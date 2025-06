Μια πρωτοποριακή ηχητική εγκατάσταση στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) ενώνουν τις δυνάμεις τους και εγκαινιάζουν τη δυναμική αυτή σύμπραξη με μια πρωτοποριακή ηχητική εγκατάσταση, που συνενώνει τεχνολογία και τέχνες σε επιμέλεια του Σταύρου Γασπαράτου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το βερολινέζικο στούντιο χωροποίησης ήχου (sound spatialization) ΜΟΝΟΜ, πρωτοπόρο στη χρήση του ριζοσπαστικού συστήματος 4DSOUND παγκοσμίως, παρουσιάζει μια σειρά έργων δημιουργημένων ειδικά γι’ αυτό το μέσο.

Στον Θόλο του ΚΠΙΣΝ, από τις 6 έως τις 12 Ιουνίου, το MONOM θα εγκαταστήσει ένα μεγάλης κλίμακας σύστημα 4DSOUND, αποτελούμενο από 48 παγκατευθυντικά ηχεία και 9 μεγάφωνα χαμηλής περιοχής συχνοτήτων (subwoofers). Αυτή η εξαιρετικά καινοτόμα διάταξη θα μεταμορφώσει τον χώρο σε ένα ολογραφικό ακουστικό περιβάλλον, όπου ο ήχος αγκαλιάζει το κοινό από κάθε κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα του πολυδιάστατου ήχου να δημιουργεί κοινότητες ακροατών και να μεταμορφώνει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μουσική.

Με ηχητικές εγκαταστάσεις που προσκαλούν τους επισκέπτες να περιηγηθούν σε συναρπαστικούς κόσμους και να βυθιστούν σε ένα καθολικά διευρυμένο πεδίο ακρόασης, όπου ο ήχος μετουσιώνεται σε χώρο, κίνηση και συναίσθημα, το MONOM 4DSOUND υπόσχεται μια αληθινά πολυδιάστατη εμπειρία.

Ένα ηχητικό σύμπαν για μικρούς και μεγάλους

Ο Θόλος του ΚΠΙΣΝ θα μεταμορφωθεί σε ένα ηχητικό σύμπαν στο οποίο οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν ξεχωριστές εμπειρίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το νέο έργο για παιδιά και μεγάλους Ο βασιλιάς του γκρι και της σιωπής της Σοφιάννας Θεοφάνους (Κρατικό Βραβείο Θεατρικού Έργου για Παιδιά 2020), γραμμένο ειδικά για την εγκατάσταση του Θόλου, με τη σφραγίδα παραγωγής του στούντιο MONOM, προσκαλεί το κοινό σε μια πολυδιάστατη αφηγηματική εμπειρία. Ένα αλληγορικό παραμύθι για τη δύναμη της τέχνης, της ελπίδας και της φαντασίας για όλη την οικογένεια, όπου οι λέξεις και οι ήχοι ζωντανεύουν και μας ταξιδεύουν σε μαγευτικά τοπία, σε αφήγηση της Αλεξάνδρας Λέρτα.

Συντεθειμένο και χωρικά διαμορφωμένο από το MONOM και τους συνεργάτες του, το έργο The Elements – Earth, Fire, Water, Wind, and Aether αποτελεί μια ατόφια ηχητική εμπειρία και εξερευνά τη βαθιά μας σύνδεση με τις δυνάμεις της φύσης.

Στο MONOM Archive Show παρουσιάζονται τέσσερα έργα που δημιουργήθηκαν ειδικά για το σύστημα 4DSOUND. Τα έργα των Suzanne Ciani, Evita Manji, Cinna Peyghamy και Andrea Belfi συνθέτουν ένα πολυδιάστατο ηχοτοπίο τεχνολογικής και καλλιτεχνικής πρωτοπορίας.

Live – αισθητηριακές εμπειρίες

Αυτή η μοναδική ευκαιρία για το ελληνικό κοινό θα κορυφωθεί με δύο live συναυλίες, οι οποίες αξιοποιώντας το μοναδικό σύστημα 4DSOUND, υπόσχονται να προσφέρουν μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία.

Την Τρίτη 10 Ιουνίου, ο Σπύρος Πολυχρονόπουλος μάς προσκαλεί σε μια εμβυθιστική πολυκαναλική συναυλία όπου τα όρια μεταξύ φυσικού και συνθετικού ήχου συγχέονται. Κατακερματισμένα ηχοτοπία, κρουστικοί ήχοι, drones συντονισμοί από έγχορδα και μεταβαλλόμενες υφές από modular synths συγκρούονται και διαλύονται μέσα από πολλαπλές φάσεις ψηφιακής επεξεργασίας. Καθώς κινείται στα άκρα του ακουστικού φάσματος –από διαπεραστικές υψηλές συχνότητες έως πυκνές, απτές χαμηλές– το «Nearfield» προσκαλεί το κοινό σε ένα οικείο ακουστικό τοπίο, όπου η προσοχή μεγεθύνει τις πιο μικρές χειρονομίες και τα κρυφά ηχητικά ίχνη πάλλονται ακριβώς κάτω από την επιφάνεια.

Την Πέμπτη 12 Ιουνίου, ο Ben Frost, έχοντας στο ενεργητικό του συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Björk, Tim Hecker, Colin Stetson και Swans, παρουσιάζει ζωντανά ένα ολοκαίνουριο έργο σχεδιασμένο ειδικά για το σύστημα 4DSOUND. Καλλιτέχνης που διευρύνει διαρκώς τα ηχητικά όρια και γνωστός για την έντονη και ασυμβίβαστη ηχητική του παλέτα, ο Βen Frost διατρέχει τα είδη της μίνιμαλ, πειραματικής, industrial και noise μουσικής. Στο συγκεκριμένο έργο, εξερευνά την αρχιτεκτονική του ίδιου του ήχου, σμιλεύοντας ένα περιβάλλον που αγκαλιάζει τον ακροατή με μεταβαλλόμενες ριπές υφών, έντασης και χωρικών κυμάτων.

MONOM – Σημείο συνάντησης της τέχνης με την τεχνολογία

Πρόκειται για ένα στούντιο που διευθύνεται από καλλιτέχνες και δραστηριοποιείται στο σημείο τομής του χωρικού ήχου, της μουσικής, των τεχνών ευρύτερα και της τεχνολογίας. Από τη sound art και τη μουσική μέχρι το θέατρο, την όπερα, τον χορό και τους εμβυθιστικούς κόσμους της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, το MONOM προσφέρει χώρο και χρόνο σε όσους φιλοδοξούν να διευρύνουν τις διαστάσεις της δημιουργικής τους πρακτικής και να εμπλουτίσουν τις συλλογικές και ατομικές εμπειρίες του ήχου και της τέχνης.

Το MONOM αποκαλύπτει το εύρος της λειτουργίας του σε χώρους που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ηχητικές και χωρικές καλλιτεχνικές εξερευνήσεις. Το έργο του έχει παρουσιαστεί από ιδρύματα, εταιρείες και διοργανώσεις όπως το Barbican Immersive (προσεχώς), το CTM Festival, το MUTEK, το The New York Times Climate Forward, το D’strict, η Google, το Reethaus, το Mercer Labs: Museum for Art and Technology, το COP26, διαμορφώνοντας μια παγκόσμια κοινότητα αφιερωμένη στη διεύρυνση των ορίων του ήχου και της τέχνης.

Η εγκατάσταση υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) μέσα από τη δωρεά του προς το ΚΠΙΣΝ.

Info

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

ΚΠΙΣΝ

Λεωφ. Συγγρού 364, Καλλιθέα

06-12/06/2025

06-09 & 11 Ιουνίου 2025

10.00-14.00 Family Project

Ο βασιλιάς του γκρι και της σιωπής

Ελεύθερη είσοδος

06-12 Ιουνίου 2025

17.30

The Elements – Earth, Fire, Water, Wind, and Aether

Εισιτήριο 5€

18.30-23.00

MONOM Archive Show

Εισιτήριο 5€

Τρίτη 10 Ιουνίου, 21:00

Σπύρος Πολυχρονόπουλος LIVE: Nearfield

Εισιτήριο 5€

Πέμπτη 12 Ιουνίου, 21:00

Ben Frost LIVE: The Light Mistaken for Morning

Εισιτήριο 12€

Αγορά εισιτηρίων

-aefestival.gr και more.com

-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ Πλατεία Συντάγματος (This is Athens info point Δήμου Αθηναίων) Δε-Πα 10:00-18:00

-ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ: Δε-Πα 10:00-18:00| +30 2118008181

-ΑΜΕΑ: Δε-Πα 10:00-17:00| +30 2104834913|

Πληροφορίες:https://aefestival.gr/festival-athinon-epidayroy-x-kpisn-x-monom/

