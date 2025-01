5 χρόνια Mon Coin Studio – Επετειακή αναδρομική έκθεση

Το Mon Coin Studio, ο χώρος που έχει εδραιωθεί ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική κεραμική τέχνη, γιορτάζει τα πέντε χρόνια λειτουργίας του με μια ξεχωριστή επετειακή έκθεση, στο studio του, Θησείου 7 στο Μοναστηράκι, σηματοδοτώντας μια πορεία γεμάτη δημιουργία, έμπνευση και εκθέσεις.

Πρόκειται μια αναδρομική έκθεση με επιλεγμένα έργα από τις 12 εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια στο Mon Coin Studio και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2025. Παράλληλα, ο χώρος θα φιλοξενήσει έργα των μαθητών του καταξιωμένου κεραμίστα και δασκάλου Νίκου Σκλαβενίτη, ιδρυτή της σχολής “Ηριδανός”, αποτυπώνοντας τη φρέσκια ματιά της νέας γενιάς κεραμιστών στη διαμόρφωση της ελληνικής κεραμικής σκηνής.

Από το 2019, το Mon Coin Studio αποτελεί έναν πολυδιάστατο πολιτιστικό χώρο με αποστολή την ανάδειξη του έργου των Ελλήνων κεραμιστών, που συχνά στερούνται προβολής, και την εδραίωση της ελληνικής κεραμικής στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο. Μέσα από τη συνεργασία του με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία Greek Ceramix Contemporary, το Mon Coin Studio διοργάνωσε 12 θεματικές εκθέσεις —Ancient Vibes in contemporary ceramics, Aigaio, Keramiko design vol.1 & vol.2, Ceramic Art – painting and sculpture, Ceramic journey around Greece (vol.1:Sifnos, vol.2: Crete, vol.3: Lesvos), Kourasani, L’été grec, Ceramic Jewelry (JELO6), Women ceramic artists of Greece (3 sessions)— προβάλλοντας την ποικιλία των τεχνικών και στυλ που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη κεραμική τέχνη.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσά τους έχει η έκθεση αφιερωμένη στη γυναικεία σύγχρονη ελληνική κεραμική, καθώς και οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις αφιερωμένες σε περιοχές της Ελλάδας με σημαντική αγγειοπλαστική παράδοση, αναδεικνύοντας την πολιτισμική πολυμορφία της χώρας.

Κοιτάζοντας μπροστά, το Mon Coin Studio επεκτείνει τις δραστηριότητές του στο εξωτερικό, φέρνοντας τη σύγχρονη ελληνική κεραμική τέχνη πιο κοντά στο διεθνές κοινό. Με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα, συνεχίζει να υπηρετεί το όραμά του: την υποστήριξη των καλλιτεχνών που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ελληνικής κεραμικής τέχνης.

Ώρες λειτουργίας: Δευτ.-Σαβ. 10:00-18:00, Κυρ. 11:00- 18:00

MON COIN STUDIO | ART SPACE DEDICATED TO GREEK CONTEMPORARY CERAMICS

Διεύθυνση: Θησείου 7, Μοναστηράκι, Αθήνα