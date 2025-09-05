Χαλκιδική: Έργα Πολιτισμού άνω των 17 εκατ. ευρώ

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη – Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε, ΜΑΖΙ για τη Χαλκιδική», με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής, παρουσίασε το σύνολο των παρεμβάσεων και έργων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και εκείνα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Π.Ε. Χαλκιδικής, από το Υπουργείο Πολιτισμού, την εξαετία 2019-2025.

Η Υπουργός επεσήμανε ότι «από το 2019, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατέταξε το Υπουργείο Πολιτισμού στα παραγωγικά Υπουργεία, αναγνωρίζοντας ότι ο Πολιτισμός δεν αποτελεί μόνο εργαλείο κοινωνικής συνοχής, αλλά και στρατηγικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης». Ξεκινώντας την παρουσίασή της για τα έργα Πολιτισμού στη Χαλκιδική, η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε στο Σπήλαιο των Πετραλώνων, ως σημαντικού τοπόσημου της περιοχής. Για το έργο της προστασίας και της ανάδειξης του, το Υπουργείο Πολιτισμού επένδυσε, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, ώστε να αποδοθεί στο κοινό το 2023. Στο έργο, που υλοποιήθηκε στο Σπήλαιο, καθώς και σ εκείνο της αποκατάστασης και επανέκθεσης του όμορου Ανθρωπολογικού Μουσείου, επενδύθηκαν πόροι συνολικού προϋπολογισμού, άνω των 2.500.000 ευρώ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, από το Ταμείο Ανάκαμψης και από εθνικούς πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πολυγύρου, η Λίνα Μενδώνη, σημείωσε ότι «επενδύουμε συνεχώς πόρους στην ανέγερση νέων μουσείων ή στον εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων, έχοντας πάντα την πεποίθηση ότι το μουσείο μπορεί να λειτουργήσει ως πόλος ανάπτυξης και τουριστικής ενίσχυσης, πράγμα που πλέον έχει γίνει γενικά αποδεκτό. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης και εγκαινιάστηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο του Πολύγυρου, Ιούλιο του 2022, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας ΕΣΠΑ 2014-2021. Ακολούθως, εντάχθηκε και η δεύτερη φάση του έργου, που αφορούσε στην επέκταση του, με προϋπολογισμό σχεδόν 1.000.000 ευρώ, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού, ώστε να αποκτήσει την πληρότητα που απαιτείται. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Απρίλιο του 2026».

Αναφερόμενη στα Αρχαία Στάγειρα, η Υπουργός επισήμανε ότι ο χώρος δεν αποτελεί απλώς έναν αρχαιολογικό χώρο ιδιαίτερα σημαντικό, αλλά συνδέεται με τη διεθνή ακτινοβολία της προσωπικότητας του Αριστοτέλη. Υπογράμμισε ότι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής συνεχίζει τις παρεμβάσεις περαιτέρω συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων του χώρου, σε συνεργασία με την Τοπική και την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, ενώ τόνισε ότι για την υλοποίηση του Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών, το οποίο διεκδικεί η τοπική κοινωνία, απαιτείται θεσμική συνεργασία, με ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Μεγάλη Παναγιά, έργο συντήρησης και αποκατάστασης, προϋπολογισμού περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο ολοκληρώθηκε το 2023 και αποδόθηκε στη λατρεία, αποτελώντας σημαντικό προσκύνημα και ταυτόχρονα μέρος ψηφιακού έργου προβολής της Χαλκιδικής. Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η δημιουργία του Ψηφιακού Κέντρου στην Όλυνθο, με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και συνολική αναβάθμιση των χώρων εκδηλώσεων και προσβάσεων, τόσο στον αρχαιολογικό χώρο της Ολύνθου όσο και στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου Πολυγύρου, συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000€.

Στα έργα, που ήδη υλοποιούνται με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας-ΕΣΠΑ 2021-2027, περιλαμβάνεται η Πατριαρχική Μονή Αγίας Αναστασίας, Φαρμακολύτριας, με προϋπολογισμό 1.500.000 ευρώ, ενώ ο Πύργος του Προσφορίου, στην Ουρανούπολη, αποκαθίσταται με δωρεά ύψους 1.300.000 ευρώ της «Ελληνικός Χρυσός» και ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Σημαντική είναι και η ένταξη στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Πολιτισμού των έργων αποκατάστασης των σεισμικών βλαβών σε μνημεία του Αγίου Όρους, με χρηματοδότηση ύψους 2.000.000 ευρώ, επιπρόσθετα των έργων συντήρησης που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους σε Μονές του Άθω, συνολικού προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας- ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Χαλκιδικής και τις τοπικές κοινότητες, για την προστασία και την ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι συστηματική, με πολλά στοιχεία να εντάσσονται στο Εθνικό Ευρετήριο. Παράλληλα, η Χαλκιδική συμμετέχει ενεργά στο πολιτιστικό πρόγραμμα «Όλη η Ελλάδα, ένας Πολιτισμός», θεσμό του Υπουργείου Πολιτισμού, που φέρνει σε ώσμωση την πολιτιστική κληρονομιά με τον σύγχρονο πολιτισμό.