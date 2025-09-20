Λίνα Μενδώνη: «Ελλάδα και Κίνα εμβαθύνουν διαρκώς τη συνεργασία τους με όχημα την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό»

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Li Xi μέλος της Διαρκούς Επιτροπής του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος άνοιξαν τις εργασίες του Φόρουμ «China-Greece Dialogue on Civilizational Mutual Learning: Harmony in Diversity, Beauty in Common», που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών, του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ανοίγοντας την oμιλία της και απευθυνόμενη στον Li Xi και την πολυμελή κινεζική αντιπροσωπία, η Λίνα Μενδώνη τόνισε: «Η παρουσία σας, σήμερα εδώ, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Ελλάδα και η Κίνα έχουν εδραιώσει ισχυρές γέφυρες αμοιβαίας κατανόησης και σεβασμού. Με αυτό το δεδομένο, επεκτείνουν και εμβαθύνουν διαρκώς τη συνεργασία τους με όχημα την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό». Η Υπουργός επεσήμανε τη διαχρονική συμβολή των δύο χωρών στην παγκόσμια ιστορία και φιλοσοφία σημειώνοντας ότι: «Η Ελλάδα και η Κίνα, δύο από τους αρχαιότερους και πιο σεβαστούς πολιτισμούς του κόσμου, έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη έως τον Κομφούκιο και τον Λάο Τσε, οι δύο λαοί μοιράζονται φιλοσοφικές παραδόσεις που αναζητούν την αρετή, το μέτρο, την κοινωνική αρμονία, την ευθύνη του ηγέτη απέναντι στο κοινό καλό. Οι αξίες αυτές διατηρούνται ζωντανές και αναλλοίωτες, δίνουν κατεύθυνση στις κοινωνίες μας και προσφέρουν εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τις σύνθετες προκλήσεις του 21ου αιώνα».

Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στην ίδρυση της Κινεζικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί ορόσημο για τις ελληνοκινεζικές σχέσεις, καθώς «για πρώτη φορά, μια χώρα της Ασίας, δημιουργεί ερευνητικό ίδρυμα κλασικών σπουδών στην Ελλάδα. Στόχος της είναι να φέρει κοντά Έλληνες και Κινέζους επιστήμονες, ερευνητές και φοιτητές, να προωθήσει την ακαδημαϊκή έρευνα, τις ανταλλαγές και τη μελέτη των κλασικών πολιτισμών. Η παρουσία της Σχολής στην Αθήνα –μια πόλη που φιλοξενεί άλλες δεκαεννέα ξένες αρχαιολογικές σχολές– ενισχύει τον ρόλο της Ελλάδας, ως κέντρου παγκόσμιου πολιτιστικού διαλόγου. Δημιουργεί έναν χώρο, όπου Ανατολή και Δύση μπορούν να συναντηθούν, τόσο για να μελετήσουν το παρελθόν, όσο και για να απαντήσουν σε σύγχρονες προκλήσεις με την καθοδήγηση και την εμπειρία της αρχαίας σοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι πεπεισμένο ότι οι συζητήσεις που έχουν ξεκινήσει με την Κινεζική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα για την έναρξη, στο άμεσο μέλλον, προγραμμάτων αρχαιολογικής έρευνας, θα ευοδωθούν. Η συνεργασία στη διενέργεια τέτοιων προγραμμάτων συμβάλει ιδιαίτερα στην προαγωγή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα της μεθοδολογίας και της πρακτικής της αρχαιολογικής επιστήμης. Κυρίως όμως φέρνει κοντά τους ομοτέχνους, συνδιαλέγονται και κατανοούν καλλίτερα ο ένας τον άλλο, δημιουργούν από κοινού προϋποθέσεις ευρύτερης φιλίας και συνεργασίας».

Η Λίνα Μενδώνη επεσήμανε ότι ο διαπολιτισμικός διάλογος «δεν είναι θεωρητική άσκηση. Είναι συνειδητή πράξη ειρηνικής συνύπαρξης και συνεργασίας, ικανή και απαραίτητη συνθήκη κοινής δημιουργικής πορείας προς την πρόοδο και την ευημερία. Από τον αρχαίο δρόμο του μεταξιού μέχρι τη σύγχρονη ακαδημαϊκή συνεργασία, η σχέση μας είναι ένας αδιάκοπος διάλογος Ανατολής και Δύσης». Παράλληλα, επεσήμανε την αξία της πολιτισμικής ποικιλομορφίας, ως θεμελιώδους προϋπόθεσης για την ειρήνη και την πρόοδο, καθώς «κάθε πολιτισμός φέρει μοναδικές εμπειρίες, ιδέες, αξίες. Όταν συναντώνται, δεν ακυρώνουν ο ένας τον άλλον. Αντίθετα, εμπλουτίζονται περαιτέρω και προσθέτουν εκθετικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας. Η πολιτισμική πολυμορφία είναι το κεφάλαιο και η βάση της δημιουργικότητας. Είναι η προϋπόθεση για έναν κόσμο ειρηνικό, δίκαιο και ανοιχτό».

Κλείνοντας την ομιλία της, η Λίνα Μενδώνη σημείωσε: «Η σημερινή μας συνάντηση είναι κάτι περισσότερο από μια ακαδημαϊκή εκδήλωση. Είναι μια υπενθύμιση ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί μάς κληροδότησαν σοφία που εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Είναι μια πρόσκληση να συνεχίσουμε τον διάλογο, να μάθουμε ο ένας από τον άλλο, να ενώσουμε δυνάμεις για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με ειρήνη, αμοιβαίο σεβασμό και κοινή πρόοδο».

Ο Li Xi αναφέρθηκε «στην αξία των σύγχρονων ανταλλαγών μεταξύ δύο αρχαίων πολιτισμών και στην άνθηση που γνωρίζουν οι διμερείς πολιτιστικές σχέσεις τα τελευταία χρόνια, μέσα από μία σειρά πρωτοβουλιών και εκδηλώσεων στις δύο χώρες».