«Επτά λεπτά συλλογικής σιωπής» για την ειρήνη, από 200.000 θεατές στο Glastonbury

Η διάσημη Σέρβα εικαστική καλλιτέχνης Μαρίνα Αμπράμοβιτς, προσκεκλημένη από τους διοργανωτές του Φεστιβάλ Michael & Emily Eavis, οδήγησε 200.000 θεατές σε μια «συνεργασία», όπως την αποκάλεσε, με τίτλο «Επτά λεπτά συλλογικής σιωπής», για να «δούμε πώς μπορούμε να νιώσουμε θετική ενέργεια σε ολόκληρο το σύμπαν» και να λειτουργήσουμε ως προπύργιο ενάντια στη φρίκη του πολέμου και της βίας.

Δεδομένου ότι είχε ανακοινωθεί μόλις μια ημέρα πριν, υπήρχαν εύλογοι φόβοι ότι το κοινό δεν θα συμμετείχε στο πνεύμα της συνεργασίας και ότι μπορεί να κατέληγε να φλυαρεί ή ακόμη και να φωνάζει κατά τη διάρκεια της σιωπής. Αλλά τελικά, πέρα από κάποιες πολύ μεμονωμένες κραυγές και φωνές, ο μόνος ήχος που κινούνταν στο γρασίδι του γηπέδου της σκηνής Pyramid ήταν ο άνεμος που φυσούσε στην κοιλάδα και ο μακρινός θόρυβος από τις παραστάσεις των άλλων σκηνών, σύμφωνα με το BBC.

Ντυμένη με ένα λευκό φόρεμα σε σχήμα συμβόλου ειρήνης, σχεδιασμένο από τον πρώην επικεφαλής σχεδιαστή της Burberry Riccardo Tisci, στην αρχή της ομιλίας της παραδέχτηκε ότι ήταν «τρομοκρατημένη επειδή, ως καλλιτέχνης, δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου αυτού του είδους το κοινό. Δεν τραγουδάω, δεν χορεύω. Πρόκειται για ένα μουσικό Φεστιβάλ και ότι όλοι θέλετε να περάσετε καλά και να ακούσετε σπουδαία μουσική».

🎥 Serbian artist Marina Abramović joins PJ Harvey on the Pyramid Stage for a 7 minute silence 🙏#Glastonbury #GlastonburyFestival pic.twitter.com/y9QXC20baI

