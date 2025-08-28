Κωνσταντίνος Πυλαρινός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση του Μουσείου Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων

Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Κωνσταντίνο Πυλαρινό, έναν άνθρωπο που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη διατήρηση της μνήμης της Μαρίας Κάλλας. Συνοδοιπόρος και γενναιόδωρος δωρητής, στάθηκε πάντα με σεβασμό και αγάπη απέναντι στην κληρονομιά της μεγάλης ντίβας, προσφέροντας ανεκτίμητη στήριξη στο έργο του Μουσείου μας.

Τον Οκτώβριο του 2022, ο Κωνσταντίνος και η Βικτώρια Πυλαρινού δώρισαν στον Δήμο Αθηναίων 52 αντικείμενα από την προσωπική τους συλλογή, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη δημιουργία της μόνιμης έκθεσης του Μουσείου Μαρία Κάλλας. Η δωρεά περιλαμβάνει σημαντικά τεκμήρια από την επαγγελματική πορεία και την προσωπική ζωή της Μαρίας Κάλλας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν ένας καθρέφτης από τη «La Traviata» στη Σκάλα του Μιλάνου, μια περούκα από τη «Μήδεια» στην Επίδαυρο, προσωπικό λεύκωμα, βραδινές τουαλέτες, παρτιτούρες και φωτογραφίες του ίδιου του K. Πυλαρινού με την Κάλλας.

Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί η διαχρονική προσφορά του Σωματείου Υποτροφιών Μαρία Κάλλας, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, προς τιμήν της Μαρίας Κάλλας. Ο θεσμός αυτός θεμελιώθηκε με πρωτοβουλία της ίδιας της Κάλλας ήδη από το 1960, με σκοπό να στηρίξει νέους και νέες με ξεχωριστό ταλέντο στο λυρικό τραγούδι, προσφέροντάς τους την ευκαιρία να σπουδάσουν και να εξελιχθούν καλλιτεχνικά. Ο Κ. Πυλαρινός διατέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ως φορέας διαχείρισης του μουσείου, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Η μνήμη του θα μείνει για πάντα ζωντανή στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, μέσα από κάθε αντικείμενο, κάθε ιστορία και κάθε ματιά θαυμασμού των επισκεπτών προς τη γυναίκα που στήριξε και τίμησε τόσο γενναιόδωρα.