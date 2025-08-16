ΥΠΠΟ: Μικρής έκτασης φθορές προκάλεσε η φωτιά στη Βόρεια Χίο

Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στη Βόρεια Χίο, στην περιοχή της Ποταμιάς και εξαπλώθηκε με ταχύτητα, κατακαίοντας μεγάλες εκτάσεις στην περιοχή της Βολισσού και των γειτονικών κοινοτήτων, προκάλεσε περιορισμένες φθορές στα ακόλουθα μνημεία:

1. Στον περιβάλλοντα χώρο του ναού του Αγίου Γεωργίου στην Πραστειά, ανάμεσα στη Σιδηρούντα και τη Βολισσό. Πρόκειται για ένα μονόχωρο δρομικό κτίσμα, εξωτερικών διαστάσεων 6,28 x 4μ., που καλύπτεται με μία κατά μήκος ημικυλινδρική καμάρα. Όπως προκύπτει από την πεντάστιχη κτητορική του επιγραφή, ο ναός χτίστηκε το 1415 από τον δωρητή Μπατίστα Ιουστινιάνη ντα Κάμπη και τη σύζυγό του Μπιγ(κ)ότα.

Ο ναός είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες που μέχρι πρότινος ήταν καλυμμένες με αιθάλη. Ο ζωγραφικός διάκοσμος είναι επηρεασμένος από το πνεύμα της κλασικής παράδοσης, που αναβίωνε στην εποχή των Παλαιολόγων, καταδεικνύοντας ότι η Χίος και τον 15ο αιώνα παραμένει καλλιτεχνικά ενημερωμένη για τη σύγχρονη ζωγραφική των μεγαλύτερων κέντρων.

Οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του ναού έχουν μόλις ολοκληρωθεί από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χίου, στο πλαίσιο του έργου «Εκφάνσεις Μνημειακής Ζωγραφικής της Χίου», το οποίο εκτελείται από την ΕΦΑ Χίου με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλο μέρος του κατά χώραν ευρισκομένου εργοταξιακού εξοπλισμού. Από την ερχόμενη Δευτέρα, 18/8, η Εφορεία Αρχαιοτήτων επιλαμβάνεται της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου.

2. Στις εγκαταστάσεις και στις υποδομές ανάδειξης του βυζαντινού Κάστρου της Βολισσού (11ο αι.), που βρίσκεται πάνω από τον ομώνυμο οικισμό. Το Υπουργείο Πολιτισμού δια της οικείας Εφορείας Αρχαιοτήτων προγραμματίζει αμέσως την αποκατάσταση των ζημιών. Η Αρχαιολογική Συλλογή της Βολισσού δεν υπέστη την παραμικρή ζημία.

Πηγή: ΥΠΠΟ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]