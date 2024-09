ΥΠΠΟ: Συμμετοχή στη Διεθνή Μουσική Έκθεση WOMEX

Το Υπουργείο Πολιτισμού προγραμματίζει την ελληνική συμμετοχή στη Διεθνή Έκθεση WOMEX (World Music Expo) 2024, η οποία θα πραγματοποιηθεί 23 – 27 Οκτωβρίου, στην πόλη Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με στόχο την προώθηση της εγχώριας μουσικής σκηνής εκτός των ελληνικών συνόρων.

Η Έκθεση WOMEX συνιστά το σπουδαιότερο ετήσιο γεγονός του διεθνούς προγράμματος μουσικής υποστήριξης και ανάπτυξης, με έδρα το Βερολίνο (από το 1994) και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μουσικές πλατφόρμες δικτύωσης, καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα μουσικών ειδών. Πλαισιώνεται από ποικίλο πρόγραμμα σεμιναρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων, συνεδρίων, κινηματογραφικών προβολών και συναυλιών, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της πολιτιστικής πολυμορφίας και την υποστήριξη της παγκόσμιας κινητικότητας καλλιτεχνών και μουσικών φορέων.

Στην έκθεση, την ελληνική συμμετοχή επιμελείται το Τμήμα Μουσικής της Διεύθυνσης Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού. Δεδομένης της παραπάνω δράσης, το ελληνικό περίπτερο θα στεγάσει τους Έλληνες συμμετέχοντες που θα θελήσουν να προβάλουν αυτοπροσώπως το έργο τους και να συζητήσουν επαγγελματικές συνεργασίες με τους επισκέπτες της Έκθεσης.

Για τους ενδιαφερόμενους που δε θα μπορέσουν να παραβρεθούν στην Έκθεση, υπάρχει η δυνατότητα να παρουσιαστεί και να διανεμηθεί από τους υπεύθυνους του περιπτέρου το σχετικό με την ταυτότητα και τη δράση τους υλικό προβολής, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή. Το υλικό αυτό πρέπει να αποσταλεί ώστε να φτάσει την 23η Οκτωβρίου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Manchester Central

Windmill Street Petersfield,

M2 3GX Manchester

United Kingtom

(For the pavilion of Hellenic Ministry Of Culture, Q24,Q25)

E: [email protected]

H αναγραφή των στοιχείων του αποστολέα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, κλπ) είναι απαραίτητη.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε μέσω email για το είδος και τον αριθμό των εκθεμάτων που θα αποστείλετε, με τα στοιχεία αποστολής τους.