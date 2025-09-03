«Πολιτισμός για όλους»: Περισσότεροι από 34.000 επισκέπτες στις εκδηλώσεις του Εθνικού Θεάτρου και της ΕΛΣ

Πιστή στο όραμά της για ισότιμη πρόσβαση όλων στον πολιτισμό, η Alpha Bank υποστηρίζει έμπρακτα τους δύο μεγαλύτερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και την Εθνική Λυρική Σκηνή, που σε συνεργασία με την εταιρία παροχής υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας ATLAS E.P., την καλλιτεχνική σεζόν 2024-2025, υποδέχθηκαν πάνω από 34.000 θεατές.

Από αυτούς, 28.604 παρακολούθησαν τις θεατρικές παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και 6.000 θεατές τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Υποστήριξη προσβάσιμων παραστάσεων και παιδικής σκηνής του Εθνικού Θεάτρου



Ειδικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας εταιρικής υπευθυνότητας «Πολιτισμός για όλους», η Alpha Bank συνεργάστηκε και φέτος με το Εθνικό Θέατρο, τη μεγαλύτερη σκηνή της χώρας, για την πραγματοποίηση σειράς παραστάσεων, σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας, ενώ η συνεργασία αναμένεται να συνεχιστεί και τη νέα θεατρική περίοδο (2025-2026). Συνολικά, κατά τη θεατρική περίοδο 2024- 2025, πραγματοποιήθηκαν 7 προσβάσιμες παραστάσεις: 3 παραστάσεις του έργου – σταθμoύ του παγκόσμιου ρεπερτορίου «Το Σχολείο των Γυναικών» του Μολιέρου, 2 του έργου «Φάουστ», βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε, που στόχο είχαν να μεταδώσουν με ευθύ, άμεσο και προσβάσιμο τρόπο τα βαθιά νοήματα των κειμένων, ώστε το κοινό να παραμείνει προσηλωμένο στην καλλιτεχνική εμπειρία.

Τέλος, η Τράπεζα ήταν χορηγός της παιδικής σκηνής του Εθνικού Θέατρου, για την υλοποίηση των παιδικών παραστάσεων «Τα Γενέθλια» της Ζωρζ Σαρή και «Ο Νιλς Χόλγκερσον, η Λιλίκα και τα τέσσερα Πι» του Ηλία Κουνέλα.

Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή



Για την καλλιτεχνική σεζόν 2024 – 2025 η Alpha Bank ήταν χορηγός προσβασιμότητας για 3 παραστάσεις της παραγωγής «ο Αποτυχημένος» του Τόμας Μπέρνχαρντ, που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 στην Αίθουσα της Εναλλακτικής Σκηνής της. Επίσης, χορήγησε την καλλιτεχνική παραγωγή μπαλέτου «Τσαϊκόφσκι» σε μουσική του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και χορογραφία του Καγιετάνο Σότο, η οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για 5 παραστάσεις.

Επιπλέον, με την υποστήριξη της Τράπεζας, πραγματοποιήθηκαν, για δεύτερη χρονιά, τα καλλιτεχνικά εργαστήρια «Κινούμενα Ηχοτοπία» που απευθύνονταν σε έφηβους μαθητές με ή χωρίς οπτική / ακουστική αναπηρία και τους καθηγητές τους. Στόχοι της δράσης ήταν η ενίσχυση της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας, η καλλιέργεια της συλλογικότητας εντός και εκτός της σχολικής δομής, η μετάδοση συμπεριληπτικών μαθησιακών εργαλείων, η ενδυνάμωση εκπαιδευτικών ειδικής και μη αγωγής, η ανάδειξη της σωματικότητας ως μέσο επικοινωνίας και διαλόγου, αλλά και η ευαισθητοποίηση σε ζητήματα αναπηρίας και τέχνης.

Στον φετινό κύκλο δράσεων συμμετείχαν 120 μαθητές από τα σχολεία Ειδικό σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Αγ. Παρασκευής, το Ειδικό σχολείο Κωφών Αργυρούπολης, το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Περιστερίου, το 3ο Γενικό Γυμνάσιο Περιστερίου, το ΚΕΑΤ Καλλιθέας και το Μουσικό Γυμνάσιο Αλίμου.

Τέλος, τον Ιούνιο του 2025, πραγματοποιήθηκε σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων για εργαζόμενους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε θέματα κινητικότητας, επικοινωνίας και υποδοχής ατόμων με αναπηρία. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν σε συνεργασία με την «Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών» και το Εργαστήρι έρευνας και καινοτομίας στην καθολική προσβασιμότητα «Prosvasis».

Με επίκεντρο την πρωτοβουλία «Πολιτισμός για Όλους» και τις δύο πετυχημένες συνεργασίες, η Επικεφαλής Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank, Ρούλη Χριστοπούλου δήλωσε: «Η ιστορία της Alpha Bank είναι συνυφασμένη με τη στήριξη των Τεχνών και του Πολιτισμού και θεωρούμε ότι η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων. Η συνεργασία μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Εθνικό Θέατρο, έχει ως κοινό όραμα την ισότιμη πρόσβαση στην καλλιτεχνική δημιουργία για όλους και όλες. Κύριο μέλημά μας είναι η μεταστροφή των αντιλήψεων σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε χώρους πολιτισμού, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η καλλιέργεια της συμπερίληψης και, τελικά, η άρση των ανισοτήτων».