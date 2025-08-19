Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην Αττική με 21 έργα

Η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ), που υπεγράφη μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, προβλέπει την υλοποίηση 21 μεγάλων έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκατ. ευρώ, από το ΠΕΠ «Αττική 2021-2027».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, αποσκοπεί στην ενίσχυση του πολιτιστικού άξονα που συνδέει την Αθήνα, την Ελευσίνα και το Λαύριο, τρεις περιοχές με σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία για την Αττική.

Τα έργα περιλαμβάνουν τη συντήρηση και αναβάθμιση ιστορικών μνημείων, την ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών, καθώς και τη δημιουργία ψηφιακών πρωτοβουλιών, που θα ενισχύσουν την προσβασιμότητα και την εμπειρία των επισκεπτών.

Καίρια επιδίωξη, είναι η βελτίωση της ποιότητας των πολιτιστικών υπηρεσιών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της περιοχής και η αύξηση της παραμονής των διεθνών επισκεπτών στην Αττική.

Ο πολιτιστικός τουρισμός, που σύμφωνα με μελέτες καλύπτει το 40% της οικονομίας του τουρισμού, θεωρείται βασικός μοχλός για την ανάπτυξη της περιοχής.

Αξιοσημείωτα έργα του προγράμματος περιλαμβάνουν τη λειτουργία του Παλαιού Μουσείου Ακρόπολης με νέες χρήσεις, την αποκατάσταση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου του Ολυμπείου και την αναπαλαίωση κτηρίων στην Αθήνα και την Πλάκα, που θα μετατραπούν σε Πολιτιστικά Κέντρα και Μουσεία.

Επιπλέον, η ΟΧΕ περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την αποκατάσταση σημαντικών μνημείων εκτός της Αθήνας, όπως οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελευσίνα και τον Ραμνούντα, καθώς και η Ιερά Μονή Δαφνίου.

Ειδική έμφαση θα δοθεί και στις ψηφιακές δράσεις, που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω της τεχνολογίας.

Η συνεργασία αυτή, με τη στήριξη των ευρωπαϊκών πόρων, επιδιώκει να τοποθετήσει την Αττική σε μια κεντρική θέση στον πολιτιστικό χάρτη της Ευρώπης, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη στρατηγική για την τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής.

Αν και το πρόγραμμα εμπεριέχει δράσεις με προοπτική, η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την υλοποίηση των έργων και τη διασφάλιση της συνέπειας στο χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.