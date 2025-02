Αφιέρωμα στη Σύλβια Πλαθ στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και οι Εκδόσεις Μελάνι παρουσιάζουν εκδήλωση αφιερωμένη στο έργο της σπουδαίας Αμερικανίδας ποιήτριας, Σύλβια Πλαθ.

Από τις πιο σημαντικές μορφές της αμερικανικής ποίησης, η Σύλβια Πλαθ σημάδεψε με τη γραφή της την ποιητική έκφραση του 20ού αιώνα. Θέματα που χαρακτηρίζουν τη γραφή της, πρόκειται να συζητηθούν σε βάθος, ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει και απαγγελία ποιημάτων της.

Η Σύλβια Πλαθ γεννήθηκε στη Βοστόνη της Μασαχουσέτης το 1932. Αποφοίτησε από το Smith College το 1955 και κέρδισε την υποτροφία Fullbright για το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Στα βιβλία που έγραψε, περιλαμβάνονται οι ποιητικές συλλογές The Colossus, Crossing the Water,

Winter Trees και Collected Poems, η οποία κέρδισε το βραβείο Πούλιτζερ, καθώς επίσης και το μυθιστόρημα Ο γυάλινος κώδων, εκδ. Μελάνι 2007. Παντρεύτηκε τον ποιητή Τεντ Χιουζ και έκανε μαζί του δύο παιδιά. Αυτοκτόνησε στο Λονδίνο το 1963. Μετά την αυτοκτονία της, ο Τεντ Χιουζ επιμελήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του το έργο της και δημοσίευσε πολλά ανέκδοτα κείμενά της, αρκετά από τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο Ο κυρ-Πανικός και η βίβλος των ονείρων και άλλες ιστορίες (Johnny Panic and the Bible of Dreams, and other prose writings) εκδ. Μελάνι 2004.

Για το έργο της θα μιλήσουν oι:

Μυρσίνη Γκανά, μεταφράστρια, ποιήτρια

Κατερίνα Ηλιοπούλου, ποιήτρια

Ποιήματα θα διαβάσουν οι:

Αλεξάνδρα Αϊδίνη, ηθοποιός

Παναγιώτης Ιωαννίδης, ποιητής, ο οποίος θα συντονίζει και την εκδήλωση

Τρίτη 4 Μαρτίου 2025, 19:00

Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα

Eίσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες

Διεύθυνση Πολιτιστικών (2103680052), [email protected], www.hau.gr