30 χρόνια Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη – 30 χρόνια προσφοράς

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη γιορτάζει 30 χρόνια ιστορίας και προσφοράς στην παιδεία, τον πολιτισμό, τη ναυτιλία, και προσκαλεί το κοινό την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μια επετειακή εκδήλωση με παρουσιάσεις, προβολές και συναυλία κλασικής μουσικής.

Μια βραδιά γιορτής, ανασκόπησης και αποτίμησης του πολυσχιδούς έργου του Ιδρύματος από τη σύστασή του έως σήμερα, αλλά και σηματοδότησης της πορείας του για τις επόμενες δεκαετίες.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης

Την εκδήλωση θα ανοίξουν ο Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος, και η Κατερίνα Λασκαρίδη, Αντιπρόεδρος, με μια αναδρομή στα 30 χρόνια δράσης του. Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτελεί το αφιέρωμα στη Μαριλένα Λασκαρίδη, με ένα βίντεο που τιμά την καθοριστική συμβολή της στη διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της αποστολής του Ιδρύματος.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία από την Ελληνοαυστριακή Μουσική Ακαδημία Εγχόρδων «Strings in Motion», με τη συμμετοχή υποτρόφων του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Βιολιού Ισμήνης Κάρτερ του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των Franz Schubert, Pyotr Ilyich Tchaikovksy και Édouard Lalo.

Ένα Ίδρυμα ζωντανό, με όραμα και προοπτική

Από την Ιστορική Βιβλιοθήκη και τις πρώτες δράσεις στους τομείς του πολιτισμού και της ναυτιλίας έως τα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις διαδραστικές ψηφιακές πλατφόρμες και τη στήριξη των τεχνών, των γραμμάτων και της έρευνας, το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη εξελίσσεται σε ένα ζωντανό κύτταρο πολιτισμού, γνώσης και κοινωνικής προσφοράς.

Με επίκεντρο τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας, τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και την ανάδειξη του ναυτικού πολιτισμού, το Ίδρυμα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, διαμορφώνει έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο διαλόγου και δημιουργικότητας, που συνδέει την παράδοση με την καινοτομία, εμπνέει και ενισχύει τις αξίες, την ελεύθερη και ίση συμμετοχή, προάγοντας την ενεργό δράση.

Πληροφορίες προσέλευσης

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, με απαραίτητη επίδειξη δελτίου εισόδου.

Τα δελτία εισόδου θα διατίθενται αποκλειστικά στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά από τις 22 Σεπτεμβρίου: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη και Παρασκευή 10.00-14.00 και 18.00-21.00.

Περισσότερες πληροφορίες: laskaridisfoundation.org

Τ. 216 900 3700, E. [email protected]