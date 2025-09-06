Δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Νίκου Εμμ. Παπαδάκη

Πληροφορούμενη την απώλεια του Νίκου Εμμ. Παπαδάκη, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Νίκου Εμμ. Παπαδάκη, του προσφιλούς μας Παπαδή. Διευθυντής και ψυχή, για πάνω από είκοσι χρόνια, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», συνέβαλε, όσο ελάχιστοι, στη μελέτη του έργου και της προσωπικότητας του Βενιζέλου, αλλά και της εποχής του. Από τη θέση του στο Ίδρυμα διέσωσε και κατέστησε προσιτό πολύτιμο αρχειακό υλικό, διοργάνωσε δεκάδες συνέδρια, συντόνισε και στήριξε ερευνητικές δράσεις, δημοσίευσε δεκάδες εκδόσεις υψηλότατου επιστημονικού επιπέδου. Με την ογκώδη και εξαντλητική βιογραφία του Ελευθέριου Βενιζέλου, ένα πραγματικό έργο ζωής, κατέλιπε ένα βιβλίο αναφοράς για το πρόσωπο και την εποχή του Εθνάρχη.

Είχα την τύχη να έχω μαζί του πολυετή γνωριμία και συνεργασία. Να εκτιμήσω το ασίγαστο πάθος του για όλο και περισσότερα εγχειρήματα, που μετατρέπονταν υποδειγματικά σε πράξη, το υψηλό αίσθημα ευθύνης του έναντι του πολίτη, την άκρατη πίστη του στις φιλελεύθερες ιδέες, προσαρμοσμένες στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Ο Νίκος Εμμ. Παπαδάκης υπήρξε ένας επίλεκτος πολίτης και ένας αφοσιωμένος φίλος. Στην οικογένειά του, τους πολυάριθμος φίλους και τους συνεργάτες απευθύνω ειλικρινέστατα συλλυπητήρια.