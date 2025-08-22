«ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ»: Μοναδικές καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Για μια ακόμη χρονιά ο καταξιωμένος θεσμός του Δήμου Κηφισιάς «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ» θα προσφέρουν από 30 Αυγούστου έως 5 Οκτωβρίου 2025 μοναδικές καλοκαιρινές πολιτιστικές βραδιές διασκέδασης και ψυχαγωγίας στους δημότες μας, αλλά και στους επισκέπτες.

Επιλεγμένοι χώροι του Δήμου μεταμορφώνονται σε υπαίθριες σκηνές πολιτιστικής δημιουργίας, φιλοξενώντας 33 εκδηλώσεις υψηλής ποιότητας: συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές βραδιές, χορό και παιδικές δραστηριότητες. Όλα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Βασίλης Ξυπολυτάς στο μήνυμά του για τα «ΜΕΝΑΝΔΡΕΙΑ 2025» χαρακτήρισε το θεσμό ως “μια γιορτή πολιτισμού, που με σεβασμό στην παράδοση, ενώνει την τοπική κοινωνία, ενισχύει την εξωστρέφεια, αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά του τόπου μας”. Παράλληλα ο κ. Ξυπολυτάς προσκάλεσε με χαρά τους κατοίκους Κηφισιάς, Ν. Ερυθραίας, Εκάλης, καθώς και τους επισκέπτες “να ζήσουμε μαζί αυτή την ξεχωριστή εμπειρία και να απολαύσουμε βραδιές κάτω από τα αστέρια, γεμάτες μουσική, θέατρο, συγκίνηση, χαμόγελα και εικόνες που θα μείνουν χαραγμένες στη μνήμη μας”.

Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Χρήστος Καλός που με τους συνεργάτες του στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού ετοίμασαν με μεράκι ένα πλούσιο & ποιοτικό πρόγραμμα επεσήμανε μεταξύ άλλων πως “για δεύτερη χρονιά, αψηφούμε τα όρια του αναμενόμενου: δημιουργούμε έναν πολιτιστικό καμβά όπου ευελπιστούμε ότι κάθε εκδήλωση θα είναι μια πρόκληση αισθήσεων και κάθε στιγμή μια προσωπική εμπλοκή με τον ρυθμό της τέχνης. Ακολουθώντας τα χνάρια και τις πατησιές του Μένανδρου του Κηφισιέα ανοίγουμε την πόρτα σε έναν καλοκαιρινό χορό τεχνών και συναισθημάτων, με θέατρο, μουσική, χορό, κινηματογράφο, παιδικές δραστηριότητες”.

Tέλος ο κ. Καλός, κάλεσε με τη σειρά του τους πολίτες “να γίνετε μέρος αυτής της πολυεπίπεδης εμπειρίας. Να μεταμορφώσουμε μαζί την πόλη μας σε μια καλλιτεχνική όαση, γεμάτη φως, έκπληξη και κοινότητα”.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών εκδηλώσεων

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ώρα: 21:00

Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας

(Καρασταμάτη & Ι. Δρυμπέτη 2, Νέα Ερυθραία)

ΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΗΧΟΥΣ

Οι «Αλκμάν» φέρνουν την παράδοση… αλλιώς! Με ήχο που παντρεύει το ελληνικό στοιχείο με ροκ, μινιμαλισμό και ethnic επιρροές, δημιουργούν ένα σύγχρονο, πολυφωνικό ταξίδι. Τα τραγούδια τους, εμπνευσμένα από ιστορίες της λαογραφίας και της τοπικής μνήμης, αλλά με λόγο βαθιά σύγχρονο, μιλούν για το σημερινό άνθρωπο της πόλης. Με αγαπημένες διασκευές από όλη την Ελλάδα και κομμάτια διεθνούς ρεπερτορίου, στήνουν μια παράσταση που κινείται ανάμεσα σε συναυλία και γλέντι, ένα μουσικό ταξίδι που κοιτά στο μέλλον, με ρίζες γερά στο παρελθόν.

Το συγκρότημα «Αλκμάν» αποτελείται από τους:

Κυριάκος Καραμπερόπουλος – τραγούδι, φλογέρα, κλαρίνο

Αθηνά Τασούλα – τραγούδι, μελόντικα, glockenspiel

Δημήτρης Σινάνογλου – πιάνο, τραγούδι

Ελένη Φουρλάνου – βιολί, γκάιντα, τραγούδι

Κώστας Αρσένης – μπάσο

Βαγγέλης Κοτζάμπασης – τύμπανα

Στον ήχο ο Θανάσης Γκίκας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ώρα: 21:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ABBA & BEATLES: A CLASSIC REIMAGINED

Ζήστε τη μαγεία της μουσικής σε μία βραδιά όπου οι αθάνατες μελωδίες των δύο θρυλικών συγκροτημάτων ABBA & Beatles αποκτούν νέα διάσταση.

To Μουσικό Σύνολο Novarte παντρεύει την ενέργεια της pop με τη δύναμη της συμφωνικής μουσικής, ενώ ειδικά επιμελημένο οπτικό υλικό προσθέτει κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Dancing Queen, Hey Jude, Yesterday και άλλες διαχρονικές επιτυχίες σας περιμένουν σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι ήχου και εικόνας που υπόσχεται συγκίνηση, αναμνήσεις και εκπλήξεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Άλσος Κηφισιάς, Δημήτρης Ζωμόπουλος

ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΣΑΣΜΟΣ

Μια βραδιά πλημμυρισμένη από Ελλάδα, εικόνες, ήχους και συναισθήματα. Ο Ηλίας Παλιουδάκης, με τη βαθιά χαρακτηριστική φωνή του που αγαπήθηκε μέσα από τη σειρά Σασμός, μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο έρωτα, λύπη, χαρά και παρηγοριά. Από τα ηχοχρώματα της Κρήτης έως τις άκρες του βορρά, με τραγούδια που κουβαλούν μνήμες και ψυχές, ο Ηλίας Παλιουδάκης στήνει ένα σκηνικό όπου η παράδοση συναντά το έντεχνο, ο πόνος γίνεται τραγούδι και η ελπίδα μελωδία.

Συντελεστές:

Ηλίας Παλιουδάκης – Λύρα και τραγούδι

Κουτούζος Παναγιώτης – λαούτο / φωνή

Βασίλης Καλτουρουμιδης – ντραμς

Δημήτρης Αποστολόπουλος – μπουζούκι

Μάνος Αναγνωστόπουλος – μπάσο

Γιάννης Κατσήρης – πλήκτρα / μαέστρος / μουσική επιμέλεια

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΙΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Πάρκο Ανδρέα Παπανδρέου

(Εθνικής Αντιστάσεως & Οδυσσέα Ανδρούτσου, Νέα Ερυθραία)

ΕΝΑ ΟΜΟΡΦΟ ΑΜΑΞΙ ΜΕ ΔΥΟ ΑΛΟΓΑ

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Γρηγόρη Μπιθικώτση, ο γιος και άξιος συνεχιστής του ονόματός του, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, μας προσκαλεί σε μια βαθιά συγκινητική μουσική παράσταση, μια διαδρομή στη λαϊκή ψυχή και στη σπάνια μουσική κληρονομιά του Σερ της ελληνικής μουσικής.

Μαζί με τη Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπιθικώτση, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Νίκου Στρατηγού και με την υπέροχη φωνή της Σταυρούλας Εσαμπαλίδη, θα ζωντανέψουν στη σκηνή τραγούδια που σημάδεψαν γενιές από τον Μάρκο και τον Τσιτσάνη, μέχρι τους Ζαμπέτα, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και φυσικά τις ανεπανάληπτες δημιουργίες του ίδιου του Μπιθικώτση.

Συμμετέχουν:

Ερμηνεία: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Σταυρούλα Εσαμπαλίδη

Μαέστρος: Νίκος Στρατηγός με την ορχήστρα τους

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Θέατρο Εργατικών Κατοικιών

(1η Μάη, Κάτω Κηφισιά)

ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΕΣ ΔΕΙΛΙΝΑ

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μουσική βραδιά γεμάτη νοσταλγία, ρυθμό και συναίσθημα!

Ο Πάνος Μπλέτσας και η ορχήστρα του μας προσκαλούν σε ένα μελωδικό ταξίδι που ενώνει παλιές αγαπημένες μελωδίες με σύγχρονες πινελιές. Από λαϊκά διαμάντια μέχρι νησιώτικες μελωδίες που μυρίζουν καλοκαίρι, η βραδιά ξυπνάει μνήμες και μας προσφέρει στιγμές ζεστασιάς και κεφιού.

Μαζί του, η ξεχωριστή Νάσια Κονιτοπούλου, φέρνει τη δύναμη της παράδοσης και τη φρεσκάδα της φωνής της σε τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Μια μουσική γιορτή για καρδιά και ψυχή!

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

Ώρα: 21:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΤΖΕΝΗ ΒΑΝΟΥ

Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό στη μνήμη μιας από τις πιο αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού, η ταλαντούχα ερμηνεύτρια Αθηνά Ρηγοπούλου παρουσιάζει ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα στην αξεπέραστη Τζένη Βάνου.

Σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, νοσταλγία και διαχρονικές μελωδίες που σημάδεψαν γενιές, η Αθηνά Ρηγοπούλου, με την ιδιαίτερη φωνή και τη βαθιά προσωπική της σύνδεση με το ρεπερτόριο της μητέρας της, θα ερμηνεύσει αγαπημένα τραγούδια και κλασικές επιτυχίες της ελληνικής δισκογραφίας.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Αθηνά Ρηγοπούλου, Νίκος Κερκένης

Πιάνο Διεύθυνση ορχήστρας: Παγιάτης Γιώργος

Μπουζούκι: Δημήτρης Σαββαΐδης

Κιθάρα: Σπύρος Βλάχος

Μπάσο: Γιάννης Γρυπάρης

Τύμπανα: Νίκος Σκομόπουλος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Πλατεία Αδαμών

(Πελοποννήσου & Φυγαλείας, Κηφισιά)

ΠΕΝΙΕΣ ΛΑΪΚΕΣ,

ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΗΣ

Ο δεξιοτέχνης του μπουζουκιού Μανώλης Καραντίνης στήνει ένα αυθεντικό λαϊκό γλέντι, γεμάτο μελωδίες που αγαπήσαμε και πενιές «Καραντίνικες», καθαρές και γεμάτες ψυχή. Σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στο λαϊκό τραγούδι, ζωντανεύουν μεγάλες επιτυχίες που σφράγισαν εποχές – από τους Βοσκόπουλο, Καζαντζίδη, Μπιθικώτση, Νταλάρα και Διονυσίου, μέχρι τη Μοσχολιού, την Αλεξίου και την Πρωτοψάλτη. Θα απολαύσετε δημιουργίες των Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Ζαμπέτα, Χιώτη και τόσων άλλων που έγραψαν ιστορία.

Τραγουδά ο ίδιος ο Μανώλης Καραντίνης, πλαισιωμένος από την Αγγελική Πέτκου και τον Γιώργο Παγιάτη στο πιάνο (μαέστρο μεγάλων παραγωγών), καθώς και την ορχήστρα τους, σε μια βραδιά που υπόσχεται ένταση, νοσταλγία και γνήσιο λαϊκό συναίσθημα.

Συντελεστές:

Τραγουδά ο Μανώλης Καραντίνης, Αγγελική Πέτκου

Μαέστρος: Γιώργος Παγιάτης με την ορχήστρα τους.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Άλσος Κηφισιάς,

Δημήτρης Ζωμόπουλος

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΟΥ

Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον αγαπημένο τραγουδιστή Γιάννη Σαββιδάκη.

Σε ένα πρόγραμμα γεμάτο αναμνήσεις, θα ακουστούν οι μεγάλες επιτυχίες του όπως: Δέκα μάγισσες, Το κορίτσι μου κοιμάται, Έχεις τον τρόπο, καθώς και άλλα πασίγνωστα τραγούδια από το ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο.

Μουσική, συναίσθημα και διασκέδαση ενώνονται σε μια παράσταση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες.

Συντελεστές:

Ερμηνεία & κιθάρα: Γιάννης Σαββιδάκης και η ορχήστρα του

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΜΟΤΣΑΡΤ,

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ

Ο Μαγικός Αυλός είναι ένα έργο που συνδυάζει φαντασία, μύθο και συμβολισμό.

Ο πρίγκιπας Ταμίνο, με τη βοήθεια του απλοϊκού Παπαγκένο, ξεκινά να σώσει την Παμίνα, κόρη της Βασίλισσας της Νύχτας. Σύντομα ανακαλύπτει ότι ο φοβερός Σαράστρο που την κρατά κρυμμένη σε ένα κάστρο, είναι ο σοφός και δίκαιος πατέρας της! Μέσα από πολλές δοκιμασίες, η αγάπη και η αρετή ταλανίζονται… Η ευτυχία και η ενότητα δεν είναι δεδομένες… Άραγε το φως θα νικήσει το σκοτάδι;

Συντελεστές της παράστασης:

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Κίνηση – Χορογραφία – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Μουσική επεξεργασία-VideoArt: Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι – Μουσική επιλογή: Ανδρέας Κουλουμπής

Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα

Ζωγραφική σκηνικών-κατασκευών: Γιάννης Σπανόπουλος

Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Τσουρουνάκης

Βοηθός Ενδυματολόγου: Μελίνα Μαβίδου

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Δελαγραμμάτικας Άρης, Κορρές Στέφανος, Κουλουμπή Χριστίνα ή Καμακάρη Μαρία, Κύρτσος Νίκος, Μαβίδου Μελίνα, Πικιώνη Ινώ, Σκένδρου Αλεξάνδρα, Τσαλίκης Βασίλης. 3 πνεύματα (φωνές): Άννα – Μαρία Μπλάθρα, Βερόνικα Sandberg, Ασημίνα Τσίγκα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 21:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΧΑΣΑΜΕ ΤΗ ΘΕΙΑ ΣΤΟΠ

Ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του Γιώργου Διαλεγμένου ζωντανεύει στη σκηνή. Ο Θανάσης και η Ουρανία, ένα ζευγάρι που μένει στο Γκάζι, εγκλωβισμένο στη μιζέρια και τη φτώχεια τη δεκαετία του ’50, περιμένουν με αγωνία την κληρονομιά της άρρωστης θείας τους για να πιάσουν το όνειρο μιας νέας ζωής. Όμως, ένα ξέσπασμα, μια λάθος κίνηση, ανατρέπει τα πάντα. Ο θάνατος έρχεται νωρίτερα από το αναμενόμενο και, αντί για λύτρωση, πυροδοτεί μια αλυσιδωτή «έκρηξη» γεμάτη ένταση, πάθος και μαύρο χιούμορ. Μια παράσταση που συγκλονίζει, συγκινεί και μας καλεί να αναμετρηθούμε με τα πιο σκοτεινά ανθρώπινα ένστικτα.

Συντελεστές της παράστασης:

Κείμενο: Γιώργος Διαλεγμένος

Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης

Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Φιλίππου

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός Σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Creative Agency: GRID FOX

Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «ΜΕΘΕΞΙΣ»

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Τζένη Διαγούπη, Τζόυς Ευείδη, Βίβιαν Κοντομάρη, Νατάσσα Κοτσοβού, Γιώργος Σουξές, Ορέστης Τζιόβας, Χάρης Χιώτης. Στην παράσταση ακούγεται ηχογραφημένη η φωνή της Χρύσας Ρώπα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΣΤΕΛΛΑ ΒΙΟΛΑΝΤΗ

Η Στέλλα Βιολάντη είναι ένα από τα καλύτερα θεατρικά έργα του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Εξελίσσεται στην Ζάκυνθο το 1909 και πραγματεύεται τη σύγκρουση πατέρα-κόρης, σε μία εποχή που η αυταρχικότητα και το δικαίωμα επιβολής ζωής και θανάτου στα μέλη της οικογένειας είναι κυρίαρχα. Ο πατέρας θέλει να επιβάλει το δικό του τρόπο σκέψης, ενώ η κόρη θέλει να αποφασίζει η ίδια για το μέλλον της ζωής της.

Σε μία παράσταση με διαχρονικά μηνύματα, οι πρωταγωνιστές όσο και οι υπόλοιποι ηθοποιοί, αποδίδουν με ένταση, συγκίνηση και ευαισθησία, τη σύγκρουση ανάμεσα στην ατομική ελευθερία και στα κοινωνικά ζητήματα που δεν έχουν κατακτηθεί καθολικά ακόμη και σήμερα…

Συντελεστές της παράστασης:

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Μπαντούνας

Σκηνικά – Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος

Μουσική επιμέλεια: LEO

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Στέλλα Βιολάντη: Σάρα Εσκενάζη, Παναγής Βιολάντης: Αλμπέρτο Εσκενάζη, Μαρία Βιολάντη: Αθήνα Μαυρομάτη, Θεία Νιόνια: Κέλλυ Αλυφαντή, Ντάντης: Απόστολος Τζίκας, Χρηστάκης Ζαμάνος: Νίκος Σταματόπουλος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΧΑΪΝΤΙ: Η ΜΙΚΡΟΥΛΑ ΤΩΝ ΒΟΥΝΩΝ

Η πασίγνωστη αγαπημένη μικρούλα Χάιντι, ζωντανεύει επί σκηνής για να μας μαγέψει με την τρυφερότητα, την εξυπνάδα και τη χάρη της.

Η φύση και φυσικά η αγάπη που εισπράττει από τον παππού της που ζει ψηλά στο βουνό, διαμορφώνουν την ύπαρξη και το ζωντανό χαρακτήρα της μικρούλας. Θα επηρεάσουν όμως και τη ζωή της φίλης της Κλάρας, η οποία είναι σε αναπηρικό καροτσάκι. Η Χάιντι της δίνει κίνητρα αλλά και δύναμη για να πιστέψει και να πετύχει το ακατόρθωτο: να ξαναπερπατήσει!

Άραγε θα τα καταφέρει;

Συντελεστές της παράστασης:

Θέατρο Θυμέλη

Θεατρικός συγγραφέας: Γιοχάνα Σπίρι

Θεατρική διασκευή: Έλλη Βοζικιάδου

Σκηνοθεσία: Λόρνα Κούτση

Μουσική: Διονύσης Κούτσης

Σκηνικά: Χαράλαμπος Σεπενζής

Ηχοληψία: Παναγιώτης Γεωργίου

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Νικόλας Κανάς, Αιμιλία Κλιμοπούλου, Έλλη Λορέντη, Ζωή Φουρνιστάκη, Δέσποινα Παντελίδου. Στο ρόλο της Χάιντι η εννιάχρονη Κύνθια Γεωργιάδου.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 έως ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εγκαίνια 19:30,

Ώρες 10:00-13:00 και 18:00-21:00

Έπαυλη Δροσίνη – Βιβλιοθήκη Δήμου Κηφισιάς

(Αγ. Θεοδώρων & Δ. Κυριακού)

ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ του Εργαστηρίου Αγιογραφίας του Δήμου Κηφισιάς

Το εργαστήριο Αγιογραφίας του Δήμου Κηφισιάς θα παρουσιάσει έργα των μαθητευόμενων αγιογράφων του εργαστηρίου, σε ένα ιδιαίτερο εικαστικό γεγονός που αναδεικνύει τη συνέχεια και την πνευματικότητα της βυζαντινής τέχνης.

Στα εγκαίνια θα πραγματοποιηθεί ομιλία του Πρωτοπρεσβύτερου Χρήστου Κυριακόπουλου με θέμα: «Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και η παρουσία του στην κοινωνία του σήμερα και του αύριο»

Διδασκαλία: Μαρία Καρδαρά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

LET’S PARTY –

BESSY AND HER BAND

Οι χρυσές δεκαετίες του ελληνικού ποπ τραγουδιού ζωντανεύουν μέσα από τη φωνή που τις σημάδεψε: τη μοναδική Μπέσσυ Αργυράκη. Από τα ’60s μέχρι τα ’90s, οι μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε παίρνουν νέα πνοή σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ρυθμό, χρώμα και αναμνήσεις.

Με τη χαρακτηριστική της φωνητική δύναμη, το αστείρευτο μπρίο και τη σκηνική της λάμψη, η Μπέσσυ, που έχει διακριθεί σε Ελλάδα και εξωτερικό, υπόσχεται μια βραδιά που θα μας παρασύρει να τραγουδήσουμε, να νοσταλγήσουμε και να ζήσουμε ξανά τη μαγεία αυτών των δεκαετιών.

Συντελεστές:

Μπέσσυ Αργυράκη και η ορχήστρα της

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ ΓΙΑ ΠΙΑΝΟ ΤΟΥ LUDWIG VAN BEETHOVEN

Η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού της Ανδρέα Τσελίκα, συμπράττει με τη διεθνούς φήμης πιανίστα Svetlana Smolina και τους διακεκριμένους σολίστ, Γιάννη Γεωργιάδη (βιολί) και Χριστόφορο Μιρόσνικοφ (βιολοντσέλο) στο περίφημο Τριπλό Κοντσέρτο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Ludwig Van Beethoven. Το πρόγραμμα θα ανοίξει με τη Συνφωνιέττα του Δημήτρη Συκιά και θα ολοκληρωθεί με την Πέμπτη Συμφωνία του Franz Schubert.

Μια ξεχωριστή συμφωνική βραδιά. Μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουμε την ένταση, τη δεξιοτεχνία και τη συγκίνηση του εμβληματικού Τριπλού Κοντσέρτου του Ludwig Van Beethoven. Μια βραδιά συμφωνικής μουσικής που υπόσχεται να καθηλώσει!

Παίζουν:

Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων

Μαέστρος: Ανδρέας Τσελίκας

Σολίστ: Svetlana Smolina, πιάνο

Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί

Χριστόφορος Μιρόσνικωφ, βιολοντσέλο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΙΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ… ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Μία κωμική παράσταση που αποτελείται από μια σύνθεση κειμένων που εντάσσονται στο Θέατρο του Παραλόγου του Γαλλο-Ρουμάνου συγγραφέα Ευγένιου Ιονέσκο και του Βραζιλιάνου Ρομπέρτο Ατάιντε. Το έργο σατιρίζει τις ψευδαισθήσεις μας που μας αποτρέπουν από την ουσιαστική επικοινωνία με το συνάνθρωπό μας, αλλά και τις εμμονές μας με την εξουσία, το καθήκον και την υπακοή, τη λογικοκρατία, τα κλισέ, τα συνθήματα της πολιτικής ανατροπής και την κατάχρησή τους.

Συντελεστές της παράστασης:

Ομάδα Θεάτρου: Δήμου Ηρακλείου Αττικής Γ.Κ.ΑΡΑ.Ζ. (Γελάμε Κλαίμε ΆΡΑ Ζούμε)

Σκηνοθεσία, συντονισμός, εμψύχωση: Γιώργος Χαρατζάς

Μεταφράσεις κειμένων: Ερρίκος Μπελιές

Σκηνικά – Κοστούμια: Ομάδα Γ.Κ.ΑΡΑ.Ζ.

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Χαρατζάς

Ερμηνεύουν με σειρά εμφάνισης:

Αρίτα Νταμπούρα, Βικτωρία Ευθυμίου και Κωνσταντίνα Βούλγαρη, Μίρκα Γιαννοπούλου και Ρούλα Ανθίμου, Εύη Παυλή και Κωνσταντίνα Βούλγαρη, Ελπίδα Ζούλα και Φρειδερίκη Καραλή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥ JOHANNES BRAHMS

Η διακεκριμένη πιανίστα Ευγενία Παπαδήμα συναντά δύο κορυφαίους σολίστ: τον Ηλία Σδούκο, Α’ Βιόλα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και τον Sergiou Nastaza, Α’ Βιολί της Καμεράτα, για να μας οδηγήσουν στα βαθιά νερά της μουσικής δωματίου.

Σε ένα πρόγραμμα υψηλής δεξιοτεχνίας και εσωτερικής έντασης, ξεδιπλώνονται μελωδίες γεμάτες πάθος, τρυφερότητα και ρομαντική ευαισθησία. Η μουσική του Brahms, γεμάτη εσωτερική δύναμη και λυρισμό, αναδεικνύεται μέσα από σπάνιες συνεργασίες και ερμηνείες με λεπτότητα και πάθος.

Πρόγραμμα:

J. Brahms – Σονάτα για βιολί και πιάνο, έργο 108

J. Brahms – Ραψωδία, έργο 79, αρ. 2 (σόλο πιάνο)

J. Brahms – Σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο, έργο 120, αρ. 1

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Πάρκο Ηρώων Πολυτεχνείου

Νέα Κηφισιά

BRAZILIAN NIGHT: ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Όταν η bossa nova συναντά τη jazz και ο ρυθμός της samba μπλέκεται με νοσταλγικές αποχρώσεις, γεννιέται μια βραδιά γεμάτη πάθος, ήχους και χρώματα.

Η Μιράντα Βερούλη, πρέσβειρα της βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα, μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς της, μας ταξιδεύει στη Βραζιλία μέσα από διασκευές τραγουδιών των Jobim, Veloso, Gil και Nascimento, με τον μοναδικό ήχο της brazilian jazz. Αφηγήσεις, σπάνιες ιστορίες και απαγγελίες στίχων θα πλαισιώσουν μια συναυλία-εμπειρία, όπου ο ακροατής γίνεται ταξιδιώτης σε μια χώρα που τραγουδά, χορεύει και ονειρεύεται.

Συντελεστές:

Μιράντα Βερούλη – φωνή και το brazilian jazz κουαρτέτο της

Τζώρτζης Τσιρόπουλος – τενόρος σαξόφωνο / κιθάρα

Σπύρος Μάνεσης – πιάνο

Γιώργος Ρούλος – κοντραμπάσο

Γιώργος Μανιάτης – τύμπανα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Ένα μοναδικό συναρπαστικό μουσικοχορευτικό ταξίδι το οποίο θα ενώσει πολιτισμούς και λαούς, από τα συναρπαστικά tango της Αργεντινής μέχρι τα διονυσιακά πεντοζάλια της Κρήτης.

Οι θεατές θα απολαύσουν μαγευτικές χορογραφίες, ενώ στο φινάλε της βραδιάς θα ακολουθήσει χορός και γλέντι για όλους!

Συμμετέχουν επαγγελματίες χορευτές, χοροδιδάσκαλοι, σχολές χορού και σύλλογοι από την Κηφισιά και όλη την Αττική.

Παραγωγός Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων: Δώρα Σατολιά

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Γήπεδο Μπάσκετ Αλώνια

(Π. Μπακογιάννη 2, Κηφισιά)

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΝΓΚΟ

ΚΑΙ ΒΑΛΣ

Μια μοναδική μουσική βραδιά αφιερωμένη στις ρομαντικές μελωδίες του ελληνικού τανγκό και στους γλυκούς ήχους των βαλς, που ξεδιπλώνονται μέσα από τις νοσταλγικές νότες του ακορντεόν. Η συναυλία περιλαμβάνει διαχρονικά κομμάτια σπουδαίων συνθετών της ρετρό εποχής, αλλά και αυθεντικές δημιουργίες της καταξιωμένης μουσικοσυνθέτριας Ζωής Τηγανούρια.

Συντελεστές:

Παρουσίαση: Κώστας Παπασπήλιος

Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου

Τραγούδι: Πέρσα Σέργη

Χρήστος Δεληζώνας – τενόρος

Μουσικοί: Βασίλης Κατσούλης – Βιολί

Δημήτρης Κουφογιώργος – Κιθάρα

Γιώργος Πολίτης – Μπάσο

Στέλιος Γενεράλης – Κρουστά

Χορεύει το διεθνές χορευτικό ζευγάρι Tango

Leonardo Gomez & Zoi Pouli

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Δημοτικό Θέατρο

Νέας Ερυθραίας

(Δρυμπέτη και Κερκύρας 1,

Νέα Ερυθραία)

SUGAR DADDY WAR

Μια αντιπολεμική κωμωδία με φόντο έναν κόσμο γεμάτο αντιφάσεις. Η παράσταση προσεγγίζει με χιούμορ και οξυδέρκεια διαχρονικά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Άραγε η ειρήνη είναι μία και ατόφια, ή είναι εμπόλεμη;… Η απάντηση επί σκηνής.

Συντελεστές της παράστασης:

Ομάδα Θεάτρου: Λαϊκό Θέατρο Νέας Ερυθραίας

Σκηνοθεσία- Διασκευή-Μουσική επιμέλεια: Κοσμάς Χατζής

Σκηνογραφία-Ενδυματολογική επιμέλεια-Αφίσα: Μαρία Ποθητού

Ηχοληψία-Φωτισμός: Λευτέρης Παπαγεωργίου

Βοηθός Σκηνοθέτη-Χειρισμός Ήχου: Χρυσάνθη Τσίπρα

Χειρισμός Φωτισμού: Γιώργος Παπαγεωργίου

Επιμέλεια Προγράμματος: Φρύνη Ιωαννίδου

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Θανάσης Σκούρτης, Έλσα Τσαγκλή, Μαίρη Σταυροπούλου, Αντώνης Σώρρας, Φρύνη Ιωαννίδου, Κέλλυ Βαλαμβού, Μαρία Ρούτση, Λέων Καράτσαλος, Μαργιάννα Εμβαλωμένου, Γιώργος Θωμάκος, Άρτεμις Μιχάλα, Κατερίνα Πανουτσοπούλου, Νίκος Αναγνώστου, Μιρέλλα Καλοστύπη, Μαριέλλα Ξαγοράρη, Σπύρος Μπισδούλης, Στάθης Γάσπαρης, Παναγιώτης Αμπατζής, Λάμπρος Βαλλεράς, Χριστίνα Πραγαστή, Ρουμπίνη Μητσοτάκη, Άρτεμις Ποθητού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΙΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Εντευκτήριο Εκάλης

(Πλατεία Κέννεντυ, Εκάλη)

ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ – ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΑΤΤΙΚ

Μια ιδιαίτερη μουσικοθεατρική βραδιά αφιερωμένη στον κορυφαίο δημιουργό Αττίκ – Κλέωνα Τριανταφύλλου, μια γοητευτική καλλιτεχνική προσωπικότητα που σφράγισε ανεξίτηλα την ιστορία του Ελληνικού τραγουδιού, επηρέασε όλους τους κατοπινούς δημιουργούς και δίκαια θεωρείται εμπνευστής όλων των σύγχρονων Ελλήνων τροβαδούρων.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται από ατμοσφαιρικά κείμενα που εξιστορούν τη ζωή και το έργο του μέσα στο ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής, ενώ οι γοητευτικές του μελωδίες ζωντανεύουν με θεατρικότητα και λυρισμό.

Συντελεστές:

Κείμενα – Αφήγηση: Μάγδα Μαυρογιάννη

Σοπράνο: Μαρία Μητσοπούλου

Τενόρος: Βασίλης Καβάγιας

Πιάνο: Δημήτρης Γιάκας

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Δημοτικό Θέατρο

Νέας Ερυθραίας

(Δρυμπέτη και Κερκύρας 1,

Νέα Ερυθραία)

ΠΙΤΣΑ ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ

Ένα έργο με λεπτό και ιδιαίτερο χιούμορ που μιλά για την αποξένωση των ανθρώπων, την προσπάθειά τους να καλύψουν τα συναισθηματικά κενά και τις κωμικοτραγικές επιλογές τους, χρησιμοποιώντας πάθος και λαγνεία για να κερδίσουν χρήματα μέσα από την ψηφιακή πραγματικότητα.

Θα μπορούσε άραγε η σωστή επικοινωνία μέσα σε ένα πλαίσιο αγάπης και ευημερίας να μεταβάλει τις καταστάσεις;…

Συντελεστές της παράστασης:

Ομάδα Θεάτρου: Θυρσός

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Κοντοδήμος

Κείμενο: Κατερίνα Βαρδάκα

Σκηνικά / Κοστούμια: Μπέτυ Λυρίτη

Μουσική και τραγούδια: Ιωάννης Προμπονάς

Επιμέλεια Κειμένων: Εύα Καραγιώργη

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Κατερίνα Κλίμη, Βαρβάρα Αγουρίδα, Σάκης Θεοδόσης, Πάτροκλος Λειβαδίτης

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Ένωση Μικρασιατών

Νέας Ερυθραίας

(Καρασταμάτη & Ι. Δρυμπέτη 2, Νέα Ερυθραία)

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

Τραγούδια από την πολύπαθη Σμύρνη και μακρόσυρτοι αμανέδες, όπως ζυμώθηκαν στο «Παρίσι της Ανατολής», παρουσιάζονται από τη μικρασιάτισσα Μαρίνα Μανωλάκου, πλαισιωμένη από τον διακεκριμένο μουσικοσυνθέτη και δεξιοτέχνη στο κανονάκι Μανώλη Καρπάθιο, ο οποίος επιμελείται και την ορχήστρα.

Μία παράσταση ταξίδι στη ζωή, την κουλτούρα και τη μουσική της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας, γεμάτη από παραδοσιακά τραγούδια και μουσικές από τα περίφημα Καφέ Αμάν που ξαναζωντανεύουν με αυθεντικότητα και βαθιά συγκίνηση.

Συντελεστές:

Τραγούδι: Μαρίνα Μανωλάκου

Μουσικοσυνθέτης και κανονάκι: Μανώλης Καρπάθιος

Μικρασιάτικη ορχήστρα με λύρα, κανονάκι, αυλούς και λαουτοκιθάρα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΤΑ ΟΡΙΑ

ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΣ

Ένα τολμηρό, επίκαιρο έργο.

Μία ηθοποιός, πολλοί ρόλοι…

Ξεκινώντας από ένα πραγματικό περιστατικό κακοποίησης (bullying) το έργο διεισδύει στο καυτό ζήτημα της Παιδείας, με θάρρος και καυστικό χιούμορ. Η κακοποίηση και η σεξουαλική παρενόχληση έχει στόχο ένα υπέρβαρο κορίτσι. Η καθηγήτρια που το υπερασπίζεται, γίνεται κι αυτή θύμα κακοποίησης.

Φωτίζονται οι κακοδαιμονίες της εκπαίδευσης, οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μαθητές-γονείς-δασκάλους-κράτος και ο εγκλωβισμός των δασκάλων-καθηγητών. Έχουν όλα αυτά όρια;

Συντελεστές της παράστασης:

Θίασος Μοντέρνοι Καιροί

Συγγραφείς: Μιχαέλα Μιχαΐλοβ , Ράντου Αποστόλ

Μετάφραση: Τίνα Γιαννούλη

Δραματουργική επεξεργασία: Κώστας Νταλιάνης – Εβίτα Παπασπύρου

Σκηνοθεσία: Κώστας Νταλιάνης

Σκηνικά: Αντώνης Χαλκιάς

Κοστούμια: Αίσα Ντίρι

Video: (Σκηνοθεσία: Κώστας Σταματόπουλος,

Κάμερα: Σέργιος Κολισίκας, Μοντάζ : Γιάννης Μαρούδας)

Ήχος, Φως, Βίντεο: Ευγνωσία Σοφιανίδου

Μουσική Επιμέλεια – Φωτισμοί: Κώστας Νταλιάνης.

Ακούγονται οι ηθοποιοί: Βασίλης Γεωργοσόπουλος,

Κατερίνα Κοντογούρη, Ειρήνη Δρακουλέλη, Κώστας Νταλιάνης

Ερμηνεύει η Εβίτα Παπασπύρου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Εμπορικό Κέντρο Shoppingland

(Κολοκοτώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)

THE STORYVILLE RAGTIMERS

HOT TUNES – DIXIELAND – RAGS – BLUES

Μια μουσική εμπειρία από την καρδιά της Νέας Ορλεάνης, εκεί όπου γεννήθηκε η jazz!

Οι Storyville Ragtimers, με έδρα την Αθήνα από το 2015, αντλούν έμπνευση από το θρυλικό Storyville, τα sporting houses της Basin’ Street και τις μπάντες των ποταμόπλοιων του Mississippi. Με επιρροές από κορυφαίους μουσικούς όπως οι King Oliver, Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Bix Beiderbecke, Eddie Lang, Sidney Bechet, Fats Waller, Original Dixieland Jazz Band και άλλους, το συγκρότημα αναβιώνει αυθεντικούς ήχους του παρελθόντος με μοναδική ενέργεια.

Συντελεστές:

To συγκρότημα «The Storyville Ragtimers» αποτελούν οι:

Γιάννης Καραγιαννάκης – Κορνέτα,Τρομπέτα

Κωστής Βαζούρας – Σοπράνο σαξόφωνο, Άλτο σαξόφωνο

Βασίλης Παναγιωτόπουλος -Τρομπόνι

Μελέτης Πόγκας – Κιθάρα, Μπάντζο, Φωνή

Βασίλης Τζαβάρας – Πιάνο, Φωνή

Μάνος Λούτας – Κοντραμπάσο

Θοδωρής Χριστοδούλου – Τύμπανα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΠΙΑΝΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΧΡΩΜΑΤΑ: ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΙ ΑΠΟΗΧΟΙ

Ο Δημήτρης Τουφεξής, ένας διεθνώς διακεκριμένος μουσικός με πλούσια καριέρα και πολυσήμαντη παρουσία στον ελληνικό μουσικό χώρο, παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ πιάνου.

Ως σολίστ έχει κερδίσει την αναγνώριση σε όλες τις ηπείρους της παγκόσμιας μουσικής κοινότητας. Ως διευθυντής ορχήστρας έχει αποσπάσει επαινετικές κριτικές για το έργο του, ενώ ως δάσκαλος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους μαθητές του, χάρη στην αμεσότητα και το πάθος με το οποίο μεταδίδει τη μουσική τέχνη.

Η παράσταση περιλαμβάνει μια εκλεκτή επιλογή από κλασικά έργα και σύγχρονες συνθέσεις, αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο ερμηνευτικό του στίγμα και προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική εμπειρία υψηλής καλλιτεχνικής αξίας.

Συντελεστές:

Solist πιάνου: Δημήτρης Τουφεξής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΙΤΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ-ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ

Ο διακεκριμένος Κεφαλονίτης μαέστρος Παναγής Μπαρμπάτης, πλαισιωμένος από τους σπουδαίους καλλιτέχνες Αντώνη Κορωναίο, Ελένη Δάβου, Λίνα Ροδοπούλου και Γιάννη Καρυτινό, καθώς και τη Χορωδία Νέας Ερυθραίας του Δήμου μας μαζί με την οκταμελή μαντολινάτα του Αγίου Παντελεήμονα Αχαρνών, μας προσκαλούν σε ένα ονειρικό μουσικό ταξίδι πολιτισμού.

Οι δύο κορυφαίοι συνθέτες μας, Μίκης Θεοδωράκης και Μάνος Χατζιδάκις, συναντιούνται μοναδικά σε μια Όμορφη πόλη… Μαγική, μέσα από λυρικές και χορωδιακές αποδόσεις, υπό την ενορχηστρωτική δημιουργικότητα και τη μουσική διεύθυνση του Παναγή Μπαρμπάτη, του οποίου το έργο είχε εξυμνήσει ο ίδιος ο Θεοδωράκης.

Συντελεστές:

Παναγής Μπαρμπάτης: Ενορχήστρωση στο πιάνο και μουσική διεύθυνση

Χορωδία Νέας Ερυθραίας Δήμου Κηφισιάς

Οκταμελής Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων «Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών»

Ερμηνεύουν: Αντώνης Κορωναίος, Ελένη Δαβού, Λίνα Ροδοπούλου, Γιάννης Καρυτινός

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Δημοτικό Θέατρο Νέας Ερυθραίας

(Δρυμπέτη και Κερκύρας 1, Νέα Ερυθραία)

ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΜΕ ΘΕΣ

Το έργο είναι μια συναρπαστική εξερεύνηση ταυτότητας και επιθυμίας. Μια γυναίκα, διχασμένη ανάμεσα σε δύο άντρες και δύο ζωές, καλείται να απαντήσει στο πιο βασανιστικό ερώτημα: ποια είναι στ’ αλήθεια;

Θα μείνει με εκείνον που τη διαμόρφωσε στα μέτρα του ή θα επιστρέψει σ’ αυτόν που προτιμά να πεθάνει παρά να τη χάσει; Σε ένα σκηνικό μυστηρίου και πάθους, από το εκρηκτικό Βερολίνο έως τη σαγηνευτική Τοσκάνη του 1930, ο Πιραντέλλο στήνει ένα παιχνίδι αλήθειας, αυταπάτης και κωμικού παράλογου που καθηλώνει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Συντελεστές της παράστασης:

Συγγραφέας: Λουίτζι Πιραντέλλο

Μετάφραση: Γιώργος Δανεσής

Σκηνοθεσία: Μαίρη Βιδάλη

Μουσική Σύνθεση: Θάνος Γεωργουλάς

Σκηνικά: Ιωάννα Κατσιαβού

Κοστούμα: Γκαλίνα Σουλτανόβιτσι

Φωτισμοί: Γιώργος Δανεσής

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί:

Μαίρη Βιδάλη, Βύρων Κολάσης, Μπάμπης Χατζηδάκης και η Ελένη Ροδά.

Συμπρωταγωνιστούν: Σωτήρης Αντωνίου, Αιμιλία Βάρφη, Κώστας Ζέκος, Τάσος Μπλάτζιος, Αιμιλία Σπαχάι, Έφη Χαντζούλη.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

Ο ΔΟΚΤΩΡ

Μια ξεκαρδιστική κωμωδία από τον σπουδαίο Σέρβο μυθιστοριογράφο και θεατρικό συγγραφέα Μπράνισλαβ Νούσιτς, γεμάτη ανατροπές, παρεξηγήσεις και… ιατρική τρέλα!

Ο Νούσιτς, θαυμάσιος και οξυδερκής αναλυτής της κοινωνίας της εποχής του, σκορπίζει το γέλιο και όχι την κριτική του, πάνω στο διαχρονικό θέμα της δύναμης και της εξουσίας του χρήματος. Ο κεντρικός ήρωας του έργου είναι ο Ζίβοτα, ένας πλούσιος επιχειρηματίας που καταστρώνει ένα σχέδιο με σκοπό να αγοράσει διδακτορικό δίπλωμα για τον ανεπρόκοπο και ανεπίδεκτο μαθήσεως γιό του.

Συντελεστές της παράστασης:

Ερασιτεχνική Θεατρική Ομάδα Δήμου Κηφισιάς

Σκηνοθεσία, κοστούμια: Κική Αυγουστάτου

Μετάφραση: Σιμωνίδα Αργυράκου

Σκηνικά: Τόνια Αγγελοπούλου

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Αυγουστάτος

Αφίσα: Πέγκυ Κουλούρη

Βεστιάριο: ΣΥΡΟ

Ήχος- φως: Οδυσσέας Ντράιερ

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Γιώργος Μακρής, Τόνια Αγγελοπούλου, Πέτρος Γιακουμής, Αγγελική Σκαρλάτου, Αχιλλέας Κουρέπης, Δέσποινα Αρβανίτη, Πέγκυ Κουλούρη, Μαριέττα Τσίτα, Βίκυ Αθανασίου, Δημήτρης Τσολιάκος, Βούλα Γδύση, Κατερίνα Σπαγή, Γεράσιμος Ιλινόιου Τσουρούφλης, Ζήσιμος Κατσικογιάννης, Χριστιάνα Τζουμάκη

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα: 19:30

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΓΟΡΓΟΝΑ, ΓΟΡΓΟΝΙΤΣΑ

Σας περιμένουμε σε ένα μαγικό ταξίδι στο βυθό και πέρα απ’ αυτόν, μέσα από μια παράσταση γεμάτη μουσική, φαντασία, γέλιο και συγκίνηση! Με ηθοποιό επί σκηνής και μια πολύχρωμη παρέα από χειροποίητες κούκλες (muppets, δαχτυλόκουκλες, κουστούμια και φιγούρες κάθε σχήματος και μεγέθους) ζωντανεύει μια τρυφερή ιστορία εμπνευσμένη από τη «Μικρή Γοργόνα» του Άντερσεν. Μια παράσταση για μικρούς (4+) και μεγάλους, γεμάτη ανατροπές και μεταμορφώσεις.

Στη συνέχεια, μετά την παράσταση, παιδιά (7+) και ενήλικες θα φτιάξουν τη δική τους κούκλα και θα ζήσουν τη χαρά του θεατρικού παιχνιδιού!

Συντελεστές:

Εικαστικό Θέατρο Κούκλας «Πράσσειν Άλογα»

Σκηνοθέτης-Περφόρμερ – Εκπαιδεύτρια: Εμμανουέλα Καποκάκη.

Μουσική σύνθεση: Κώστας Μπεβεράτος

Διάρκεια: 60’ Παράσταση + 60’ Εργαστήριο

Για παιδιά και ενήλικες

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα: 19:30

Εμπορικό κέντρο Shopping land

(Κολοκοτρώνη & Λεβίδου, Κηφισιά)

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Η Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς «Ανδρέας Κατεβαίνης» σας προσκαλεί σε μια μουσική βραδιά γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και συναίσθημα! Ο χώρος του εμπορικού κέντρου Shopping Land θα πλημυρίσει με Jazz, Latin, Pop, Rock και αξέχαστες μελωδίες από το διεθνή κινηματογράφο. Ελάτε να απολαύσετε έναν ήχο που ενώνει γενιές και μουσικά είδη, σε μια συναυλία που υπόσχεται να σας παρασύρει από την πρώτη νότα!

Διεύθυνση Φιλαρμονικής: Αρχιμουσικός Γιώργος Χίου

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ώρα: 20:00

Αίθριο Δημαρχείου Κηφισιάς

(Διονύσου & Μυρσίνης)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ

Η κορυφαία πολιτική σάτιρα του Δημήτρη Ψαθά «Ζητείται Ψεύτης», αναφέρεται στις πελατειακές σχέσεις των πολιτικών με τους ψηφοφόρους τους, στην ανάγκη του ψέματος στην πολιτική, αλλά και στην ανάγκη του ψέματος στη ζωή! Σε μια Ελλάδα που προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της μετά την κατοχή και τον εμφύλιο, αναδύεται ο ήρωας του Δημήτρη Ψαθά, ο Θόδωρος Πάρλας ή Ψευτοθόδωρος.

Συντελεστές της παράστασης:

Ομάδα Θεάτρου: Β’ Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Βριλησσίων

Διασκευή-Σκηνοθεσία, Μουσική Επιμέλεια:

Έφη Πίκουλα-Βουγιουκλάκη

Σκηνικά: Μαργαρίτα Πέτροβα

Χορογραφίες: Μαρία Βασιλοπούλου

Κουστούμια: Σοφία Συρογιάννη

Συντονίστρια Προγράμματος και Προβών: Νατάσσα Χαϊδά

Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί:

Νατάσσα Χαϊδά, Γιώργος Ασπιώτης, Μαρία Βασιλοπούλου, Αποστόλης Παπανικολάου: Βασίλης Καραογλάνης, Λιλή Πιτσικουλάκη, Λήδα Χατζοπούλου, Δέσποινα Μάνθου, Γιώργος Μούσογλου, Ασπασία Δημέα, Χρύσα Οικονόμου, Μαρία Νίκταρη, Εριάννα Καράντζαλου, Σέργιος Σπυράτος.

Τραγουδάει ο Σέργιος Σπυράτος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ