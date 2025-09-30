«Μαστογραφίες»: Ομαδική εικαστική έκθεση στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή

Στον εμβληματικό χώρο του Ιδρύματος Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κασσαβέτη 18, Κηφισιά, η Τέχνη γιορτάζει τον Αγώνα, το Κουράγιο, το Θάρρος, τη Νίκη της Γυναίκας ενάντια στον καρκίνο του μαστού, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τους συμβολισμούς του γυναικείου μαστού.

Η ομαδική εικαστική έκθεση «Μαστογραφίες» εγκαινιάστηκε το Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου 2025.

Εκλεκτοί καλεσμένοι, 11 σύγχρονοι και αξιόλογοι εικαστικοί από Ελλάδα και εξωτερικό που εμπνέονται από τον γυναικείο μαστό, του συμβολισμούς του και τον Οκτώβριο, χρώματος ροζ που είναι διεθνώς αναγνωρισμένος ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα, πραγματοποιούνται δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ασθένεια, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη. Η έγκαιρη διάγνωση μέσω προληπτικών εξετάσεων, όπως η μαστογραφία και το υπερηχογράφημα, αυξάνει σημαντικά τα ποσοστά ίασης.

Συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Depy Lindermayer – Ivi Gabrielides – Jocasta M. – Zoe Kyko

Κώστας Αρβανίτης – Ευαγγελία Λιάσκου – Δημήτρης Ρωμανός

Λίλα Στεργιοπούλου – Πελαγία Στρατηδάκη

Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου – Αριστείδης Χρυσανθόπουλος

Το concept, η οργάνωση και η επικοινωνία της έκθεσης ανήκει στον εκπαιδευτικό και διοργανωτή εικαστικών εκθέσεων Δημήτρη Λαζάρου.

Συμβολισμοί του γυναικείου μαστού:

Θηλυκότητα:

Ο μαστός είναι ένα αναγνωρίσιμο σύμβολο της γυναικείας ταυτότητας και σωματικής διάπλασης.

Μητρότητα:

Συνδέεται στενά με τη γαλουχία και τη δυνατότητα του θηλασμού, αποτελώντας το όργανο που παρέχει τροφή στο βρέφος.

Αναπαραγωγή:

Ο μαστός σχετίζεται με την αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας και τη διαδικασία της κύησης.

Ομορφιά:

Η εξωτερική εμφάνιση των μαστών, με τις διάφορες διαστάσεις και σχήματα, είναι συχνά θέμα συζήτησης και συχνά συνδέεται με την έννοια της ομορφιάς.

Απόλαυση και σεξουαλικότητα:

Ο μαστός είναι ένα ερωτογενές όργανο και μπορεί να συνδέεται με την σεξουαλική επιθυμία και την ερωτική έλξη.

Ασθένεια:

Ο καρκίνος του μαστού, δυστυχώς, αποτελεί μια σοβαρή απειλή και συνδέεται με πόνο, φόβο και απώλεια.

Καταπίεση:

Σε ορισμένες κοινωνίες, οι μαστοί μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο καταπίεσης ή να τους επιβληθούν περιορισμοί.

Ο μαστός, λοιπόν, είναι ένα σύνθετο σύμβολο με πολλές διαστάσεις και ερμηνείες, που επηρεάζονται από την κουλτούρα, την ιστορία και τις προσωπικές εμπειρίες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Concept – Οργάνωση – Επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου

email: [email protected] // [email protected]

Διάρκεια έκθεσης: Έως 11 Οκτωβρίου 2025

ΙΔΡΥΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ

Κασσαβέτη 18,

145 62 ΚΗΦΙΣΙΑ

Τηλ: 210 80 19 975

email: [email protected] website: www.iett.gr

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τρίτη έως Σάββατο: 11π.μ. – 7μ.μ.

Κυριακή και Δευτέρα: Κλειστά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ