμίσουν πόσο σημαντική και ευαίσθητη είναι η ισορροπία που υπάρχει στο οικοσύστημα της Γης.

Η ταινία «T.Rex- Ο βασιλιάς των δεινοσαύρων», που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών, είναι μια μεγάλη αμερικανική παραγωγή για γιγάντιες οθόνες προσαρμοσμένη να προβληθεί σε θόλο πλανηταρίου. Παρουσιάζει τον πιο εντυπωσιακό από όλους τους δεινόσαυρους με κατανοητές επιστημονικές πληροφορίες. Η ταινία απέσπασε τέσσερα βραβεία στο Διεθνές Συνέδριο της Ένωσης Κινηματογράφων Giant Screen στο Όστιν του Τέξας.

Ταυτόχρονα συνεχίζονται οι προβολές των ταινιών «Ο Κρούμκα στους Πλανήτες», «Είμαστε Αστρόσκονη», «Ταξίδι στον Γαλαξία», «Πέρα από την Γη», «Η Ιστορία της Γης», «Μαγικός Πλανήτης» και «Διαστημικές καταιγίδες και Βόρειο Σέλας», ενώ τον Δεκέμβριο θα προστεθεί και η χριστουγεννιάτικη ταινία «Το Άστρο των Χριστουγέννων».

Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος φιλοξενούνται, εκτός από την έκθεση διαδαραστικών εκθεμάτων, science shows για μικρούς και μεγαλύτερους επιστήμονες. Τα «Διαστημικά Πειράματα στη Γη» και το «Απίθανο ταξίδι της τροφής και της ανάσας» για ηλικίες έξι ετών και άνω και τα πειράματα κβαντικής φυσικής για μεγαλύτερες ηλικίες μαθητών.

Το εργαστήριο τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου «UTech Lab» παρουσιάζει για τα παιδιά δύο νέα εργαστήρια νέων τεχνολογιών. Το «Space Hackers: Επικοινωνία με το Διάστημα» (10-14 ετών), συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών, εξηγεί στους μικρούς συμμετέχοντες πώς γίνεται η επικοινωνία των επιστημόνων με το βαθύ Διάστημα και τους καλεί να δημιουργήσουν τα δικό τους διαστημικό παιχνίδι. Το δεύτερο πρόγραμμα «Boo! Glow up your ghost» είναι αφιερωμένο στο Χάλογουιν και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά 10-14 ετών να φτιάξουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα ώστε μικρά φαντασματάκια να φωτίζονται. Επίσης, συνεχίζεται ο κύκλος εργαστηρίων για παιδιά Λυκείου και φοιτητές «Self- Driving Cars & AI», ενώ θα επαναληφθεί και ο διαγωνισμός που οργανώνεται σε συνεργασία με την Amazon όπου ψηφιακά αγωνιστικά αυτοκίνητα θα εκπαιδεύονται με τεχνητή νοημοσύνη για να τρέξουν σε πίστες με μεγάλη ταχύτητα.