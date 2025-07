The Chios Festival 2025 – Σύγχρονο πολιτιστικό αφήγημα με προοπτική και όραμα

Το The Chios Festival είναι ένας δυναμικός θεσμός Πολιτισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, μία αναδρομή στην ιστορία και τον πολιτισμό της Χίου και μία διαδρομή στη διανόηση και την επιστήμη του σήμερα και του αύριο, που στοχεύουν να την αναδείξουν σε κόμβο διεθνούς πολιτιστικής δράσης, διαλόγου και καινοτομίας.

Είναι ένα σύγχρονο πολιτιστικό αφήγημα με προοπτική και όραμα για το Βόρειο Αιγαίο και την Ελλάδα, ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, που ενώνει έργα ιδέες και αξίες, με τρόπο που μόνο η τέχνη ξέρει και μπορεί.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για την μοναδικότητα και το Διεθνές αποτύπωμα αυτής της Διοργάνωσης, που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί “Υβριδική” με διαλέξεις υψηλού επιπέδου, πολιτιστικές αναδρομές, παρουσιάσεις σύγχρονων θεμάτων, απονομών τιμής σε προσωπικότητες με παγκόσμιο αποτύπωμα, παραστατικές τέχνες, μουσικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, εναλλακτικές δραστηριότητες, ανάδειξη της ιδιαίτερης τοπικής παράδοσης, αλλά και της τοπικής γαστρονομίας σε μια δημιουργική συνεύρεση.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ

Με αίσθημα σεβασμού και θαυμασμού για τον Πολιτισμό, την ιστορία και τις παραδόσεις της Χίου και ατενίζοντας το μέλλον και τις προοπτικές του με μια διευρυμένη οπτική και εξωστρέφεια, η ΠΒΑ επιδιώκει κάθε χρόνο να «ταξιδεύει» τους συμμετέχοντες στο THE CHIOS FESTIVAL σε ένα μοναδικό θέαμα με διακεκριμένους ομιλητές διεθνούς εμβέλειας και εξαιρετικής ποιότητας δράσεις προάγοντας στο μέγιστο τη σκέψη και τη διανόηση μέσα από πολιτιστικά δρώμενα, και αναπτυξιακού χαρακτήρα θέσεις και απόψεις που παρουσιάζονται, αναλύονται και διαχέονται από διεθνείς προσωπικότητες των Γραμμάτων και των Τεχνών, της Επιστημονικής, Επιχειρηματικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε τον ρόλο της Χίου και των υπόλοιπων νησιών του Βορείου Αιγαίου ως πολυδιάστατους πολιτιστικούς κόμβους που ξεπερνούν τα γεωγραφικά τους όρια. Οραματιζόμαστε τα νησιά μας ως τόπους όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη σκέψη “με την αύρα του χθες, στον Πολιτισμό του αύριο”. Μέσα από ποιοτικές διοργανώσεις και δράσεις, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τη μοναδικότητα του Βορείου Αιγαίου και να τοποθετήσουμε τα νησιά μας στο επίκεντρο του διεθνούς πολιτιστικού χάρτη.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΡΑ ΤΟΥ ΧΘΕΣ, ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ…

Η Περιφέρεια ΒΑ αξιοποιεί το πολιτιστικό της κεφάλαιο, προβάλλοντάς το σε διεθνή fora, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα το THE CHIOS FESTIVAL, ως σύγχρονο πολιτιστικό πρεσβευτή της Ελλάδας, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι ο Πολιτισμός και η Διεθνής προβολή μπορούν να λειτουργήσουν ως μοχλοί ανάπτυξης, διαλόγου και τουριστικής ενίσχυσης.

Στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου τον Απρίλιο του 2024, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κωνσταντίνου Μουτζούρη και με την υποστήριξη της Ελληνικής Πρεσβείας στο Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάστηκε το Φεστιβάλ στο διεθνές κοινό. Περισσότεροι από 300 εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους σημαντικές προσωπικότητες της Βρετανίας και της Ελληνικής διασποράς, γεύτηκαν αυθεντικές αιγαιοπελαγίτικες γεύσεις και γνώρισαν την πολιτιστική ταυτότητα των νησιών μέσα από ομιλίες, παρουσιάσεις και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις. Η εκδήλωση απέδειξε ότι οι πολιτιστικές διοργανώσεις του Βορείου Αιγαίου δεν είναι πια μόνο τοπικά γεγονότα, αλλά εξελίσσονται σε διεθνείς θεσμούς με ουσιαστική συμβολή στην εικόνα της σύγχρονης Ελλάδας στο εξωτερικό.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

Τον Οκτώβριο του 2024, σε διήμερο εκδηλώσεων στη Λέσβο προς τιμήν του Rahmi Koc, ενός ανθρώπου συμβόλου της ελληνοτουρκικής προσέγγισης και συνεργασίας και Λεσβολάτρη. Οι εκδηλώσεις λειτούργησαν ως πλατφόρμα συνύπαρξης πολιτισμού, οικονομίας και διπλωματίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο του πολιτισμού ως μέσου οικοδόμησης διεθνών σχέσεων.

Στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε τον Απρίλιο 2025, προς τιμήν των Πρέσβεων των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αθήνα και με την παρουσία του τέως Επιτρόπου και Υπουργού Δημήτρη Αβραμόπουλου, οι Πρέσβεις είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον Πολιτισμό και την μοναδικότητα των νησιών του Βορείου Αιγαίου μέσα από την παρουσίαση του προγράμματος του Φεστιβάλ.

Το Βόρειο Αιγαίο με μία στρατηγική διευρυμένης εξωστρέφειας επιδιώκει να μετατρέψει τον πολιτισμό, τη γαστρονομία, τη δημιουργικότητα και τον διάλογο σε εργαλεία διπλωματίας και ανάπτυξης. Με οδηγό τον πολιτισμό, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου διεκδικούν δυναμικά τη θέση τους στο παγκόσμιο πολιτιστικό γίγνεσθαι.

ΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Το The Chios Festival 2022 ξεκίνησε με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κκ. Ελπιδοφόρου και ταξίδεψε το κοινό σε μια ολόκληρη εποχή, μέσα από ένα πλούσιο πρόγραμμα που συνδύασε την ιστορία με τη σύγχρονη τέχνη και την τοπική παράδοση με διεθνείς παρουσίες. Από την εικαστική παράσταση «Χρώματα μιας άλλης εποχής» σε σκηνοθεσία Αντώνη Λουδάρου στο Κάστρο της Χίου έως την εντυπωσιακή έκθεση αναγεννησιακών κοστουμιών του Γιάννη Μετζικώφ στο Ίδρυμα Μ. Τσάκος, το φεστιβάλ ανέδειξε το πολιτιστικό βάθος του νησιού. Στους Ολύμπους και τα Μεστά, η μεσαιωνική αναβίωση με ιππότες, παραμύθια και βιωματικές δράσεις ξεσήκωσε μικρούς και μεγάλους, ενώ η συναυλία της Ελευθερίας Αρβανιτάκη στον Βοτανικό Κήπο του Αιγαίου αποτέλεσε μια συγκινητική κορύφωση, χαρίζοντας στο Φεστιβάλ ένα φινάλε γεμάτο φως, μουσική και αυθεντικό νησιώτικο συναίσθημα. Το Φεστιβάλ παρουσίασε η Ειρήνη Νικολοπούλου.

Το The Chios Festival 2023, μετέτρεψε τη Χίο σε ένα ανοιχτό θέατρο πολιτισμού, ιστορίας και σύγχρονης δημιουργίας. Με σύνθημα «Στον Πολιτισμό του αύριο με την αύρα του χθες», το νησί πλημμύρισαν για δέκα ημέρες εικόνες, ήχοι και στοχασμοί. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους, ο Sir Roderick Beaton, o Geοrge Windsor the Earl of St. Andrews, ο Βρετανός Πρέσβης Μatthew Lodge, o πρ. πρύτανης ομ. καθ. Γιώργος Μπαμπινιώτης, ο Τάκης Μαυρωτάς, ο Χρύσανθος Πανάς, η Έλενα Κελεσίδου, ο Γιώργος Ντάβλας, ο Δημήτρης Φέσσας και η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου. Το Φεστιβάλ παρουσίασαν η Μαργαρίτα Πουρνάρα και η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ενώ η Λίνα Νικολακοπούλου επιμελήθηκε την ξεχωριστή μουσικοθεατρική παράσταση «Στα κάστρα απάνω» με τη συμμετοχή της Υρώς Μανέ και του Θοδωρή Βουτσικάκη.

Στην καρδιά της πόλης, νέοι καλλιτέχνες παρουσίασαν τη «Μουσική του αύριο», με τον Good Job Nicky να εντυπωσιάζει το κοινό. Η έναρξη του φεστιβάλ είχε τη σφραγίδα του Δημήτρη Φέσσα με το έργο «Δαίδαλος», ενώ η παρουσία του Ιταλού κιθαρίστα Davide Picci και των μικρών ταλέντων της Χίου σφράγισαν την ταυτότητα ενός Φεστιβάλ που αναδεικνύει τη Χίο ως ζωντανό τόπο συνάντησης πολιτισμών, γενεών και ιδεών. Αξιοσημείωτο, επιπλέον, γεγονός αποτέλεσε η συναυλία του Παντελή Θαλασσινού κάτω από την «Μπλε Πανσέληνο», ο οποίος ενθουσίασε τους χιλιάδες θαυμαστές που συγκεντρώθηκαν για να απολαύσουν τα τραγούδια του.

Το The Chios Festival 2024 άνοιξε και πάλι τις πύλες του με ένα πολυσύνθετο και εμπνευσμένο πρόγραμμα που αγκάλιασε τον πολιτισμό, την ιστορία και τη σύγχρονη σκέψη με προεξάρχοντα την παρουσία της ΑΘΠ του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίου. Με εκδηλώσεις που απλώθηκαν σε μοναδικά σημεία του νησιού – από το ανακαινισμένο Castelli του 15ου αιώνα στον μυροβόλο Κάμπο και το ιστορικό Χαμιδιέ Τζαμί, έως το εμβληματικό Λωβοκομείο Χίου – το φεστιβάλ έφερε κοντά προσωπικότητες όπως ο Ο πρέσβης της Ιαπωνίας Ito Coichi, ο Regius Professor of Greek του Πανεπιστημίου Cambridge Tim Whitmarsh, η ιστορικός δημοσιογράφος και παραγωγός του ΒΒC Bettany Hughes, η συγγραφέας Victoria Hislop, ο ομ. καθ. και ακαδημαϊκός Χρήστος Ζερεφός, o αστροφυσικός και Ακαδημαϊκός Σταμάτης Κριμιζής, ο διευθυντής του Μουσείου της Ακρόπολης Νίκος Σταμπολίδης, ο πρ. Υπουργός Πολιτισμού Νίκος Σηφουνάκης, ο ομ. καθ. του Πανεπιστημίου της Σορβόννης Γεώργιος -Στυλιανός Πρεβελάκης, η ηθοποιός Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας Μιμή Ντενίση, η σκηνοθέτης Εύα Νάθενα, η soprano Χριστίνα Πουλίτση.

Παρουσίασαν η Μαίρη Αυγερινοπούλου, η Κατερίνα Γκαγκάκη, ο Αντρέας Λαγός, ο Χρήστος Νέζος, η Αντριάννα Παρασκευοπούλου και ο Αντώνης Σρόιτερ. Ομιλίες για το περιβάλλον, την αρχαία λογοτεχνία, τη θέση της γυναίκας, αλλά και για τη διαχρονική ακτινοβολία του ελληνικού πολιτισμού πλαισίωσαν εκδηλώσεις με κινηματογραφική προβολή, συναυλία του Γιώρου Χατζηνάσιου καθώς και η έκθεση της εικαστικού Καλλιόπης Λεμού. Το Φεστιβάλ κορυφώθηκε με ημερίδα για την κλιματική αλλαγή με την παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη, αποδεικνύοντας ότι η Χίος δεν είναι απλώς τόπος μνήμης, αλλά ζωντανό εργαστήρι πολιτισμού, διαλόγου και οικουμενικής συνέργειας.

Το The Chios Festival 2024 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βρετανικής Πρεσβείας.

ΒΡΑΔΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ CASTELLI

Το πανέμορφο περιβόλι με χρώματα και αρώματα άλλων εποχών της έπαυλης του Στρατιωτικού Διοικητή της Χίου του 15 αιώνα που πλέον ανήκει στην οικογένεια Ν. Βαφειά και αναπαλαιώθηκε υπό την επίβλεψη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, ξαναζωντάνεψε μετά από αιώνες μέσα από τις βραδιές πολιτισμού του THE CHIOS FESTIVAL, κάνοντας ένα ταξίδι στο χρόνο «με την αύρα του χθες στον πολιτισμό του αύριο».

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2025

Δευτέρα 25 Αυγούστου

– Εμποριό, Χώρος Αρχαιολογικών Ανασκαφών

Βασίλης Λαμπρινουδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Αρχαιολογίας

Rebecca Sweetman, Καθηγήτρια, Διευθύντρια Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα

Μουσικός επίλογος με το συγκρότημα Lyrica

Τετάρτη 27 Αυγούστου

– Νέα Μονή

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκος

Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού

Ιόλη Καλαβρέζου, Καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης, Harvard – Μέλος Ακαδημίας Αθηνών

Teresa Shawcross, Καθηγήτρια Βυζαντινολογίας, Princeton

Αυγώνυμα:

«Κύριε, εκέκραξα» – Μουσικό ποίημα του Θοδωρή Οικονόμου

Με τον συνθέτη στο πιάνο και την Αντιγόνη Πάππου στο νει

Παρασκευή 29 Αυγούστου

– Castelli

Prof. Kevin Featherstone, LSE

Lord Simon Woolley, Baron of Woodford

George Windsor, Earl of St. Andrews, Chancellor of Bolton University

Βραδιά Όπερας με τον Γιώργο Ντάβλα, την Έλενα Κελεσίδου και τη Βασιλική Καραγιάννη

Σάββατο 30 Αυγούστου

– Castelli

«Άρωμα Γυναίκας στο Μυροβόλο Κάμπο»

Σοφία Ντενίση, Καθηγήτρια ΑΣΚΤ

Μιμή Ντενίση, Ηθοποιός

Ιουλία Τσέτη, Επιχειρηματίας

Συναυλία με την Ευανθία Ρεμπούτσικα

Κυριακή 31 Αυγούστου

– Κάστρο Χίου

Εγκαίνια Έκθεσης: Νάκης Παναγιωτίδης στο Τέμενος Χαμιδιέ

Σε συνεργασία με Tornabuoni Arte

Υπό την αιγίδα της Ιταλικής και Ελβετικής Πρεσβείας

Paolo Cuculi, Πρέσβης Ιταλίας

Νίκος Σηφουνάκης, Αρχιτέκτων – πρ. Υπουργός Πολιτισμού

Μουσική βραδιά στην πλατεία του Κάστρου με τους Μουσικούς του Θεάτρου Carlo Felice Genova

Παραδοσιακοί χοροί και τραγούδια της Κάτω Ιταλίας και της Απουλίας με το συγκρότημα Agrikó (διάλεκτος

Grico)

Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου

– Castelli

«Τεχνητή Νοημοσύνη και Ηθικοί Προβληματισμοί»

Lou Marinoff, Καθηγητής Φιλοσοφίας, City University NY

Xiaojun Ding, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, Xi’an Jiaotong University

Θάνος Ασκητής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής

Μουσικός επίλογος με τη Νινέτα Βαφειά, στο πιάνο ο Φώτης Νέζης

Τραγούδι: Σ. Παπαδημητροπούλου

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

– Castelli

Λυδία Καρρά, Πρόεδρος ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ)

Michele Casamonti, Tornabuoni Arte

Δρ. Φώτης Παπαθανασίου

Συναυλία με την υψίφωνο Χριστίνα Πουλίτση

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

– Castelli

Δρ. Σταμάτης Κριμιζής, Αστροφυσικός – Ακαδημία Αθηνών

Δρ. Γιώργος Νούνεσης, Πρόεδρος ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Συζήτηση: Dr. Stelios Papadopoulos (Exelixis) – Τασούλα Επτακοίλη

Μουσικός επίλογος με τη Νινέτα Βαφειά, στο πιάνο ο Φώτης Νέζης

Τραγούδι: Σ. Παπαδημητροπούλου

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

– Κέντρο Έρευνας Μαστίχας

«Με το βλέμμα στο Μέλλον: Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα, Πολιτισμός»

Σε συνεργασία με το ΙΙΤ (Ιταλικό Ινστιτούτο Τεχνολογίας)

Darwin Caldwell, Πρόεδρος ΙΙΤ

Νεκτάριος Ταβερναράκης, πρ. Πρόεδρος ΙΤΕ

Πρέσβης Selim Yenel, Πρόεδρος του Global Relations Forum

Turgut Guneri, Επιχειρηματίας – Επενδυτής

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

– Ιχθυόσκαλα Χίου

Παράσταση με τον Κωνσταντίνο Ρήγο και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

– Ανάβατος, Κεντρική Πλατεία

Θεατρική Παράσταση: «Μήδεια» με την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη

Το THE CHIOS FESTIVAL 2025 πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα της UNESCO Greece, της Ιταλικής και της Ελβετικής Πρεσβείας

Επιμέλεια:

Γιώργος Κουλουβάρης

