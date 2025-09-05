Μίκης Θεοδωράκης: Ετήσιο Φεστιβάλ στη Νέα Σμύρνη αφιερωμένο στο έργο του

Ετήσιο Φεστιβάλ «Μίκης Θεοδωράκης» καθιερώνει από αυτή την χρονιά ο Δήμος Νέας Σμύρνης με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη.

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Πλατεία, ώρα 21:00, με τα «Τραγούδια της Νέας Σμύρνης» που έγραψε ο Μίκης όταν ζούσε στην πόλη, στο σπίτι της οδού Κωνσταντινουπόλεως 39.

Τα έργα θα αποδώσουν η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και οι: Κώστας Μακεδόνας, Χρήστος Θηβαίος, Ρίτα Αντωνοπούλου, Παναγιώτης Πετράκης και Άγγελος Θεοδωράκης.

Φιλική συμμετοχή: Παύλος Καρποδίνης.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Σμύρνη από τη δεκαετία του 1930 σε σπίτι συγγενών του. Στη συνέχεια, αφού παντρεύτηκε τη Νεοσμυρνιώτισα Μυρτώ Αλτίνογλου, μετακόμισε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως 39 μέχρι τη δικτατορία. Υπήρξε δημότης Νέας Σμύρνης μέχρι τη δεκαετία του 1980.

Η είσοδος στις συναυλίες είναι ελεύθερη.