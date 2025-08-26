Φεστιβάλ «Νομάδες»: Γιορτή πολιτιστικής κληρονομιάς, φύσης και βιωσιμότητας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κεφαλοβρύσου, σε συνεργασία με το Οικομουσείο Ζαγορίου, το The Pokari Project, τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Innovation Paths, διοργανώνει το πρώτο Φεστιβάλ “ΝΟΜΑΔΕΣ”, μία γιορτή πολιτιστικής κληρονομιάς, φύσης και βιωσιμότητας, από την Πέμπτη 28 ως και την Κυριακή 31 Αυγούστου, στο Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων.

Το Φεστιβάλ γιορτάζει και εξυμνεί τη ζώσα πολιτιστική κληρονομιά της αρχέγονης πρακτικής της μετακινούμενης κτηνοτροφίας, μιας πρακτικής με σημαντική πολιτιστική, περιβαλλοντική και αγροδιατροφική αξία, που για αιώνες αποτέλεσε βασική ενασχόληση των ορεινών κοινοτήτων και διαμόρφωσε καθοριστικά το ορεινό τοπίο. Η πρακτική αποτελεί ένα ζωντανό θύλακα λαϊκής γνώσης και σοφίας σε σχέση με την αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης που ενσωματώνει σύγχρονες έννοιες όπως βιωσιμότητα και κυκλική οικονομία.

Το Φεστιβάλ μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τη φύση, μαθαίνοντας από την πρακτική αυτή, μέσα από διαδραστικά εργαστήρια παραδοσιακών πρακτικών και τεχνικών, ομιλίες και συζητήσεις, φωτογραφικές εκθέσεις και μουσική!

Υλοποιείται στα πλαίσια του έργου “Οι επιρροές της μετακινούμενης κτηνοτροφίας στις κοινότητες πρακτικής της: Η περίπτωση του Κεφαλοβρύσου Ιωαννίνων” το οποίο έχει τεθεί υπό την αιγίδα και οικονομική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πέμπτη 28/8

– 10:00-11:30: Έναρξη φεστιβάλ- Καλωσόρισμα- Ομιλίες

– 11:45-14:00: Εργαστήριο κατασκευής καλύβας

– 17:30-20:30: Εργαστήριο κατασκευής καλύβας

– 21:00-22:00: Προβολή ντοκιμαντέρ

Παρασκευή 29/8

– 09:00-14:00: Εργαστήριο κατασκευής καλύβας

– 17:30-20:30: Εργαστήριο επεξεργασίας μαλλιού- υφαντικής

– 21:00: Μουσική εκδήλωση

Σάββατο 30/8

– 08:00-10:30: Πεζοπορία

– 11:00-14:00: Εργαστήριο κατασκευής καλύβας

– 17:30-20:30: Εργαστήριο τυροκόμησης

– 21:00: Μουσική εκδήλωση

Κυριακή 31/8

– 10:00-14:00: Εργαστήριο κατασκευής καλύβας

– 14:00-16:00 Κλείσιμο Φεστιβάλ- Ομιλίες

Καθόλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα είναι προσβάσιμες φωτογραφικές εκθέσεις με θέμα τη μετακινούμενη κτηνοτροφία.

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα λαμβάνουν χώρα μη τυπικές ομιλίες από ειδικούς και ανοικτές συζητήσεις για θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς, περιβάλλοντος και αγροδιατροφής.

Δήλωση συμμετοχής εθελοντών για το εργαστήριο κατασκευής καλύβας μέσω φόρμας η τηλεφώνου (6972554814):

https://forms.gle/BRBz19ucbKWFYykU7

Δήλωση συμμετοχής στο Φεστιβάλ προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις μέσω φόρμας η τηλεφώνου (6972554814):

https://forms.gle/jWS2cjqXJuJ7bzGD8