7ο International Forum of Performance Art στη Δράμα

Η πόλη της Δράμας φιλοξενεί για 7η χρονιά το International Forum of Performance Art (IFPA), έναν διεθνή θεσμό που έχει καθιερωθεί στον καλλιτεχνικό χάρτη και προσελκύει καλλιτέχνες, θεωρητικούς, Ακαδημαϊκούς και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις 25-28 Σεπτεμβρίου, με φετινή θεματική: «Ομοιο-τοπίες – Επιστροφή στη Χώρα».

Το Forum εξερευνά το νόημα της «επιστροφής» μέσα από τη ζωντανή πράξη της performance art, επαναπροσδιορίζοντας τον τόπο, τη μνήμη και την ταυτότητα.

Στη φετινή διοργάνωση θα παρουσιαστούν:

● performances από διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες,

● συζητήσεις και θεωρητικές προσεγγίσεις στο Forum από ακαδημαϊκούς και καλλιτέχνες,

● εργαστήρια και viewing room ανοιχτά στο κοινό.

Το International Forum of Performance Art (IFPA) είναι η πρώτη διοργάνωση στην Ελλάδα αφιερωμένη αποκλειστικά στη διερεύνηση και προώθηση της performance art. Πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβριο στη Δράμα, από το 2019. Διοργανώνεται από την Emphasis – Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού και την Almakalma – Research Laboratory of Performing Arts, και αποτελεί μια σύγχρονη, δυναμική διοργάνωση συνάντησης καλλιτεχνών, θεωρητικών και φοιτητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του προγράμματος καλλιτεχνικής φιλοξενίας (residency), το IFPA υποδέχεται 25 φοιτητές από Σχολές Καλών Τεχνών, οι οποίοι συμμετέχουν σε εργαστήρια, σεμινάρια και δράσεις ανοιχτές στο κοινό, υπό την καθοδήγηση καλλιτεχνών και ακαδημαϊκών.

Παράλληλα, από το 2020 λειτουργεί το Viewing Room, μια ψηφιακή πλατφόρμα που παρουσιάζει έργα digital performance και video art από όλο τον κόσμο, όπου μέσα από ανοιχτές προσκλήσεις, αναδεικνύονται διαφορετικές προσεγγίσεις των συμμετεχόντων στην performance art.

Στα επτά χρόνια παρουσίας του, το IFPA έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, καλλιτέχνες, θεωρητικούς και ερευνητικούς φορείς, γεγονός που ενισχύει το κύρος και τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα της διοργάνωσης.

Ανάμεσά στους καλλιτέχνες και θεωρητικούς βρίσκονται οι: Jaroslaw Fret, Alwynne Pritchard, Gillian Dyson, Jack Catling, Mario Biagini, Γιώργος Δρίβας, Μαίρη Ζυγούρη, Χάρις Μαρίνη, Σωτήρης Μπαχτσετζής, Γιάννης Παπάς, Κωστής Σταφυλάκης, Δημήτρης Τρίκας, Φίλιππος Τσιτσόπουλος, Πάνος Χαραλάμπους κ.α.

Συνεργασίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα:

● Ινστιτούτο Γκροτόφσκι στην Πολωνία

● Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

● Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών

● Πανεπιστήμιο Πατρών

● Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Φλώρινας

Το International Forum of Performance Art, αποτελεί μια πρωτοβουλία της Iστορικού Tέχνης και διευθύντριας του IFPA, Βίκυς Κωνσταντινίδου και του Καλλιτέχνη, Θεωρητικού και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του IFPA, Γιάννη Μήτρου.