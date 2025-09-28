Ο Κολοσσός της Ρόδου αναβίωσε στον ουρανό με 1.000 drones

Η ελληνική start-up DRNS Drone Light Show, που ιδρύθηκε από δύο νέους Έλληνες, παρουσίασε στη Ρόδο το μεγαλύτερο drone show που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Λίγους μήνες μετά το show στο Βατικανό από τον αδελφό του Elon Musk, δύο Έλληνες τόλμησαν και πέτυχαν κάτι εξίσου θεαματικό, αποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να καινοτομεί και να εμπνέει στον παγκόσμιο

χάρτη.

Με 1.000 drones, ο ουρανός της Ρόδου μετατράπηκε σε καμβά φωτός, όπου αναβίωσε το αρχαίο θαύμα του Κολοσσού της Ρόδου και μαζί του εμβληματικά σύμβολα του νησιού: τα ελάφια, η Κοιλάδα των Πεταλούδων, οι Ιππότες και ο Ολυμπιονίκης Διαγόρας.



Για πρώτη φορά σε drone show, χρησιμοποιήθηκαν πίδακες φωτός (jets of light), συντονισμένοι με την εναέρια χορογραφία. Το αποτέλεσμα ήταν ένα πρωτοποριακό υπερθέαμα, που συνδυάζει καινοτομία με μύθο και ιστορία, αναδεικνύοντας με εντυπωσιακό τρόπο τον ελληνικό τουρισμό, τον πολιτισμό και την κληρονομιά.

Το show κορυφώθηκε με τη λέξη ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ – PHILOXENIA και ολοκληρώθηκε με το μήνυμα: «Rhodes: Where History Breathes, and Hospitality Shines».

Από την αμφισβήτηση στην αναγνώριση



Η DRNS έγινε γνωστή το Mάιο του 2025, μέσα από το πολυσυζητημένο drone show της Adidas στην Αθήνα, που προκάλεσε χαμό στα social media. Παρά τις αντιδράσεις, αποδείχθηκε ότι ποτέ δεν πέταξαν πάνω από την Ακρόπολη και ότι όλες οι άδειες είχαν παρθεί κανονικά. Λίγους μήνες αργότερα, η ομάδα απέδειξε ότι οι φιλοδοξίες δεν θάβονται στην Ελλάδα: με το όραμα της υλοποίησε ένα έργο που στάθηκε ισάξιο δίπλα σε διεθνή events, αναδεικνύοντας τη χώρα μας μέσα από την τεχνολογία αιχμής και τον πολιτισμό, και φέρνοντας τη Ρόδο στο επίκεντρο των πιο θεαματικών γεγονότων παγκοσμίως.



Η αποστολή της ομάδας



Οι δύο co-founders της DRNS, μαζί με την ομάδα τους, ξεκίνησαν με ένα όραμα:

● Να φέρουν στην Ελλάδα ένα νέο και μοντέρνο τρόπο entertainment αλλά & poweful marketing tool που μέχρι τώρα

βλέπαμε μόνο στο εξωτερικό.

● Να αποδείξουν ότι και από την Ελλάδα μπορεί να παραχθεί έργο διεθνών προδιαγραφών.

● Να δημιουργήσουν εμπειρίες που παντρεύουν τον μύθο, την ιστορία και την

καινοτομία.



Δηλώσεις



«Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να χτίσουμε κάτι που θα κάνει την Ελλάδα να ξεχωρίσει. Παρά τις δυσκολίες, δείξαμε πως με όραμα και τεχνολογία μπορείς να καταφέρεις κάτι μαγικό. Ο Κολοσσός της Ρόδου δεν ήταν απλώς ένα show, ήταν μια δήλωση για το τι μπορεί να πετύχει η Ελλάδα όταν τολμά να ονειρευτεί.



Ταυτόχρονα, θέλαμε να προβάλουμε τον ελληνικό τουρισμό και να στείλουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ιστορία, πολιτισμός, αλλά και καινοτομία, φιλοξενία και εμπειρίες διεθνούς επιπέδου.” είπε ο Σέργιος Τζιάνος.

«Απόψε η Ρόδος έγινε το κέντρο του κόσμου. Ο ουρανός της μετατράπηκε σε καμβά φωτός και ιστορίας. Είμαστε υπερήφανοι που η DRNS υπέγραψε το μεγαλύτερο drone show στην Ελλάδα, συνδυάζοντας την αιχμή της τεχνολογίας με τη δύναμη των πίδακων φωτός (jets of light). Στόχος μας είναι να δείξουμε πως η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο ιδρυτής της DRNS, Γιώργος Μπάρδανης.