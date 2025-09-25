«Να τα γράψω… πριν ξεχαστούν»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία (1/10), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει θεματικό εργαστήριο ενηλίκων, την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 (ώρα 17:30), στο κτήριό του στον Ταύρο.

Στη διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν προσωπικά και οικογενειακά τεκμήρια και να ανακαλύψουν πληροφορίες για την οικογενειακή τους ιστορία. Στόχος είναι να αναπλάσουν το παρελθόν και να δημιουργήσουν αφηγήσεις για τις επόμενες γενιές, ενώ θα επιχειρήσουν να γράψουν τις πρώτες σελίδες της «αυτοβιογραφίας» τους.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Απαραίτητη η κράτηση, στο τηλέφωνο 210 3418062, Δευτ.-Παρ. 10:00-17:00.

Ιστορικό Αρχείο

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, 17778, Ταύρος

Τ.: 210 3418051 | www.piop.gr