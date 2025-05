Subset Festival – Φεστιβάλ νέας μουσικής

Το Subset Festival, η δυναμική και πρωτοποριακή μουσική πλατφόρμα που εγκαινιάστηκε το 2023 σε συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Ωδείο Αθηνών, επανέρχεται ανανεωμένη από τις 4 μέχρι τις 8 Ιουνίου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σε επιμέλεια του συνθέτη Σταύρου Γασπαράτου.

Μια γιορτή της σύγχρονης μουσικής, που φέρνει στο προσκήνιο τη νέα δημιουργία, τον πειραματισμό και τη διακαλλιτεχνική έκφραση, το Subset Festival δίνει βήμα σε καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνδυάζοντας σε ένα πενθήμερο εκδηλώσεων συναυλίες, εγκαταστάσεις και εργαστήρια σε έναν μοναδικό, πολυδιάστατο καλλιτεχνικό διάλογο. Μέσα από τολμηρές συμπράξεις, ηλεκτρονικούς ήχους, πρωτότυπες ερμηνείες και νέες τεχνολογίες, το φεστιβάλ επιβεβαιώνει τον ρόλο του ως ένα από τα πιο φρέσκα και σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα της σύγχρονης Αθήνας.

Πιο διεθνές από ποτέ, το Subset Festival φέτος φιλοξενεί σπουδαίους καλλιτέχνες και σολίστ, σύνολα και σχήματα, εργαστήρια και αναθέσεις νέων έργων.

Ryoji Ikeda, Mouse on Mars ft. Dodo NKishi, Christina Vantzou, Lyra Pramuk και άλλοι καταξιωμένοι και ανερχόμενοι δημιουργοί θα βρεθούν στις σκηνές του Ωδείου Αθηνών για να ταξιδέψουν το κοινό του Φεστιβάλ στον κόσμο της νέας μουσικής.

Μια ματιά στο Subset Festival 2025

Αντλώντας τον τίτλο του από έναν μαθηματικό όρο (υποσύνολο), το Subset Festival παρουσιάζει διαφορετικές εκδοχές σύγχρονης μουσικής γραφής από μεγάλο εύρος καλλιτεχνικών ρευμάτων. Στους φιλόξενους χώρους του Ωδείου Αθηνών από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε μουσικά σχήματα και σολίστες, Έλληνες και ξένους, οπτικές και ηχητικές εγκαταστάσεις και περφόρμανς αλλά και εργαστήρια ανοιχτά στο κοινό.

To Subset Festival παρουσιάζει σπουδαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σύγχρονης μουσικής (Ryoji Ikeda, Mouse on Mars ft. Dodo NKishi, Christina Vantzou, Carmen Villain, Lyra Pramuk, Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko) και ξεχωριστούς Έλληνες συνθέτες και σχήματα (Δημήτρης Καμαρωτός, Φίλιππος Τσαλαχούρης, Θεόδωρος Λώτης, BLIP, Νίκος Αντωνόπουλος, Δημήτρης Παπαγεωργίου, Ανδρέας Παπαρρούσος, Ειρήνη Αμαργιανάκη, Σάββας Μεταξάς, Γιάννης Αράπης, Δημήτρης Τίγκας) σε μια σειρά συναυλιών που θα παρουσιαστούν στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, τη Νέα Σκηνή και το Φουαγιέ Τεχνών του Ωδείου Αθηνών. Τέλος, το Subset Festival φιλοξενεί μοναδικές συνεργασίες-συμπράξεις μεταξύ καλλιτεχνών και συνόλων, όπως του New Babylon ensemble με το ARTéfacts ensemble, της Αλεξάνδρας Κατερινοπούλου με τον Sofyann Ben Youssef (AKA AMMAR 808), καθώς και του συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη με την ποιήτρια Eleonore Schönmaier.

Το πρόγραμμα του Subset Festival 2025

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

4 Ιουνίου / 20.00

ΑΝΑΘΕΣΗ

Δημήτρης Καμαρωτός

Αναλογία του χρόνου

Βασισμένο στα κείμενα Σχέδιο για Ηλέκτρα και Σχέδιο για Φαίδρα του Γιώργου Βέλτσου

Στην Αναλογία του Χρόνου, ο συνθέτης Δημήτρης Καμαρωτός καταθέτει ένα έργο που εξελίσσεται σε δύο χώρους και μορφές, βασισμένος στα κείμενα του Γιώργου Βέλτσου Σχέδιο για Ηλέκτρα και Σχέδιο για Φαίδρα αντίστοιχα.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Φίλιππος Τσαλαχούρης

Lapis Silentium

Το σώμα ως διαρκώς μεταβαλλόμενο έδαφος

Ο συνθέτης Φίλιππος Τσαλαχούρης, εμπνευσμένος από τα μαγευτικά και βαθύτατα συγκινητικά πλάνα της εικαστικού Ρένας Τσαγγαίου, συνέθεσε μία σειρά από «ηχητικές εικόνες» για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων που θα συνοδεύσουν παράλληλα και ζωντανά την προβολή. Η εικόνα προσφέρει χώρο στον ήχο και ο ήχος προσφέρει χρόνο στην εικόνα.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

4 Ιουνίου / 22.30

ΑΝΑΘΕΣΗ

Θεόδωρος Λώτης

Ρυπάρω – Σιωπηλά τοπία και ηχητικοί παρίες

Το έργο Ρυπάρω – Σιωπηλά τοπία και ηχητικοί παρίες είναι μία διαδραστική αλγοριθμική μουσική σύνθεση που εξερευνά και αναδεικνύει το συχνά παραμελημένο ηχοτοπίο της ηχητικής ρύπανσης στις αστικές περιοχές. Με διάρκεια 40′ και παρουσίαση μέσω ενός εμβυθιστικού ηχητικού συστήματος ambisonics, το έργο επικεντρώνεται στους συνεχείς μηχανικούς ήχους από γεννήτριες, κλιματιστικά και ψυγεία που κατακλύζουν τους δρόμους της πόλης.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

5 Ιουνίου / 20.00

Carmen Villain

Οι ποικιλόμορφοι ηχητικοί κόσμοι που έχει χτίσει στη διαδρομή της η Νορβηγίδα-Μεξικανή καλλιτέχνις, παραγωγός και DJ Κάρμεν Βίλεν διαμορφώνονται μέσα από τη φυσική της περιέργεια για τον ήχο. Η μουσική της επιτυγχάνει μία ιδανική ισορροπία ανάμεσα στο ράθυμο και συνάμα ζωηρό ρυθμό της dub και στη μουσική αισθητική του ρεύματος του Τέταρτου Κόσμου*, με νύξεις οργάνων, όπως το φλάουτο, η φωνή και το κλαρίνο, να συνθέτουν υποβλητικά και γλαφυρά ηχοτοπία και μελωδίες.

Lyra Pramuk

Η λατρευτική μουσική στον πυρήνα της ενσαρκώνει τη βαθιά ριζωμένη ανάγκη μας να εκφράσουμε τα μύχια και αρχέγονα συναισθήματά μας. Για την Λάιρα Πράμουκ, το ίχνος της λατρευτικής μουσικής είναι σύμφυτο με τη φουτουριστική φολκ μουσική της που αξιοποιεί τη δύναμη και την ευθυβολία της τεχνολογίας για να αποκαλύψει την ανθρώπινη φωνή ως όργανο απεριορίστων δυνατοτήτων.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΕΧΝΩΝ

5 Ιουνίου / 22.30

ΑΝΑΘΕΣΗ

BLIP

Χίμαιρες

Στη νέα ανάθεση για το Subset Festival, οι BLIP (Γιώργος Στενός & Γιώργος Σταυρίδης) δημιουργούν έναν χώρο ηχητικού παιχνιδιού, ανοιχτό σε ετερόκλητες ιδέες και ηχοπαραγωγά μέσα. Ένα υβριδικό, χωρικό και τοποειδικό ηχητικό έργο που ενσωματώνει ευρεθέντα αντικείμενα, κρουστά, ακουστικά φαινόμενα, αυτοσχέδια κυκλώματα και φως. Φυσικοί, ενισχυμένοι και ηλεκτρονικοί ήχοι αλληλεπιδρούν και δημιουργούν ένα ηλεκτροακουστικό μουσικό κράμα.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

6 Ιουνίου / 21.00

ΑΝΑΘΕΣΗ

Christina Vantzou

The reintegration of the ear

Με τους Oliver Coates, Irene Kurka, και John Also Bennett

Το Reintegration of the Ear είναι μια σουίτα ηλεκτρονικών και ακουστικών ηχητικών πηγών που συνυπάρχουν με φυσικά περιβάλλοντα, τόσο χερσαία όσο και υποθαλάσσια. Αποτελούμενο από υδροφωνικές ηχογραφήσεις από τη Σίφνο, ηχογραφήσεις πεδίου από τη Λέσβο, ήχους από το ARP συνθεσάιζερ και ομιχλώδη κομμάτια για ορχήστρα, το έργο ξεδιπλώνεται σε κυματισμούς, επιδεικνύοντας μια θαυμαστή επίγνωση του χώρου.

Oliver Coates (τσέλο), Ιρένε Κούρκα (φωνή) και Τζον Όλσο Μπένετ (φλάουτο, συνθεσάιζερ)

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

6 Ιουνίου / 22.30

ΑΝΑΘΕΣΗ

Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου – Sofyann Ben Youssef (AKA AMMAR 808)

LOSS

Το LOSS είναι μια εμβυθιστική οπτικοακουστική εγκατάσταση από τον Σόφιαν Μπεν Γιούσεφ –τον Τυνήσιο μουσικό παραγωγό και συνθέτη που φημίζεται για τη συγχώνευση της παραδοσιακής μουσικής με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά ηχοτοπία– και την Αλεξάνδρα Κατερινοπούλου –τη συνθέτρια που ενσωματώνει στο έργο της παραδοσιακά όργανα, φωνητικές ενορχηστρώσεις, κλασικά ορχηστρικά στοιχεία, καθώς και αναλογικά, modular και ψηφιακά συνθεσάιζερ– το οποίο εστιάζει στην οικουμενική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία της απώλειας.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΕΧΝΩΝ

6 Ιουνίου / 22.30

Mouse on Mars

AAI AV

ft. Dodo NKishi

Οι Mouse on Mars, το βερολινέζικο ντουέτο του Γιαν Ζ. Βέρνερ και του Άντι Τόμα, προσεγγίζουν την ηλεκτρονική μουσική με ανεξάντλητη περιέργεια και απαράμιλλη επινοητικότητα. Κινούμενοι απολύτως στη δική τους τροχιά εντός του νεφελώδους ηχητικού οικοσυστήματος της χορευτικής μουσικής, οι περίτεχνες παραγωγές του ντουέτου είναι εφευρετικές, ρηξικέλευθες και φέρουν πάντοτε τη σφραγίδα ενός ευδαιμονικού πειραματισμού.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

7 Ιουνίου / 20.00

ΑΝΑΘΕΣΗ

Μιχάλης Παρασκάκης / Eleonore Schönmaier

Field Guide [to the lost flower]

Το Field Guide [to the lost flower] είναι ένα πολυμεσικό μουσικοθεατρικό έργο από το συνθέτη Μιχάλη Παρασκάκη και την ποιήτρια Ελεονόρε Σενμάιερ. Εμπνευσμένο από την ποιητική συλλογή της Σενμάιερ με τίτλο Field Guide to the Lost Flower of Crete, το έργο συνυφαίνει μουσική, κείμενο, βίντεο, θέατρο και ηλεκτρονικά στοιχεία σε μία συνεκτική και εμβυθιστική περφόρμανς.

ΑΝΑΘΕΣΗ

New Babylon ensemble / ARTéfacts ensemble

Χρόνος και χρήμα / Time and Money

Μαέστρος Cecilia Castagneto

Το Χρόνος και χρήμα είναι μία συναυλία με πολυμέσα (live electronics και βίντεο), προϊόν της συνεργασίας μεταξύ των μουσικών συνόλων New Babylon (με έδρα τη Βρέμη) και ARTéfacts ensemble (με έδρα την Αθήνα).

Η συναυλία πλαισιώνεται από τρία επιπλέον έργα-αναθέσεις των συνθετών Δημήτρη Παπαγεωργίου, Ανδρέα Παπαρρούσου και Ειρήνης Αμαργιανάκη.

ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΕΧΝΩΝ

7 Ιουνίου / 22.30

Ryoji Ikeda

Ο εξέχων Ιάπωνας ηλεκτρονικός συνθέτης και εικαστικός Ριότζι Ικέντα επικεντρώνεται στα στοιχειώδη συστατικά του ήχου και προσεγγίζει τα visuals ως ένα ιδιότυπο φως, αξιοποιώντας εξίσου τη μαθηματική ακρίβεια και τη δύναμη της αισθητικής. Ο Ικέντα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους λίγους διεθνείς καλλιτέχνες που χαίρουν αποδοχής τόσο για το μουσικό όσο και το εικαστικό τους έργο. Με περίσσια σχολαστικότητα, μετουσιώνει ήχο, visuals, υλικά, φυσικά φαινόμενα και μαθηματικές έννοιες σε εμβυθιστικές επιτελέσεις και εγκαταστάσεις.

Η συναυλία περιλαμβάνει στοιχεία στροβοσκοπικού φωτισμού στην προβολή των βίντεο, καθώς και υψηλά επίπεδα έντασης ήχου.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ

8 Ιουνίου / 20.00

ΑΝΑΘΕΣΗ

Νίκος Αντωνόπουλος

Μπλε κλωστή

Ελεύθερος αυτοσχεδιασμός, ambient drones, τραγούδια από την παράδοση των νησιών, autotune, σιωπές, fuzz, lo-fi beats και διαφόρων ειδών ηχητικές ηλεκτρονικές συσκευές είναι κάποια από τα στοιχεία που συγκροτούν τη Μπλε Κλωστή, την καινούρια παράσταση του Νίκου Αντωνόπουλου.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Heinali & Andriana-Yaroslava Saienko

Χίλντεγκαρντ (Гільдеґарда)

Ηχογραφώντας με το παρωνύμιο Χεϊνάλι, ο Ουκρανός συνθέτης και καλλιτέχνης ήχου Όλε Σπουντέικο χρησιμοποιεί το modular συνθεσάιζερ για να φανταστεί εκ νέου πρότερες μουσικές και ήχους, συμφιλιώνοντας το παρελθόν με το παρόν και τη σύγχρονη τεχνολογία με το ιερό στοιχείο.

Για αυτή τη ξεχωριστή περφόρμανς, θα συνεργαστεί με την Ουκρανή συνθέτρια, φλαουτίστρια και τραγουδίστρια Αντριάνα Γιαροσλάβα Σαϊένκο, για να μεταφέρουν στο σήμερα τη μουσική της μύστριας και φιλοσόφου του 12ου αιώνα, ηγουμένης Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν.

ΝΕΑ ΣΚΗΝΗ

8 Ιουνίου / 22.30

Σάββας Μεταξάς – Γιάννης Αράπης – Δημήτρης Τίγκας

Circular

Μουσική για δύο ηλεκτρικές κιθάρες, κοντραμπάσο και modular συνθεσάιζερ

Τρεις μουσικοί, προερχόμενοι από διαφορετικούς χώρους, συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μία πρωτότυπη μουσική σύνθεση αποκλειστικά για το φετινό Subset Festival με τίτλο Circular.

Η περφόρμανς αυτή παρουσιάζει ένα μοναδικό τρίο που αποτελείται από δύο ηλεκτρικές κιθάρες, κοντραμπάσο και modular συνθεσάιζερ, συγχωνεύοντας ετερόκλητα μουσικά είδη και παραδόσεις.

Σε συμπαραγωγή με το Ωδείο Αθηνών

