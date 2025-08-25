Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός: Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με δέκα πρωτότυπες παραγωγές

Με δέκα πρωτότυπες παραγωγές ολοκληρώνεται το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του ιδιαίτερα επιτυχημένου θεσμού του Υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2025».

Από τις 25 έως και τις 31 Αυγούστου 2025, η όγδοη και τελευταία εβδομάδα του φετινού πολυσυλλεκτικού προγράμματος, με κεντρικό θεματικό άξονα Η πρόσληψη του παρελθόντος – Η σήμερον ως αύριον και ως χθες, φέρνει ξεχωριστές μουσικές παραγωγές, θεατρικές παραστάσεις, εικαστικές δράσεις και χορό σε μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Ναύπλιο, Καρδίτσα, Ερέτρια, Νεμέα, Θεσσαλονίκη, Λαμία, Σάμο και Ηράκλειο.

Οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το ΥΠΠΟ, με απαραίτητη την προκράτηση θέσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της όγδοης εβδομάδας περιλαμβάνει τις εξής εκδηλώσεις:

Στις 25 και 26 Αυγούστου, στο Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, ο Μανώλης Μητσιάς και η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη θα παρουσιάσουν τη μουσική παράσταση Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω να πετάξω…, ένα αφιέρωμα στους ποιητές των τραγουδιών. Τις ίδιες ημέρες, στη Φορτέτσα Ρεθύμνου, τα Υπόγεια Ρεύματα θα παρουσιάσουν τη συναυλία Η ποίηση στη μουσική: Κρυμμένη ποίηση | Μυστική συναυλία, ενώ στο Φρούριο Παλαμηδίου, ο Θοδωρής Γκόνης σκηνοθετεί τη μουσική παράσταση Ove vai? Konte Nano, Ove vai?: Το λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά.

Στις 26 και 27 Αυγούστου, στο Κονάκι Προδρόμου στην Καρδίτσα, θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Παρόλες: Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα; από το μουσικοθεατρικό σχήμα Κατά-φωνή. Τις ίδιες ημέρες, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, θα εγκαινιαστεί η έκθεση της Μαρίας Μαυροπούλου Model Collapse: Love you, bye, η οποία διαπραγματεύεται αντιστοιχίες ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Στις 27 και 28 Αυγούστου 2025, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, θα παρουσιαστεί η παράσταση χορού Οικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησης, σε χορογραφία της Μαριέλας Νέστορα / YELP DANCE Co.

Στις 28 και 29 Αυγούστου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, θα παρουσιαστεί το έργο Μητέρα αράχνη, ένα εικαστικό-θεατρικό-μουσικό δρώμενο, που περιλαμβάνει δώδεκα σύγχρονα έργα υφαντικής τέχνης, επιλεγμένα και επιμελημένα από την Ίριδα Κρητικού. Τη σύλληψη και σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Γιανναράκος.

Στις 30 και 31 Αυγούστου, το καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2025 του θεσμού του ΥΠΠΟ «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» ολοκληρώνεται με τρεις παραγωγές: Στο Κάστρο Λαμίας θα παρουσιαστεί η μουσική παράσταση Οι πολιτείες του Λεό Ραπίτη, σε διασκευές και μουσική επιμέλεια του Μιχάλη Παπαπέτρου. Στο Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο) θα κάνει πρεμιέρα το δραματικό ειδύλλιο Ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδη από τη bijoux de kant, σε σύλληψη και σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση Οι ρίζες της πορτοκαλιάς, σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Γούση.

Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων | 25 – 31 Αυγούστου 2025

Μουσική

Έλα και τράβα τη σκεπή, να φύγω να πετάξω…

25, 26 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας

Τραγούδι: Μανώλης Μητσιάς

Απαγγελία: Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Πιάνο: Αχιλλέας Γουάστωρ

Μπουζούκι, μαντολίνο: Ηρακλής Ζάκκας

ΑΜΚΕ: THEAMA PRODUCTION

Ο Μανώλης Μητσιάς κάλεσε την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, την κορυφαία Ελληνίδα ηθοποιό, να αποδώσουν μαζί τραγούδια που συνθέτουν τη συλλογική μας μνήμη και την εμψυχώνουν στους καλούς και στους σημερινούς δυστοπικούς καιρούς. Ένα αφιέρωμα από καρδιάς στους ποιητές των τραγουδιών και μέσα από αυτό μια ολοκάθαρη μουσική διαδρομή στην ιστορία και τον πολιτισμό της νεότερης Ελλάδας.

O αξεπέραστος Μανώλης Μητσιάς συναντιέται στη σκηνή με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η οποία απαγγέλλει στίχους των ποιητών και τραγουδά για πρώτη φορά επί σκηνής. Τραγούδια σε στίχους των Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιώργου Σεφέρη, Γιάννη Ρίτσου, Μάνου Ελευθερίου, Λευτέρη Παπαδόπουλου, των ποιητών που έδωσαν τον κανόνα του καλού ελληνικού τραγουδιού.

***

Μουσική

Η ποίηση στη μουσική

Κρυμμένη ποίηση | Μυστική συναυλία

25, 26 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Φορτέτσα Ρεθύμνου

Υπόγεια Ρεύματα

Γρηγόρης Κλιούμης (φωνή, κιθάρα), Τάσος Πέππας (τύμπανα), Νίκος Γιούσεφ (μπάσο, μουσικό πριόνι)

Συμμετέχει ο Σπύρος Σπυρόπουλος (κιθάρα)

Εικαστικές δημιουργίες και σκηνοθετική επιμέλεια:Ρένα Παπαγεωργίου

Εναρκτήρια ομιλία: Ανδρέας Ν. Μιχαλόπουλος (Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ)

Τεχνική επιμέλεια, ηχοληψία: Πέτρος Πετρόπουλος

Ιδέα, σχεδιασμός παραγωγής: Άννα Παπαγεωργίου

Εκτέλεση παραγωγής: ART VIBES Productions

ΑΜΚΕ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΗ

Έχοντας εμπνευστεί και μελοποιήσει μοναδικά ποιήματα σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών, το θρυλικό συγκρότημα Υπόγεια Ρεύματα θα πραγματοποιήσει μια ξεχωριστή συναυλία η οποία, με στόχο τη συνολική παρουσίαση αυτών των εξαιρετικών πρωτότυπων συνθέσεων, νέων και παλαιότερων, ειδικά διαμορφωμένων για τη «μυστική» συναυλία, θέτει τις βάσεις για συζήτηση, έμπνευση και εξέλιξη της λογικής σύνδεσης της κλασικής μας κληρονομιάς με τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα, η εικαστικός Ρένα Παπαγεωργίου εκθέτει τις δημιουργίες της, απεικονίζοντας τις προσωπογραφίες σπουδαίων ποιητών και ποιητριών μας με τη μοναδική αφηρημένη αλλά γεμάτη σεβασμό και ενδιαφέρον τεχνοτροπία της. Οι καλλιτέχνες, με τις μελοποιημένες ποιητικές συνθέσεις και τις εικαστικές απεικονίσεις, αντιμετωπίζουν το παρελθόν ως μια δημιουργική συνθήκη η οποία αποτελεί την έμπνευση αυτής της δράσης αφιέρωμα στην ποίηση και στην καλλιτεχνία, μέσω μιας ατμοσφαιρικής συναυλίας που θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στο κοινό.

***

Μουσική

Ove vai? Konte Nano, Ove vai?

Tο λεμονοπεριβόλι του Δαμαλά

25, 26 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.30

Φρούριο Παλαμηδίου, Ναύπλιο

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Θοδωρής Γκόνης

Σύνθεση κειμένων, έρευνα: Θοδωρής Γκόνης, Αγγελική Παπαγιαννοπούλου

Πρωτότυπα κείμενα: Παντελής Μπουκάλας, Θοδωρής Γκόνης

Σκηνικά, κοστούμια: Ανδρέας Γεωργιάδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Αγγελική Παπαγιαννοπούλου

Ερμηνεύουν: Νίκος Γαλανός, Ελένη Ουζουνίδου, Ρωξάνη Καρφή

Μουσικοί: Δήμητρα Τσαγκαράκη (τραγούδι, μουσική επιμέλεια), Πέτρος Χρηστάκης (ηλεκτρική κιθάρα, συνεπιμέλεια ενορχήστρωσης), Αντιγόνη Πάππου (νέι, φλογέρες), Έκτορας Ρέμσακ (κρητική λύρα), Παύλος Κόρδης (πιάνο)

ΑΜΚΕ: PRO4arts

Ο πρώτος Κυβερνήτης επιστρέφει σήμερα στο Ναύπλιο, προσπερνά την εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα και ανεβαίνει στο Παλαμήδι. Κρατά στα χέρια του μια επιστολή. Τρεις ηθοποιοί και μια ομάδα μουσικών δημιουργούν ένα σπονδυλωτό θέαμα –μια «μουσικοθεατρική Βαβυλωνία»– και μας μεταφέρουν στην ταραγμένη εποχή του Καποδίστρια, με άξονα τα κείμενα που στηρίζονται σε αυθεντικά γραπτά και διαλόγους της εποχής (Ιστορικές αναμνήσεις του Νικολάου Δραγούμη, Απόλογα για τον Καποδίστρια του Γεωργίου Τερτσέτη, Στρατιωτικά ενθυμήματα του Νικολάου Κασομούλη, Ιστορική ανθολογία του Γιάννη Βλαχογιάννη, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως του Θωμά Γόρδωνος και άλλα), όπως και πρωτότυπα κείμενα.

***

Μουσική

Παρόλες: Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα;

26, 27 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Κονάκι Προδρόμου, Καρδίτσα

Σύλληψη, ιδέα, έρευνα: Κατά-φωνή

Σκηνοθεσία: Πέτρος Παπαζήσης

Δραματουργία: Αρετή Πολυμενίδη, Αλκυόνη Θηλυκού

Μουσική επιμέλεια: Μίμης Τζαρούχης, Βάσω Μιχαηλίδου

Σκηνογραφική επιμέλεια: Λήδα Γρηγοριάδου

Σχεδιασμός φωτισμών: Ελένη Χούμου

Επιστημονικές συνεργάτιδες: Γεωργία Τέντα, Εύη Νάκου

Ηχοληψία: Νίκος Βρύζας

Επί σκηνής: Νίκος Βρύζας (κιθάρα, φωνή), Λήδα Γρηγοριάδου (ηθοποιός, φωνή), Αλκυόνη Θηλυκού (ηθοποιός, πιάνο, φωνή), Χρήστος Καλογριδάκης (φωνή, φλάουτο), Ξανθίππη Κουτούφη (ηθοποιός, φωνή), Βάσω Μιχαηλίδου (ακορντεόν, φωνή), Πέτρος Παπαζήσης (ηθοποιός, φωνή), Αρετή Πολυμενίδη (ηθοποιός, φωνή), Μίμης Τζαρούχης (έγχορδα, κρουστά, φωνή)

Διεύθυνση παραγωγής: Πέτρος Παπαζήσης

ΑΜΚΕ: ΟΜΑΖ

Η μουσική παράσταση Παρόλες: Πώς τα τραγούδια του χθες συνομιλούν με το σήμερα; από το μουσικοθεατρικό σχήμα «Κατά-φωνή» καταπιάνεται με τη θεσμική και κοινωνική λογοκρισία σε τραγούδια από το 1930 ως το 1980. Ένα σύγχρονο μουσικό σύνολο συναντά ένα μπουλούκι «από τα παλιά». Κουβεντιάζουν μεταξύ τους για τη λογοκρισία, την ελευθερία έκφρασης και την πολιτική ορθότητα στα τραγούδια.

Το ρεπερτόριο περιστρέφεται γύρω από ερωτήσεις όπως: Τι σκέφτεται μια προσφυγούλα μασουλώντας ανθούς κανέλας; Γιατί μια μαύρη Φορντ περιμένει την Αλεξάνδρα και την Ευλαμπία; Πώς ακούστηκαν τα μαλαματένια λόγια, όταν νύχτωσε χωρίς φεγγάρι; Γιατί θα κλείσω τα μάτια; Πώς οι οπερέτες και τα ρεμπέτικα φλερτάρουν με τον σεξισμό, την πατριαρχία και τον σουρεαλισμό; Στίχοι, εικόνες και ήχοι πλέκονται με ζωντανή μουσική και αφηγήσεις, γεμάτες άβολες σιωπές και ηχηρές παρόλες. Άραγε, όταν η Χασκίλ, ο Βαμβακάρης και ο Τσιτσάνης είπαν «άσε πλέον τις παρόλες, σου ’ξηγήθηκα», αναρωτήθηκαν αν οι παρόλες τους θα λογοκριθούν, θα αλλάξουν ή θα παραμείνουν ίδιες, παρ’ όλα αυτά;

* Παρόλες: λέξη με λατινικές ρίζες, συνώνυμη με τις «παχιές λέξεις

***

Εικαστικά / Περφόρμανς

Model Collapse: Love you, bye

26, 27 Αυγούστου 2025

Εγκαίνια έκθεσης: 26/8 στις 19.00

Εργαστήρια: 26, 27/8 (11.00-13.00)

Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας • Διάρκεια έκθεσης έως 31/8

Καλλιτέχνις: Μαρία Μαυροπούλου

Επιμέλεια: Εύα Βασλαματζή

Εκπαιδευτικά εργαστήρια: Εύα Βασλαματζή, Μαρία Μαυροπούλου

ΑΜΚΕ: ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΑ

Στην έκθεση Model Collapse η Μαρία Μαυροπούλου διαπραγματεύεται αντιστοιχίες ανάμεσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο και την τεχνητή νοημοσύνη όσον αφορά τη διαδικασία φθοράς τους. Η σταδιακή απώλεια των αναμνήσεων, όπως εμφανίζεται σε περιπτώσεις άνοιας ή Αλτσχάιμερ, παραλληλίζεται με το φαινόμενο του model collapse στην τεχνητή νοημοσύνη όταν τα μοντέλα ανατροφοδοτούνται με τα δεδομένα που παρήγαγαν, οδηγώντας σε σφάλματα.

Έπειτα από έρευνα με ασθενείς σε πρώιμα στάδια άνοιας, η καλλιτέχνις καταγράφει προσωπικές ιστορίες και αντικείμενα που συνδέονται με τη μνήμη τους ενώ συνδιαλέγεται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για να σχολιάσει την απόσταση μεταξύ της αντιφατικής υποκειμενικότητας ενός ατόμου και της υποτιθέμενης αντικειμενικότητας στα δεδομένα των μοντέλων AI.

Η έκθεση εμπλουτίζεται από τη διαλεκτική σχέση των έργων με τα αρχαιολογικά ευρήματα που εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ερέτριας, έναν χώρο που αποτελεί κατεξοχήν αποθετήριο της συλλογικής μνήμης.

Το έργο προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί την αξία της ανθρώπινης μνήμης και τον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση της συλλογικής και ατομικής μας ταυτότητας.

***

Χορός

Οικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησης

27, 28 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Νεμέας, Αύλειος χώρος

YELP danceco.

Χορογραφία: Μαριέλα Νέστορα

Μουσική: Τηλέμαχος Μούσας

Σχεδιασμός φωτισμών: Μαρία Αθανασοπούλου

Βοηθός χορογράφου: Γιάννης Τσιγκρής

Σύμβουλος δραματουργίας: Τζωρτζίνα Κακουδάκη

Σχεδιασμός T-shirt: Μαρία Έλενα Μύρκα

Ερμηνεύουν: Εύα Παπαδοπούλου, Γιάννης Τσιγκρής

Μουσικοί: Τηλέμαχος Μούσας (κιθάρα), Ιάκωβος Παυλόπουλος (κρουστά)

ΑΜΚΕ: ΟΜΙΛΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ (YELP DANCE Cο.)

Το νέο χορογραφικό έργο Οικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησης της Μαριέλας Νέστορα / YELP DANCE Co., μελετά τις μορφές που διακοσμούν ερυθρόμορφα και μελανόμορφα αγγεία. Η χορογραφία δεν αναπαριστά το παρελθόν, αλλά το ανασύρει στο παρόν ως ένα δυναμικό πεδίο ερωτημάτων και νέων αφηγήσεων. Ως μηχανισμός οικειοποίησης, επανάληψης και επαναδιατύπωσης, ανακινεί και εγγράφει μνήμες και καθιστά τον χρόνο ρευστό, πορώδη. Αυτή η ανασκαφή της κίνησης γίνεται στο εδώ και τώρα σε διαρκή διάδραση με τη ζωντανή μουσική. Είναι η κίνηση μορφή ή ενέργεια, πράξη ή πλαίσιο, ενσωμάτωση ή μετασχηματισμός, θετικός ή αρνητικός χώρος, αίσθηση ή σκέψη, πηγή ή αντίλαλος, αντίληψη ή μετάδοση, μεταβολισμός ή προβολή, αναπαραγωγή ή σχόλιο; Η παράσταση χορού Οικειοποιήσεις: Ανασκαφή της κίνησης αναμετριέται με τον χρόνο ως μια συνθήκη ρευστή, όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν είναι διακριτές οντότητες, αλλά αλληλένδετες εκφάνσεις της ίδιας εμπειρίας. Τι επιλέγουμε να τοποθετήσουμε στο φόντο και τι στο επίκεντρο της προσοχής μας; Κάθε εξερεύνηση είναι μια οικειοποίηση.

***

Εικαστικά / Περφόρμανς

Μητέρα αράχνη

28, 29 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Διάρκεια έως 31/8

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Γιώργος Γιανναράκος

Εικαστική επιμέλεια: Ίρις Κρητικού

Πρωτότυπη μουσική, ζωντανή εκτέλεση: Νίκος Κυριαζής

Textile artists: Ειρήνη Γκόνου, Μαρία Γρηγορίου, Στάθης Κατσαρέλης, Ελένη Κρίκκη, Μαρία Κώτσου, Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Πανδώρα Μουρίκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ισμήνη Σαμανίδου, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου, Ιωάννα Τερλίδου, Αργύρης Χατζημαλλής

Κατασκευή σκηνικών αντικειμένων, σκηνική παρουσίαση, κοστούμια: Εύα Μελά

Σχεδιασμός φωτισμών: Βαγγέλης Μούντριχας

Σχεδιασμός προγράμματος: Πέτρος Αργυρός

Βοηθός σκηνοθέτη: Νικόλαος Κλάδης

Διεύθυνση παραγωγής: Τζένυ Αναγνωστοπούλου

Διαβάζει κείμενα και παίζει ο Γιώργος Γιανναράκος

Τραγουδά και παίζει η Κερασία Σαμαρά

Επί σκηνής ο Νίκος Κυριαζής παίζει δικές του αλλά και παραδοσιακές συνθέσεις

ΑΜΚΕ: ΘΕΣΙΣ

Το έργο Μητέρα αράχνη αποτελεί ένα εικαστικό-θεατρικό-μουσικό δρώμενο, που περιλαμβάνει δώδεκα σύγχρονα έργα υφαντικής τέχνης, επιλεγμένα και επιμελημένα από τη διακεκριμένη ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια Ίριδα Κρητικού.

Τα 12 υφαντά είναι φιλοτεχνημένα από τους σημαντικούς σύγχρονους εκπροσώπους της τέχνης του υφάσματος (textile artists): Ειρήνη Γκόνου, Μαρία Γρηγορίου, Στάθης Κατσαρέλης, Ελένη Κρίκκη, Μαρία Κώτσου, Αναστάσης Μαδαμόπουλος, Πανδώρα Μουρίκη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Ισμήνη Σαμανίδου, Ερμιόνη Συρογιαννοπούλου, Ιωάννα Τερλίδου και Αργύρης Χατζημαλλής. Τα έργα, στερεωμένα σε ανισομεγέθη τελάρα, λειτουργούν όχι μόνο ως αντιπροσωπευτικά δείγματα της σύγχρονης υφαντικής τέχνης, αλλά και ως ένα δεύτερο, συνολικό έργο, που αποτελεί το σκηνικό της παράστασης.

Τα κείμενα, επιλεγμένα και δραματοποιημένα από τον Γιώργο Γιανναράκο, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, διανύουν τις τρεις τελευταίες χιλιετίες και αναφέρονται στην ελληνική υφαντική τέχνη, μέσα από το έπος, τη μυθολογία, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τους θρύλους και την ποίηση. Τα τραγούδια, διασκευασμένα παραδοσιακά ή σύγχρονα, ενωμένα με το θεματικό «νήμα» της παράστασης, τονίζουν τη συνέχεια της μουσικής, αλλά και τη σημασία της υφαντικής τέχνης μέσα στον χρόνο.

***

Μουσική

Οι πολιτείες του Λεό Ραπίτη

30, 31 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.00

Κάστρο Λαμίας

Διασκευές, μουσική επιμέλεια: Μιχάλης Παπαπέτρου

Εικαστική επιμέλεια: Μαργαρίτα Διγενή

Performer: Ειρήνη Μάστορα

Ερμηνεύουν: Μιράντα Μακρυνιώτη (υψίφωνος), Αναστασία Κότσαλη (μεσόφωνος), Ανδρέας Καραούλης (τενόρος)

Μουσικοί: Ξένια Τσέλιγκα (μπαγιάν), Ηλίας Σαμσόνοφ (σαξόφωνο), Δημήτρης Τίγκας (κοντραμπάσο), Μιχάλης Παπαπέτρου( πιάνο)

ΑΜΚΕ: ΜπαGάζια

Η μυθιστορηματική ζωή του Έλληνα συνθέτη Λεό Ραπίτη, των τριών ηπείρων και των πέντε θαλασσών, ξεδιπλώνεται μέσα από μουσικές και εικαστικές ψηφίδες, αντανακλώντας τον πυρήνα της περιόδου που τον γέννησε. Γιατί ο συνθέτης Λεό Ραπίτης, παιδί μιας εποχής αλλόκοτης και απελευθερωμένης, πριν το ναζιστικό σύννεφο σκεπάσει την Ευρώπη, βρέθηκε στην Αγγλία των αισθαντικών τροβαδούρων, του Νόελ Κάουαρντ, του Άιβορ Νοβέλο, των μιούζικαλ, μεταγγίζοντας στα καθ’ ημάς κάτι από τη γοητεία της Γηραιάς Αλβιώνας του Μεσοπολέμου.

Μια αινιγματική μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, της προπολεμικής αλλά και της μεταπολεμικής περιόδου, με τραγούδια που ερμήνευσαν η Σοφία Βέμπο, οι αδερφές Καλουτά, ο Νίκος Γούναρης, ο Πάνος Βισβάρδης, συνεχίζει να κεντρίζει τολμηρά το σήμερα με τα κρυμμένα του χθες. Άραγε, διέκρινε το κοινό της εποχής του τα δικά του πάθη πίσω από τις νότες; Οι μελωδίες του, που συνδέθηκαν με ιστορικές στιγμές και την ευαισθησία μιας ολόκληρης εποχής, παραμένουν ζωντανές, επαναπροσεγγίζονται από σύγχρονους καλλιτέχνες και βρίσκουν νέα νοήματα στη σημερινή μουσική πραγματικότητα. Το έργο του Ραπίτη αποτελεί απόδειξη ότι η μουσική, όταν συνομιλεί με την ιστορία, παραμένει διαχρονική.

Ο Μιχάλης Παπαπέτρου, μαέστρος, πιανίστας και διευθυντής της Χορωδίας της ΕΡΤ, επιχειρεί να συστήσει ξανά τις επιτυχίες του Λεό Ραπίτη, φωτίζοντας μέσω των τραγουδιών το προσωπικό ταξίδι του συνθέτη: από την Αθήνα στο Μάντσεστερ, την Παλαιστίνη, τη Νέα Υόρκη και τέλος στο Βελγικό Κονγκό, όπου έδωσε τέλος στη ζωή του, θεωρώντας — εσφαλμένα — ότι σκότωσε τον εραστή του. Η ενορχηστρωτική προσέγγιση συνδιαλέγεται με τα γνώριμα ηχοχρώματα της εποχής, προσθέτοντας ένα πολυφωνικό σύνολο που τονίζει όλα τα τζαζ στοιχεία της μουσικής του.

Η ιστορία του Λεό Ραπίτη συγκινεί: ένας άνθρωπος που αρχικά πιέστηκε από την οικογένειά του να ακολουθήσει έναν δρόμο που δεν ήταν δικός του, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Ο «Αποδομημένος Αργαλειός» λειτουργεί ως σύμβολο αυτού του ταξιδιού. Αυτό το παραδοσιακό εργαλείο ύφανσης γίνεται τόπος απελευθέρωσης. Το ύφασμα ξηλώνεται, οι χορδές εμφανίζονται, η μουσική βρίσκει ξανά τον δρόμο της.

***

Θέατρο

Ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδη

Δραματικόν ειδύλλιον εις πράξεις τρεις, μετ’ ασμάτων και χορών ελληνικών

30, 31 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 20.00

Αρχαίο Θέατρο Σάμου (Ξύλινο)

Κείμενο: Σπυρίδων Περεσιάδης

Σύλληψη, σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνικά: bijoux de kant

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Μουσική: Πάνος Ηλιόπουλος

Κινησιολογία: Διονύσης Νικολόπουλος

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Μαρουλάκος

Βοηθός σκηνοθέτη: Έλενα Παληγιάννη

Βοηθός σκηνογράφου: Χρήστος Βακιρτζής

Ερμηνεύουν: Άγγελος Αλαφογιάννης, Κωνσταντίνος Γιουρνάς, Μελίνα Πολυζώνη, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Άννια Λεμπεντένκο, Πάνος Ηλιόπουλος (μουσικός)

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

ΑΜΚΕ: bijoux de kant

Η bijoux de kant παρουσιάζει το δραματικό ειδύλλιο Ο μαγεμένος βοσκός του Σπυρίδωνος Περεσιάδη, σε σύλληψη και σκηνοθεσία Γιάννη Σκουρλέτη. Το έργο ζωντανεύει μέσα από μια σύγχρονη, λυρική ανάγνωση που αντλεί έμπνευση από τη μνήμη και την προφορική παράδοση. Ένα δραματικό ειδύλλιο που αγγίζει κάτι βαθιά οικείο: την αγάπη, την απώλεια, το θαύμα. Ένα λαϊκό παραμύθι που ξεπερνά τις αφηγήσεις για το παρελθόν και προτείνει έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε το παρόν.

Το έργο λειτουργεί ως όχημα για την επιστροφή στην τελετουργία· σε έναν παρελθόντα κόσμο όπου η φύση έχει φωνή και η μαγεία δοκιμάζει την αγάπη. Μέσα από μουσικά μοτίβα, γκροτέσκ μεταμορφώσεις και λαϊκούς ήχους, η παράσταση γίνεται ένας ύμνος στη μνήμη. Με μουσική, τραγούδι, με το σώμα και τις λέξεις, η παράσταση επιχειρεί ένα τελετουργικό ξύπνημα με σκοπό θεατής να ακούσει τη φωνή της φύσης και των μύθων ξανά. Ίσως, σε μια τέτοια βραδιά, στην αυγή του φθινοπώρου, μέσα στο αρχαίο θέατρο και καθώς ο ήλιος δύει να συναντήσουμε κάτι που είχαμε ξεχάσει. Κάτι που μας συνδέει βαθιά με τη γη και τον ουρανό των περασμένων χρόνων. Το παρελθόν γίνεται τόπος νοσταλγίας αλλά και εργαλείο επανεφεύρεσης του παρόντος, παραμένοντας ένα κομμάτι μας που συνεχώς μεταμορφώνεται.

Ο Γιάννης Σκουρλέτης σημειώνει: «Πάντα στο αρχαίο θεάτρο νιώθω πως κάτι εκεί επιμένει να μας περιμένει. Όχι σαν φάντασμα ή ανάμνηση· αλλά σαν λόγια που περιμένουν να ειπωθούν. Ένας παλμός κάτω από τις πέτρες, μια ανάσα, το φως του απογεύματος πάνω στα αγριολούλουδα. Ανεβάζοντας τον Μαγεμένο βοσκό του Σπυρίδωνος Περεσιάδη στο αρχαίο θέατρο Σάμου θα έλεγα πως το έργο επιστρέφει εκεί που ανήκει. Είναι συγκινητική η σκέψη πως ένα δραματικό ειδύλλιο του 19ου αιώνα παίζεται στο αρχαίο θέατρο, ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως το έργο γράφεται όταν ένα έθνος και ένα θέατρο ψάχνουν εναγωνίως τις ρίζες τους. Η νύχτα γίνεται μάρτυρας της αγάπης και το κοινό καθήμενο στο κοίλον αγκαλιάζει τη δράση προσδίδοντας μια αρχέγονη και τελετουργική μα συνάμα λαϊκή και ανθρώπινη διάσταση στην παράσταση».

***

Θέατρο

Οι ρίζες της πορτοκαλιάς

30, 31 Αυγούστου 2025 / Ώρα έναρξης: 21.15

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Συγγραφέας πρωτότυπου κειμένου, δραματουργική προσαρμογή: Χρυσόστομος Τσαπραΐλης

Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Γούσης

Δραματουργία, μουσική σύνθεση, ερμηνεία: Χρυσιάννα Καραμέρη, Νίνα Τουμαζάτου, Μαρία Σίμογλου, Φωτεινή Τρυφεροπούλου

Θέατρο σκιών: Νικόλας Τζιβελέκης

Χαρακτικά: Φώτης Βάρθης

Εκτέλεση παραγωγής: ΟμήΓυρη – Διεθνές Κέντρο Επιστημών, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης

ΑΜΚΕ: ΟμήΓυρη

Η παράσταση Οι ρίζες της πορτοκαλιάς αποτελεί μια καλλιτεχνική τελετουργία που φέρνει στο προσκήνιο τη γυναικεία εμπειρία ως φορέα μνήμης, αντοχής, δημιουργίας. Παραδοσιακή και ηλεκτρονική μουσική, ζωντανή ερμηνεία, οπτικοακουστικά μέσα και θέατρο σκιών συνδιαλέγονται για να ανασυνθέσουν ιστορίες γυναικών, ιστορίες που επέζησαν, δημιουργώντας έναν ζωντανό οπτικοακουστικό ιστό όπου η σιωπή αποκτά βάρος και η φωνή αναδύεται μέσα από το σώμα.

Η γυναικεία μορφή δεν λειτουργεί μόνο ως σύμβολο αλλά και ως ενεργό υποκείμενο που επανεπινοεί την παράδοση. Εμπνευσμένη από το έργο του Χρυσόστομου Τσαπραΐλη Γυναίκες που επιστρέφουν και τα χαρακτικά του Φώτη Βάρθη, η παράσταση μετατρέπει την ατομική εμπειρία σε συλλογικό αφήγημα διεκδικώντας εκ νέου τον χώρο της γυναίκας στην ιστορία και την τέχνη, όχι ως σκιώδη ανάμνηση, αλλά ως ζωντανή πνοή που κινεί το μέλλον, μεταμορφώνοντας τη σιωπή σε φωνή και το βίωμα σε πράξη.

Πληροφορίες

• Όλες οι εκδηλώσεις προσφέρονται δωρεάν από το Υπουργείο Πολιτισμού.

• H προκράτηση θέσης είναι υποχρεωτική.

• Καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο εισόδου του αρχαιολογικού χώρου, όπου υπάρχει.

• Πληροφορίες & προκρατήσεις: www.allofgreeceoneculture.gr

