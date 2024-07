Το Προεδρικό Μέγαρο γιορτάζει 50 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στη χώρα μας. Τον Ιούλιο του 1974 το παρωχημένο, τυραννικό, δικτατορικό καθεστώς κατέρρευσε εξαιτίας της εθνικής τραγωδίας που το ίδιο προκάλεσε στην Κύπρο. Το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουλίου 1974 και Ιουνίου 1975, κατά το οποίο έλαβε χώρα η μεταπολίτευση, υπήρξε σταθμός για τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας.

Η Ελλάδα, επανήλθε στον δρόμο της προόδου και της Ευρώπης με τη συμμετοχή όλων των πολιτικών δυνάμεων της εποχής. Όμως, τα μεγάλα εύσημα, ανήκουν στην ελληνική κοινωνία που έδειξε τότε με εντυπωσιακό τρόπο νηφαλιότητα επιζητώντας λύσεις και αποτελεσματικότητα στα μεγάλα προβλήματα που ήταν αντιμέτωπη η χώρα μας τότε.

Κάθε χρόνο, ανήμερα της 24ης Ιουλίου, το Προεδρικό Μέγαρο υποδέχεται υψηλούς προσκεκλημένους για τον εορτασμό της ημέρας που υπήρξε σταθμός στη σύγχρονη ελληνική ιστορία. Φέτος, όμως, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, επιθυμεί να συμμετάσχουν στους εορτασμούς και οι πολίτες.

Για τον λόγο αυτό, την επόμενη Κυριακή 21 Ιουλίου, ο κήπος του Προεδρικού Μεγάρου θα ανοίξει για το κοινό και από τις 11 το πρωί έως 20.00 το βράδυ θα ακούγονται μουσικές και τραγούδια των Θεοδωράκη, Χατζιδάκι, Μαρκόπουλου, Πλέσσα, Ξαρχάκου αλλά και του Μάριο Τόκα. Άλλωστε, οι μουσικές αυτών των σπουδαίων συνθετών έχουν συνδεθεί με την περίοδο της Μεταπολίτευσης και εκφράζουν την αντίσταση των πολιτών στο δικτακτορικό καθεστώς.

Μεταξύ άλλων στις συναυλίες θα συμμετάσχουν και οι μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και η Φιλαρμονική του Δήμου Αθηναίων, η Χορωδία MUSICA του Μεγάρου Μουσικής και το Κουαρτέτο Εγχόρδων Ωδείου Αθηνών.

Ταυτόχρονα, στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου, θα υπάρχει έκθεση με γελοιογραφίες της εποχής, δηλαδή από τον Ιούλιο του 1974 έως και τον Αύγουστο του 1975. Περισσότεροι από 50 γελοιογράφοι αποτύπωσαν με το δικό τους πενάκι στις εφημερίδες της εποχής την ιστορία όπως εξελισσόταν μπροστά στα μάτια τους. Η Ένωση Ελλήνων Γελοιογράφων παραχώρησε τα έργα αυτά στο Προεδρικό Μέγαρο τα οποία θα μείνουν μέχρι και τις 24 Ιουλίου.

Η έκθεση αυτή στον κήπο του Μεγάρου θα είναι προάγγελος της μεγάλης έκθεσης με 600 σκίτσα που θα καλύπτουν την περίοδο των 50 χρόνων από την Μεταπολίτευση. Η έκθεση αυτή – υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας – σε συνεργασία με τη Βουλή των Ελλήνων, το Υπουργείο Πολιτισμού, το «Αττικό Μετρό» και την ΕΣΗΕΑ, θα γίνει στον εκθεσιακό χώρο του Μετρό Συντάγματος από την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου έως και το Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024 [από 9 π.μ. έως 9 μ.μ.].

Οι πολίτες που επιθυμούν να επισκεφθούν το Προεδρικό Μέγαρο την επόμενη Κυριακή θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα τους ή το διαβατήριο τους. Σημειώνεται, πως ο κήπος παραμένει ανοιχτός για το κοινό κάθε Κυριακή από τις 10 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των συναυλιών:

11.30 Φιλαρμονική τους Δήμου Αθηναίων

1) Οδός Ονείρων – Μάνος Χατζιδάκις

2) Τοπ Καπί – Μάνος Χατζιδάκις

3) Ο Μύθος – Μάνος Χατζιδάκις

4) Θα ‘ρθει άσπρη μέρα και για μας – Σταύρος Ξαρχάκος

5) Στο Λαύριο γίνεται χορός – Μάνος Χατζιδάκις

6) Μην τον ρωτάς τον ουρανό – Μάνος Χατζιδάκις

7) Ας κρατήσουν οι χοροί – Διονύσης Σαββόπουλος

12.00 Χορωδία MUSICA του Μεγάρου Μουσικής(60 άτομα)

Μάνος Χατζιδάκις, Ο κύκλος με την Κιμωλία

6 τραγούδια σε χορωδιακή επεξεργασία Γιώργου Κουρουπού

1. Τέσσερις στρατηγοί

2. Ανάγκη να σε πάρω εγώ

3.Μια φορά κι έναν καιρό

4.Εμβατήριο για λεηλασίες

5. Την ώρα που ο λεβέντης

6. Ο κόσμος όλος έγινε άνω-κάτω

19.00 Καμεράτα Τζούνιορ

-Vincenzo Bellini Casta Diva (μεταγραφή για σόλο φλάουτο και σύνολο εγχόρδων)

-Νίκος Σκαλκώτας Reverie σε παλαιό στυλ (μεταγραφή για σύνολο μουσικής δωματίου)

-Μίκης Θεοδωράκης Την πόρτα ανοίγω το βράδυ (μεταγραφή για σόλο βιολοντσέλο του Αλέξανδρου Μποτίνη)

-Μίκης Θεοδωράκης Βρέχει στη φτωχογειτονιά (Συνοικία το Όνειρο)

-John Williams Θέμα από την Λίστα του Σίντλερ για βιολί και σύνολο

19.30 Κουαρτέτο Εγχόρδων Ωδείου Αθηνών

Νίκου Σκαλκώτα: Πέντε Ελληνικοί Χοροί

Antonin Dvořák: Χορός αρ.2 opus 71

20.00 Μπάντες των Ενόπλων Δυνάμεων Πολεμικού Ναυτικού

Ποιος Πληρώνει τον Βαρκάρη Γ. Μαρκόπουλος

Προσκυνώ την Χάρη σου Λαέ μου Γ. Μαρκόπουλος/ Μ. Σταυρακάκης

Μπήκαν στην Πόλη η Οχτροί Γ. Μαρκόπουλος/ Γ. Σκούρτης

Δρόμοι Παλιοί Μ. Θεοδωράκης/ Μ. Αναγνωστάκης

Χρυσοπράσινο Φύλλο Μ. Θεοδωράκης/ Λ. Μαλένης

Γειά σου Χαρά σου Βενετιά Σ. Ξαρχάκος/ Ν. Γκάτσος

Σαν τον Καραγκιόζη Δ. Σαββόπουλος

Θαλασσογραφία Δ. Σαββόπουλος

Στρατός Ξηράς

Οι δρόμοι της φωτιάς Β. Παπαθανασίου

Η δική μου πατρίδα M. Τόκας/ Ν. Γιασίν/ Ε. Παιονίδου

Τσάμικος Μ. Χατζιδάκις/ Ν. Γκάτσος

Άρνηση Μ. Θεοδωράκης/ Γ. Σεφέρης

Στου Όθωνα τα χρόνια Σ. Ξαρχάκος/ Ν. Γκάτσος

Αν σ’αρνηθώ Μ. Πλέσσας/ Δ. Στρατηγοπούλου

Ας κρατήσουν οι χοροί Δ. Σαββόπουλος

Never on Sunday Μ. Χατζιδάκις

Πολεμική Αεροπορία

Βαλς των χαμένων ονείρων Μ. Χατζιδάκις

Προσευχή Χ. Αλεξίου

Αν Θυμηθείς τ’ όνειρό μου Μ. Θεοδωράκης

Το φεγγάρι είναι κόκκινο Μ. Χατζιδάκις

Όμορφη πόλη Μ. Θεοδωράκης

My Way C. Francois

La Vita e Bella N. Piovani

Μην τον ρωτάς τον ουρανό Μ. Χατζιδάκις

Κοινά Κομμάτια Μπαντών ΣΞ-ΠΝ-ΠΑ

Στρώσε το Στρώμα σου για Δυό Μ. Θεοδωράκης/ Ι. Καμπανέλλης

Γειτονιά των Αγγέλων Μ. Θεοδωράκης