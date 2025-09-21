«Ιερά Μονοπάτια – Από τα Μυστήρια της Ελευσίνας στη Βυζαντινή Ψαλμωδία και την Παράδοση των Μεβλεβί Δερβίσηδων»

Δυο σπουδαίες λειτουργικές μουσικές παραδόσεις συναντώνται στις 27 Σεπτεμβρίου 2025 στον αρχαιολογικό χώρο της Ελευσίνας, με φόντο την εκστατική περιστροφή των Μεβλεβήδων Δερβίσηδων.

Οι Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες της Κωνσταντινούπολης και η Βυζαντινή Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως, μετά την sold out εμφάνισή τους στην Φιλαρμονική του Παρισιού, ενώνουν τις φωνές και τους στροβιλισμούς τους σε μια βραδιά πνευματικής σύζευξης, με την οποία κορυφώνεται το 3o Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα – «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο».



Στο ξεχωριστό αυτό γεγονός συμμετέχουν, επίσης, ο δεξιοτέχνης της λύρας Σωκράτης Σινόπουλος και, ως αφηγητής, ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Μιχαήλ Μαρμαρινός.

Μια σπάνια συνάντηση ιερών παραδόσεων: η μία, χριστιανική, χρονολογείται από τον 4ο αιώνα κατά τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία· η άλλη αναπτύχθηκε υπό την επίδραση του μυστικιστικού τάγματος των Μεβλεβήδων, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα από τον μεγάλο δάσκαλο Μεβλανά Τζελαλαντίν Ρουμί.

Στη γη των αρχαίων Μυστηρίων, η συνύπαρξη αυτή μεταμορφώνεται σε τελετουργία: μια μυσταγωγική εμπειρία που εγείρει διαχρονικά ερωτήματα για την ψυχή, το ιερό και τις κοινές διαδρομές της ανθρωπότητας. Μέσα από την περιστροφή των δερβίσηδων και τις βαθύτονες αρμονίες της βυζαντινής χορωδίας, τα «Ιερά Μονοπάτια» έρχονται να προσφέρουν στο κοινό ένα ταξίδι στον ήχο και τη σιωπή, την παρουσία και τη μνήμη — έναν ύμνο στην πνευματική κληρονομιά που εξακολουθεί να ενώνει Ανατολή και Δύση, παρελθόν και μέλλον.

Αρχαιολογικός Χώρος Ελευσίνας, 27 Σεπτεμβρίου στις 20:00

Κρατήσεις εισιτηρίων: https://www.ticketservices.gr/event/epanagoitevontas-ton-kosmo-3rd-new-eleusis-symposion/?lang=el

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), 29 Σεπτεμβρίου στις 20:30

Κρατήσεις εισιτηρίων: https://www.megaron.gr/event/iera-monopatia/

Οι συντελεστές της παράστασης

Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες της Κωνσταντινούπολης

Διεύθυνση συνόλου: Mete Edman

Ορχήστρα: Mete Edman (ούτι & φωνητικά), Emre Isik (νέυ), Mustafa Dedeoglu (καντούν), Kaan Sezerler (κεμέντζε), Rifat Caliskan (μπεντίρ).

Χορευτές: Pinar Yatarkalkmaz, Deniz Evren Gügüs, Gökhan Denkel, Erdinç Mustafa Kızılöz, Gökhan Demir

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Kenan Öztürk

Διευθυντής Παραγωγής: Ekim Öztürk

Management: CaféTurc Music & Arts

Βυζαντινή Χορωδία του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως

Χοράρχης: Καλλίστρατος Κωφόπουλος

Μέλη χορού: Σταμάτιος-Νικόλαος Κίσσας, Ευάγγελος Κίσσας, Νικόλαος Τυροβόλης, Ευστάθιος Άνατς, Σπυρίδων Παπακωστόπουλος, Χαραλάμπης Στεφανίδης, Χρήστος Κοντακινός, Δημήτριος Λαγούρος, Χρήστος Πιπέρος, Λουκάς Προκοπίου, Ευστράτιος Λαγουμίδης, κ.ά.

Λύρα: Σωκράτης Σινόπουλος

Αφηγητής: Μιχαήλ Μαρμαρινός

Καλλιτεχνικός σύμβουλος: Jochen Sandig

Περισσότερα για τους συντελεστές της παράστασης

Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες της Κωνσταντινούπολης

Το μουσικό και χορευτικό σύνολο Derviches Tourneurs d’Istanbul ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε έχει εμφανιστεί σε εμβληματικούς χώρους διεθνώς, όπως στη Φιλαρμονική του Παρισιού, το Φεστιβάλ Ιερής Μουσικής της Φεζ στο Μαρόκο, το Παλαί ντε Σαγιό στο Παρίσι, το Αρχαίο Θέατρο της Αλικαρνασσού στην Τουρκία, κ.α.

Το σύνολο, υπό τη διεύθυνση του Mete Edman, αποτελείται από άνδρες και γυναίκες οι οποίοι έχουν ασπαστεί τον τουρκικό σουφισμό ως φιλοσοφία ζωής. Συνοδεύουν τους περιστρεφόμενους δερβίσηδες σε μια αυθεντική τελετή, βασισμένη στους ύμνους των μεγάλων συνθετών της σουφικής παράδοσης.

Οι Περιστρεφόμενοι Δερβίσηδες, μέλη του Τάγματος των Μεβλεβήδων που ιδρύθηκε από τους μαθητές του Μεβλανά Τζελαλαντίν Ρουμί τον 12ο αιώνα, ενσαρκώνουν μια μυστικιστική παράδοση βαθιά ριζωμένη στον μεσαιωνικό ισλαμικό κόσμο. Η φιλοσοφία τους, επηρεασμένη από τον Ρουμί και τον δάσκαλό του, Σαμς αλ-Ντιν Ταμπρίζι – έναν ετερόδοξο Ισμαηλίτη πνευματικό οδηγό – πρεσβεύει την αναζήτηση του Απολύτου μέσα από την τέχνη και τη μουσική.

Η Σεμά είναι ένα χορευτικό τελετουργικό, μέσα από το οποίο ο δερβίσης ενώνεται με το Ιερό σε μια κατάσταση μυστικιστικής έκστασης. Το νέυ (καλαμένια φλογέρα) – σύμβολο της ψυχής που αναζητά τον Αγαπημένο – συνοδεύει την τελετή μαζί με άλλα παραδοσιακά όργανα, δημιουργώντας μια υποβλητική, πνευματική ατμόσφαιρα. Η τελετή, της οποίας το όνομα σημαίνει «πνευματική ακρόαση», συμβολίζει την κοσμική κίνηση. Ο δερβίσης, με το δεξί χέρι στραμμένο προς τον ουρανό και το αριστερό προς τη γη, γίνεται μεσολαβητής της θείας χάριτος. Η ενδυμασία του είναι γεμάτη βαθύ συμβολισμό. Το σίκκε (παραδοσιακό καπέλο από τσόχα) παραπέμπει στην ταφόπλακα του εγώ, η λευκή τεννουρέ (χιτώνας) στο σάβανο και ο μαύρος μανδύας στον τάφο. Πριν ξεκινήσει την περιστροφή, ο δερβίσης σταυρώνει τα χέρια του στο στήθος – μια χειρονομία που απηχεί τη θεία ενότητα.

Ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικόφιλων Κωνσταντινουπόλεως

Ιδρύθηκε το 1985 από μέλη της Βυζαντινής Χορωδίας Κωνσταντινουπολιτών, η οποία δραστηριοποιούνταν στην Αθήνα από το 1975, και συσπειρώνει στις τάξεις του έμπειρους ψάλτες και νέους ταλαντούχους μουσικούς. Σκοπός του Συλλόγου είναι να συνεχίσει την πορεία του ιστορικού Συνδέσμου Μουσικοφίλων του Πέρα, που αποτελεί συνέχεια του φημισμένου Μουσικού Συλλόγου του Φαναρίου, ο οποίος γνώρισε μεγάλη ακμή από τον 19ο αιώνα μέχρι τη Μικρασιατική Καταστροφή. Από το 2023 τη διεύθυνση του Χορού έχει αναλάβει ο Καλλίστρατος Κοφόπουλος.

Ο Σύλλογος έχει επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη πολλές φορές με αφορμή διάφορες εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Επιπλέον, έχει δώσει συναυλίες στο Παρίσι, στη Βουλγαρία, στο Λονδίνο, στο Κάρντιφ και στην Κύπρο. Συμμετείχε, επίσης, ως χορός στη Μεγάλη Σύνοδο της Κρήτης το 2016, κατόπιν επίσημης πρόσκλησης του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου. Τον Νοέμβριο του 2021, έλαβε μέρος στο Ιωβηλαίο του Οικουμενικού Πατριάρχη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Μέχρι σήμερα, ο Σύλλογος έχει εκδώσει περίπου 30 κασέτες και CD, που χαρακτηρίζονται για την προσήλωσή τους στην Πολίτικη ψαλτική παράδοση.

Σωκράτης Σινόπουλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε κλασική κιθάρα με την Μαρία Γαλάνη και τον Βασίλη Γρατσούνα, θεωρητικά με τον Μιχάλη Αδάμη και βυζαντινή μουσική και δημοτικό τραγούδι με τον Γιάννη Τσιαμούλη. Το 1988 ξεκίνησε μαθήματα πολίτικης λύρας και λαούτου με τον Ross Daly και ένα χρόνο αργότερα έγινε μέλος του συγκροτήματός του «Λαβύρινθος». Έκτοτε, συνεργάζεται με μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε διάφορα μουσικά σχήματα, συμμετέχοντας σε ηχογραφήσεις και συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ άλλων έχει ηχογραφήσει για την Blue Noteμε τον Charles Lloyd,για την Harmonia Mundiμε τον Jean Quihen Queyras, για την ECM με την Ελένη Καραΐνδρου και για την Fuga Libera με το συγκρότημα παλαιάς μουσικής L’Achéron. Το 1999 βραβεύθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού με το Κρατικό Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών: «Μελίνα Μερκούρη».

Το 2010 δημιούργησε το Σωκράτης Σινόπουλος Quartet.Το πρώτο άλμπουμ του κουαρτέτου εκδόθηκε το 2015, με παραγωγό τον Manfred Eicher από την ECM records, με τίτλο “Eight Winds” και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές διεθνώς. Το 2018 εκδόθηκε το άλμπουμ του “Under the Rose Tree – Tunes from the Greek musical traditions” από την εταιρεία Saphrane records, το οποίο επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα CD για το 2018 από την ένωση κριτικών μουσικής της Γερμανίας. Το 2019 ακολούθησε το δεύτερο άλμπουμ του κουαρτέτου, το “Metamodal”. Είναι καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Μιχαήλ Μαρμαρινός

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε νευροβιολογία, θέατρο και σκηνοθεσία θεάτρου. Το 1983-84 ίδρυσε το σχήμα «διπλούς Έρως, εταιρεία θεάτρου», το οποίο αργότερα μετονομάστηκε σε Theseum Ensemble. Παραστάσεις του έχουν ανέβει στην Ελλάδα (Εθνικό Θέατρο, ΚΘΒΕ, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου κ.α.) και έχουν ταξιδέψει σε φεστιβάλ διεθνώς (σε Αυστρία, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Ελβετία, Ιαπωνία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα, Κορέα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρωσία, Σερβία). Έχει συνεργαστεί σε διεθνείς παραγωγές, μεταξύ άλλων με τους Albrecht Hirhe, Heiner Goebbels, Daniel Wetzel και Helgard Haug (RIMINI PROTOKOLL), τη VeenFabriek και τον Paul Koek, το θέατρο ΝΟ και τον Gensho Umewaka. Επιπλέον, ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και ταινίες καταξιωμένων Ελλήνων σκηνοθετών.

Διετέλεσε Γενικός Καλλιτεχνικός Διευθυντής της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, ενώ πλέον είναι ο νέος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.

Είναι μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Heiner Müller και του Διεθνούς Ινστιτούτου Βιοενεργειακής Ανάλυσης. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου από το 2006 έως το 2009.Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια Πατρών, Ναυπλίου και Θεσσαλονίκης – όπου από το2006 θήτευσε ως τακτικός καθηγητής. Του έχει απονεμηθεί το βραβείο Mikhail Tumanishvili στην Τιφλίδα της Γεωργίας, ενώ επίσης έχει χριστεί Ιππότης του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres) από το Υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας.



Jochen Sandig

Γεννήθηκε στο Έσλινγκεν της Γερμανίας. Το 1990 μετακόμισε στο Βερολίνο για να σπουδάσει ψυχολογία και φιλοσοφία. Την ίδια χρονιά συμμετείχε στην ίδρυση του Κέντρου Τεχνών Tacheles και, το 1993, συνίδρυσε με τη Sasha Waltz την ομάδα χορού Sasha Waltz & Guests. Το 1996 συνέβαλε στην ίδρυση του Sophiensæle, ενός ανεξάρτητου χώρου για παραστάσεις χορού και θεάτρου στο Μίττε του Βερολίνου, τον οποίο διηύθυνε έως το 1999. Από το 2000 έως το 2004 ήταν μέλος της καλλιτεχνικής διεύθυνσης του θεάτρου Schaubühne am Lehniner Platz. Από το 2004 είναι διευθυντής της Sasha Waltz & Guests GmbH. Το 2006, μαζί με τον Folkert Uhde, ίδρυσε το Radialsystem στο Βερολίνο– έναν καινοτόμο πολιτιστικό χώρο για τις παραστατικές τέχνες. Το 2010 τιμήθηκε από τη γαλλική κυβέρνηση με τον τίτλο Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres (Ιππότης του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών).

Τον Φεβρουάριο του 2012 έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με το “human requiem”, μία πρωτοποριακή σκηνική εκδοχή του «Γερμανικού Ρέκβιεμ» του Γιοχάνες Μπραμς, σε συνεργασία με τη Χορωδία της Ραδιοφωνίας του Βερολίνου και τον Simon Halsey. Η παραγωγή ταξίδεψε σε πόλεις όπως το Αμβούργο, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, η Γρανάδα, το Ρότερνταμ, η Αθήνα, το Χονγκ Κονγκ, η Αδελαΐδα και η Νέα Υόρκη, ενώ το 2016 βραβεύθηκε με το Classical Next Innovation Award.

Είναι από τους συνιδρυτές και αντιπρόεδρος του World Human Forum. Από το 2019 έως το 2024 διετέλεσε καλλιτεχνικός και εκτελεστικός διευθυντής του φεστιβάλ Ludwigsburger Schlossfestspiele /Internationale Festspiele Baden-Württemberg.

Το 2022 του απονεμήθηκε ο Σταυρός της Τιμής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

3o Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα – «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο»

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Συμποσίου για μια Νέα Ελευσίνα, ένα τριήμερο αναστοχασμού, εμπνευσμένου διαλόγου και οραματικής δράσης στο Παλαιό Ελαιουργείο Ελευσίνας, από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Με τίτλο «Επαναγοητεύοντας τον Κόσμο» και θεματικές σε σχέση με την τέχνη, την επιστήμη, την οικονομία, την εργασία, τις κοινότητες και τη δημοκρατία στρέφει το βλέμμα στο πώς μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με τη ζωή, τη φύση, τους άλλους και τον εαυτό μας ώστε να ανοίξει ο δρόμος για έναν νέο οικο-πολιτισμό.

Το συμπόσιο διοργανώνεται από το World Human Forum, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελευσίνας και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Το 3o Διεθνές Συμπόσιο για μια Νέα Ελευσίνα πραγματοποιείται με την υποστήριξη των:

Μεγάλος χορηγός: ΟΛΠ/P.P.P. SA Cosco

Χορηγοί: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Huawei, ELPEN Pharmaceutical Co. Inc., Qualco Group, Τράπεζα της Ελλάδος, ΕΥΔΑΠ

Δωρητές: Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Με την υποστήριξη: Περιφέρεια Αττικής, 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Σε συνεργασία με: Δήμος Ελευσίνας

Η συνεδρία Επαναγοητεύοντας την Οικονομία – Με έμπνευση από τη φύση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Athens Columbia Global Center

Η συνεδρία Επαναγοητεύοντας τη Δημοκρατία πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Athens Democracy Forum

Το IVI© Model υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Helidoni Foundation

Το Fire Forest offering οργανώνεται με την υποστήριξη του MIA Art Collection

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean Airlines

Χορηγοί επικοινωνίας: ΕΡΤ, Kosmos 93.6, Δεύτερο Πρόγραμμα 103.7, Τρίτο Πρόγραμμα 90.9

Ειδικές ευχαριστίες προς τους: Rtdeco Event Services, View Master events

H παράσταση Ιερά Μονοπάτια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιείται σε συμπαραγωγή με τον χώρο