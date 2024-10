BlackBox Jazz Music Festival – Vocal Edition στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»

Το BlackBox Jazz Music Festival: Vocal Edition θα διεξαχθεί στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός», 18, 19, 20, 31 Οκτωβρίου & 1η Νοεμβρίου 2024, με τη θεσμική υποστήριξη της ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ / Autodia, φιλοξενώντας 10 μοναδικές συναυλίες, 10 μουσικά σχήματα, 42 καταξιωμένους και ανερχόμενους μουσικούς που αναδεικνύουν τη δύναμη και την έκφραση της ανθρώπινης φωνής.

Η αυλαία ανοίγει στις 18 Οκτωβρίου με τη Σαββίνα Γιαννάτου και τον πιανίστα Σπύρο Μάνεση. Η τραγουδίστρια συνδιαλέγεται αυτοσχεδιαστικά με τον πιανίστα, ερμηνεύοντας τραγούδια από την Κάτω Ιταλία, τη Σαρδηνία, την Κορσική, τον Λίβανο, την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Βόρειο Αφρική σε διαφορετικές γλώσσες και ιδιώματα. Την ίδια ημέρα θα εμφανιστεί στη σκηνή του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» το “Drums & Voice Jazztronica Duet”, το project της βοκαλίστριας Αγγελικής Τουμπανάκη και του ντράμερ, συνθέτη και sound designer Ηλία Δουμάνη, που με άκρως πειραματική και αυτοσχεδιαστική διάθεση θα μας περάσουν από τον φυσικό ήχο της κρούσης και των βοκαλισμών στην πολυμορφική διάσταση της ηλεκτρονικής μουσικής!

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου το BlackBox Jazz Music Festival υποδέχεται τη Μαντώ με τους YFG, το μουσικό όχημα του βιρτουόζου μπασίστα, δασκάλου και συνθέτη Γιώργου Φακανά που θα μας ταξιδέψουν σε fusion ηχητικά τοπία, αλλά και στη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής. Την ίδια ημέρα στη σκηνή θα εμφανιστεί και το κουαρτέτο του Στάθη Άννινου (Στάθης Άννινος: πιάνο, keyboard, ενορχηστρώσεις, Μιχάλης Τσιφτσής: κιθάρα, Κώστας Πατσιώτης: κοντραμπάσο, Θάνος Χατζηαναγνώστου: τύμπανα) που με τη σύμπραξη της τραγουδίστριας Κατερίνα Πολέμη θα μας ξεναγήσουν σε «Ήχους Του Κόσμου», μια πολυσυλλεκτική διαδρομή από τον Σαββόπουλο ως τον Villa-Lobos.

Ο πρώτος κύκλος του φεστιβάλ κλείνει την Κυριακή 20 Οκτωβρίου με το σχήμα της Έλλης Πασπαλά (David Lynch: σαξόφωνο, φλάουτο, Τάκης Φαραζής: πιάνο, Πέτρος Βαρθακούρης: κοντραμπάσο, Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης: ντραμς), σε jazz standards. Την ίδια βραδιά θα εμφανιστούν ο τραγουδιστής Σπύρος Κλείσσας, μαζί με το τρίο του πιανίστα Γιώργου Τσώλη, σε jazz standards και μικρές εκπλήξεις. Guest star ο κουβανός Jorge Vistel (τρομπέτα).

Λίγο πριν να εκπνεύσει ο Οκτώβρης, την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου τα φώτα του BlackBox Jazz Music Festival θα ανάψουν και πάλι στη σκηνή, για να βρεθεί κοντά μας η Νάσια Γκόφα με το σχήμα της Jazz Tales (Θωμάς Μητρούσης: κιθάρα, Κώστας Πατσιώτης: κοντραμπάσο, Αναστάσης Γουλιάρης: τύμπανα, Στέφανος Κοζάνης: πιάνο) και θα μας παρουσιάσει συνθέσεις από ένα ευρύ μουσικό φάσμα. Θα τη διαδεχτεί στη σκηνή η βραβευμένη Τσέχα τραγουδίστρια, συνθέτρια, πολυοργανίστρια και visual artist Milli Janatkova μαζί με τον τσέχο σαξοφωνίστα Štěpán Škoch, με το καινούριο της οπτικοακουστικό εγχείρημα “In Rhythm”.

Την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου θα απολαύσουμε ακόμα δυο μοναδικές συναυλίες: τη βραδιά θα ανοίξει το τρίο του σαξοφωνίστα Δημήτρη Τσάκα (Κίμων Καρούτζος, κοντραμπάσο, Αλέξανδρος-Δράκος Κτιστάκης, τύμπανα), με τη φωνή της Αναστασίας Κωνσταντινίδου σε μια παράσταση jazz μουσικής και λόγου: η έμφαση πέφτει στην κληρονομιά του Charlie Parker, συνδυασμένη με ποίηση και αφήγηση. Ακολουθεί η εμφάνιση της Ειρήνης Κωνσταντινίδου και του Κουιντέτου της (Μάρκος Χαϊδεμένος: πιάνο, Κίμων Καρούτζος: κοντραμπάσο, Παναγιώτης Κωστόπουλος: τύμπανα, Roman Gomez: μπαντονεόν), που θα μας παρουσιάσουν δροσερά τραγούδια από την πρόσφατη δισκογραφική δουλειά της με τίτλο “Nothing To Lose”.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2024

Σαβίνα Γιαννάτου & Σπύρος Μάνεσης

Αγγελική Τουμπανάκη & Ηλίας Δουμάνης: Drums & Voice Jazztronica Duet

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2024

Μαντώ & Γιώργος Φακανάς Sextet (YFG)

Στάθης Άννινος Quartet feat. Κατερίνα Πολέμη: Sounds of the World

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2024

Έλλη Πασπαλά: Elly Loves Jazz

Γιώργος Τσώλης Trio feat. Σπύρος Κλείσσας

Guest star: Jorge Vistel

Πέμπτη, 31 Οκτωβρίου 2024

Νάσια Γκόφα and the Jazz Tales

Milli Janatkova & Štěpán Škoch: In Rhythm

Παρασκευή, 1η Νοεμβρίου 2024

Δημήτρης Τσάκας Trio feat. Αναστασία Κωνσταντινίδου

Ειρήνη Κωνσταντινίδη Quintet

Εισιτήρια:

https://www.ticketservices.gr/event/blackbox-jazz-music-festival-vocal-edition/?lang=el

Πληροφορίες:

www.blackboxshow.gr | Τηλ: 216 8092969 | [email protected]