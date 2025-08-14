Η δημιουργική δύναμη του Χάους – του αρχέγονου κενού που προϋπήρξε της τάξης

Υπάρχουν τόποι που περιέχουν μια αόρατη γεωγραφία μνήμης. Ο Μόλυβος, στον βόρειο άκρο της Λέσβου, είναι ένας τέτοιος τόπος. Με τα λιθόστρωτα που κρατούν τον ήχο των βημάτων, τις πέτρινες όψεις που λούζονται στο αιγαιοπελαγίτικο φως, και τη σιωπή που έχει μάθει να ακούει, ο Μόλυβος φιλοξενεί για ενδέκατη χρονιά ένα φεστιβάλ που έχει πια ριζώσει όχι μόνο στον χάρτη των διεθνών μουσικών διοργανώσεων, αλλά κυρίως στις καρδιές όσων το ζουν.

Έως τις 19 Αυγούστου, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου καλεί το κοινό να στοχαστεί, να αισθανθεί και να αφουγκραστεί τη δημιουργική δύναμη του Χάους — του αρχέγονου κενού που προϋπήρξε της τάξης. Έξι συναυλίες με τους τίτλους Πανδαιμόνιο, Πόνος, Ευκαιρία, Εξέγερση, Ελπίδα, Δημιουργία, σχηματίζουν ένα άτυπο αφήγημα, όχι με λέξεις αλλά με ήχους, σε έναν διάλογο με την εποχή μας.

Οι καλλιτεχνικές διευθύντριες του Φεστιβάλ Δανάη και Κυβέλη Doerken, διερευνούν πολύπλευρα το φετινό θέμα του Φεστιβάλ, που φέτος φαίνεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Μας προσκαλούν να εξερευνήσουμε μαζί τους την ωμή ενέργεια της αταξίας μέσω της μουσικής και να αναδείξουμε τη δυνατότητα για επίλυση και αρμονία, αντανακλώντας τη λεπτή ισορροπία μεταξύ χάους και τάξης τόσο στη μουσική όσο και στη ζωή. Όπως σημειώνουν, «το ΧΑΟΣ είναι μια κατάσταση αταξίας και απρόβλεπτου που προηγείται της δημιουργίας και της δομής και μπορεί να αποτελέσει πηγή δυνατοτήτων αλλά και καταστροφής. Προκαλεί την ανθρώπινη επιθυμία για τάξη, αναδεικνύοντας την ένταση μεταξύ τυχαιότητας και νοήματος στο σύμπαν». Όχημα της δημιουργικής αυτής διερεύνησης, τα έργα των Ντμίτρι Σοστακόβιτς, Ραχμάνινοφ, Μπαχ, Ξενάκη, Μ. Θεοδωράκη, Μπετόβεν, Μπέλα Μπάρτοκ, Σούμαν, Ντβόρζακ, Σούμπερτ, Στραβίνσκι, Μπλοκ, Μαρτίνου, Μέντελσον και άλλων, τα οποία θα ερμηνεύσουν κάποιοι από τους πιο σημαντικούς μουσικούς της διεθνούς σκηνής.

Ο Kirill Troussov, η Antje Weithaas, η Tanja Tetzlaff, ο Florian Donderer, η Hyeyoon Park, ο Georgy Kovalev, η Sindy Mohamed, η Κατερίνα Χατζηνικολάου, ο Christian-Pierre La Marca, η EstherJacea Maswanga και η Νικολία Γαρουφαλίδου, συνθέτουν ένα πολυφωνικό τοπίο που συνδυάζει την αυστηρότητα της τεχνικής με την ευαισθησία της έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, θα παρουσιαστεί σε παγκόσμια πρεμιέρα και το έργο του Ερρίκου Βάιου, ανάθεση του ΔιΦεΜΜ

Εξάλλου, η φετινή διοργάνωση ενισχύει το εκπαιδευτικό και κοινωνικό της αποτύπωμα:

· Με την ετήσια Συναυλία για Παιδιά και Νέους, που τους προσφέρει μια πρώτη, ουσιαστική επαφή με τον κόσμο της μουσικής υπό την καθοδήγηση των μουσικών που λαμβάνουν μέρος στο Φεστιβάλ.

· Με το εργαστήριο “Ευφάνταστη Μνήμη”, στο οποίο ο Dr. Hasan Işıklı, graphic designer, κοινωνικός ανθρωπολόγος, ερευνητής, θα καθοδηγήσει (στα αγγλικά) τους συμμετέχοντες του εργαστηρίου στη δημιουργία μικρού εντύπου με θέμα τον Μόλυβο και το αποτύπωμα του Φεστιβάλ στην πολιτισμική κληρονομιά του τόπου, σε μία άσκηση φαντασίας και σύνδεσης.

· Θέτοντας υπό την αιγίδα της την Ορχήστρα Δωματίου Αλληλεγγύης (OCAS), η οποία, στο πλαίσιο του έργου «Δεσμοί», θα πραγματοποιήσει παραστάσεις στη Λέσβο από τις 28 έως τις 31 Ιουλίου, συνδέοντας τη μουσική με την κοινωνική προσφορά.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί η συμμετοχή στο Φεστιβάλ της Χορωδίας του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μόριας, η οποία εδώ και μια δεκαετία υπηρετεί με σεμνότητα και συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, προσθέτοντας έναν πολύτιμο τοπικό παλμό στο φεστιβάλ.

Οι συναυλίες από τις 17 – 19 Αυγούστου, θα δοθούν στο παραθαλάσσιο πάρκο που βρίσκεται στο ξενοδοχείο Δελφίνια, ενώ η συναυλία της 12ης Αυγούστου στο Άνω Κάστρο Μυτιλήνης, της 13ης στον αύλειο χώρο του Μουσείου Ρητίνης στο Αμπελικό και της 16ης στο Ρωμαϊκό Υδραγωγείο Μόριας, σε διάλογο με τη Χορωδία Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μόριας και τη RAD Music International.

Σε μια εποχή που όλα μοιάζουν να επισπεύδονται, το Φεστιβάλ Μολύβου αντιστέκεται με ήπια ένταση. Δημιουργεί χώρο. Χρόνο. Και νόημα.

Ο Μόλυβος, με τα πέτρινα σπίτια του και τις χαμηλόφωνες αυλές, υποδέχεται για ενδέκατη χρονιά τη μουσική που δεν διεκδικεί, αλλά δωρίζεται και αποκαλύπτει ότι το χάος δεν έχει μόνο θραύσματα και ανασφάλεια, αλλά είναι χώρος γέννησης και σχέσης. Και η μουσική το φωτίζει.

Εισιτήρια:

www.ticketservices.gr/event/molyvos-international-music-festival-2025/?lang=el

Για επιπλέον πληροφορίες και το πρόγραμμα: www.molyvosfestival.com