Παναγία Σουμελά: Οι πανηγυρικές εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή

Ο ποντιακός ελληνισμός ανηφορίζει στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά, για την 1613η Πανηγύρι με βαθιά θρησκευτική κατάνυξη. Προσκυνητές, εκπρόσωποι ποντιακών σωματείων, πόντιοι και φιλοπόντιοι, από κάθε γωνιά της Ελλάδας καταφθάνουν στο φιλόξενο Βέρμιο όπου έχει συσταθεί σε σμικρογραφία ο Πόντος.

Στις 14 Αύγουστου τελούνται με ιεροπρέπεια ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και ανήμερα 15 Αυγούστου ο Όρθρος και το Πανηγυρικό Αρχιερατικό Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτου Βεροίας – Ναούσης και Καμπανίας κ. κ. Παντελεήμονος.

Μετά την λιτανεία της Σεπτής και Θαυματουργής Εικόνας οι προσκυνητές παρακολουθούν τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στις οποίες παίρνουν μέρος ποντιακά σωματεία με τους εκπροσώπους τους τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα. Οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου με την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του -ποντιακής καταγωγής- Αλεξάνδρου Υψηλάντη. Ο Ιερός Ναός είναι ανοιχτός καθ’ όλη την διάρκεια της νύχτας.