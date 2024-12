ΚΠΙΣΝ: Παραμονή Πρωτοχρονιάς με ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα

Απόψε το ΚΠΙΣΝ καλωσορίζει δυναμικά τη νέα χρονιά με φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα, ζωντανή μουσική, ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά, τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς και πατινάζ μέχρι τις 02.00. Είσοδος ελεύθερη [λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα].

Φέτος, το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς ανοίγει στις 22.30 ο Ίαν Στρατής ο οποίος υπόσχεται να ενθουσιάσει το κοινό με τη ζωντάνια και την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία. Γνωστός για τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει ποικίλα μουσικά είδη, από pop και rock μέχρι εναλλακτικά ακούσματα, ο Ίαν Στρατής θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια σε δυναμικές εκτελέσεις, μετατρέποντας τη συναυλία σε μια μουσική γιορτή που θα μείνει αξέχαστη! Οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα.

Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα μπορούσαν, βέβαια, να λείπουν και οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ ο χρόνος αλλάζει με ένα θεαματικό show πυροτεχνημάτων που θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με λάμψη και χρώματα. Τα πρώτα λεπτά του νέου έτους, δίνεται το σήμα εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον καθιερωμένο πλέον SNF RUN: 2025 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Στη συνέχεια, στήνεται ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά με τον ζωντανό θρύλο της disco και πρώτο super star DJ στην Ελλάδα της δεκαετίας του ΄80 Nicola Lavacca, ο οποίος θα χαρίσει μαγικές χορευτικές στιγμές σε ένα αυθεντικό disco party μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή βγάζοντας φωτογραφίες στις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, τον ιστότοπο snfcc.org καθώς και από τα social media του οργανισμού.

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ αναλυτικά έχει ως εξής:

Συναυλία με τον Ίαν Στρατή

22.30

Αγορά

Ο Ίαν Στρατής είναι ένας πολυτάλαντος τραγουδιστής, μουσικός, performer και μουσικός παραγωγός. Το 2015 δημιούργησε το μουσικό σχήμα Madstreet The Band, το οποίο ξεχώρισε για τον εναλλακτικό ροκ ήχο του.

Έγινε ευρύτερα γνωστός το 2016 μέσω της συμμετοχής του στο τηλεοπτικό talent show «X-Factor», όπου εντυπωσίασε με τη σκηνική του παρουσία και τα φωνητικά του προσόντα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση. Το 2019 συμμετείχε στο «Your Face Sounds Familiar», όπου κέρδισε την πρώτη θέση, ενώ φέτος απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στο «Just the 2 of Us» μαζί με την ηθοποιό Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Tο ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο Amazing κυκλοφόρησε το 2018 και ξεχώρισε για τον disco–pop χαρακτήρα του, ενώ από το 2023 είναι μέλος της alternative rock μπάντας Ayfel. Έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλά μιούζικαλ (Εβίτα, Hair, Grease, Ο Μολυβένιος Στρατιώτης, Beauty and the Beast και Anastasia), ενώ φέτος εμφανίζεται στην παράσταση Ωραία μου Κυρία.

Πάρτι με τον DJ Nicola Lavacca

00.04

Αγορά

Ο Nicola Lavacca είναι ένας από τους πρώτους super star DJs στην Ελλάδα, ο άνθρωπος που καθιέρωσε την κουλτούρα των clubs της εποχής και το επάγγελμα του DJ. Αναδείχθηκε για την ικανότητά του να προσαρμόζει τις διεθνείς μουσικές τάσεις στο ελληνικό κοινό, καθιστώντας τα sets του διαχρονικά και καθοριστικά για την ελληνική μουσική σκηνή.

Έφτασε στην Αθήνα το 1978, έχοντας στο ενεργητικό του εμφανίσεις στα πιο εμβληματικά clubs της Ιταλίας –το θρυλικό Divina στο Μιλάνο και το Mais στη Ρώμη–και ανέδειξε με τις γνώσεις και την τεχνική του τα εμβληματικά clubs Studio 4, Annabella, Tropicalia, Αυτοκίνηση και Club 22. Την ίδια χρονιά, ανέλαβε τη διεύθυνση ξένου ρεπερτορίου της CBS (SONY), όπου επιμελήθηκε τις πρώτες μιξαρισμένες συλλογές στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησε περισσότερες από 30 συλλογές, πολλές από τις οποίες έγιναν πλατινένιες και χρυσές, ενώ υπήρξε ο πρώτος DJ που μπήκε σε στούντιο ηχογράφησης υπογράφοντας το πρώτο remix σε τραγούδι που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, το «Get That Beat» των Sharp Tries. Ακολούθησαν το «Lost in The Night» του Κώστα Χαριτοδιπλωμένου, το «Talk About Love» της Marianna, κ.ά. με σημαντική παρουσία στα διεθνή charts.

Έχει μοιραστεί τα decks με θρύλους της διεθνούς μουσικής σκηνής, όπως η Gloria Gaynor, ο Joe Cocker και οι Boney M., ενώ του αναλογεί ακόμα μία πρωτιά καθώς ήταν ο πρώτος DJ που έκανε live MC στην Ελλάδα από την κονσόλα. Με περισσότερα από 45 χρόνια συνεχούς πορείας, ο Nicola Lavacca επηρέασε γενιές DJs αφήνοντας σημαντική κληρονομιά στην ελληνική μουσική σκηνή.

SNF RUN: 2025 FIRST RUN

Ώρα Εκκίνησης: 00.04

Εσπλανάδα

Ο αγαπημένος, γιορτινός αγώνας δρόμου SNF RUN: 2025 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), ο οποίος υλοποιείται σε συνεργασία με την ΑMKE Αναγέννηση & Πρόοδος επιστρέφει! Λίγα μόλις λεπτά μετά την αλλαγή του χρόνου και το εντυπωσιακό show πυροτεχνημάτων, ξεκινά ο αγώνας δρόμου 3 χιλιομέτρων γύρω από το στολισμένο ΚΠΙΣΝ.

Ο SNF RUN: 2025 FIRST RUN είναι ανοιχτός σε όλες και όλους και δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Ωστόσο, θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε οι δρομείς να γνωρίζουν την επίδοσή τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους και, γιατί όχι, την επόμενη χρονιά να επιδιώξουν να τον ξεπεράσουν!

Τη διοργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η Αναγέννηση & Πρόοδος και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του SNF RUN: 2025 FIRST RUN, οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν με ελάχιστη συμμετοχή των €5 (ή παραπάνω για όποιον/α το επιθυμεί), για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Πάνος & Χρυσηίδα-Βοήθεια στα παιδιά».

Το Φως και το Νερό χορεύουν!

Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντασμαγορικό θέαμα πυροτεχνημάτων, αλλά και με χορογραφίες από τα Σιντριβάνια στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και μας καλούν να απολαύσουμε ένα αξέχαστο θέαμα με αγαπημένες μελωδίες.