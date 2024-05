Ζωζώ Σαπουντζάκη, Pierre Dumoussaud και Svetlina Stoyanova στη σειρά OLYTALKS

Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας» μετά από μία επιτυχημένη σεζόν με διθυραμβικές κριτικές, απανωτά sold out, κι έχοντας υποδεχτεί 560 καλλιτέχνες και 29.526 θεατές σε συνολικά 59 παραστάσεις, μένει μαζί με το κοινό και το καλοκαίρι παρουσιάζοντας τρία νέα επεισόδια της σειράς #OLYTALKS στο επίσημο κανάλι του στο YouTube.

#OLYTALKS: Svetlina Stoyanova

Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS, η διεθνούς φήμης mezzo-soprano Svetlina Stoyanova μιλά για τη διαδρομή της στον κόσμο της όπερας, τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας της, τα όνειρά της για το μέλλον και φυσικά τα συναισθήματα που έζησε στο Θέατρο Ολύμπια.

Η Svetlina Stoyanova πρωταγωνίστησε στην εμβληματική κωμική όπερα «Σταχτοπούτα», η οποία, συνδυάζει τη μουσική ευστροφία του Gioachino Rossini και το λιμπρέτο του Jacopo Ferretti. Μάλιστα, η πρωτότυπη σκηνοθεσία της Ροδούλας Γαϊτάνου μετέφερε τη δράση στον μικρόκοσμο ενός off Broadway θεάτρου της Νέας Υόρκης, τη δεκαετία του ’30, την περίοδο της «Μεγάλης Ύφεσης» και του οικονομικού κραχ. Μια παραγωγή που μας χάρισε τέσσερις μαγικές βραδιές στο Θέατρο Ολύμπια.

Μπείτε στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» και δείτε το τρίτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS.

#OLYTALKS: Pierre Dumoussaud

Στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS, ο αρχιμουσικός Pierre Dumoussaud μιλά για την πορεία του στη μουσική, τις θυσίες που χρειάστηκε να κάνει για την καριέρα του, αλλά και τη σχέση του με την Αθήνα.

Ο Pierre Dumoussaud βρέθηκε στο Θέατρο Ολύμπια για την τελευταία παράσταση της σεζόν, την όπερα «Πηνελόπη» που παρουσιάστηκε σε συναυλιακή μορφή. Πρόκειται για τη μοναδική όπερα του Γάλλου συνθέτη Gabriel Fauré, σε λιμπρέτο René Fauchois, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, στα πλαίσια της συνεργασίας της με το Ολύμπια, η Χορωδία Δήμου Αθηναίων καθώς και μια πλειάδα λαμπερών Γάλλων και Ελλήνων ερμηνευτών ζωντάνεψαν τους ομηρικούς ήρωες, σε μουσική διεύθυνση Pierre Dumoussaud.

Μπείτε στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» και δείτε το τέταρτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS.

#OLYTALKS: Ζωζώ Σαπουντζάκη

Στο πέμπτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS, η Ζωζώ Σαπουντζάκη κάνει μια αναδρομή στην πολύχρονη καριέρα της, μιλάει για τα συναισθήματα που ένιωσε στη σκηνή του θεάτρου Ολύμπια και φυσικά, μας θυμίζει τους «Απάχηδες των Αθηνών», τραγουδώντας!

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, ξεσήκωσε το κοινό εμφανιζόμενη ως guest στην επιτυχημένη παράσταση «Οι Απάχηδες των Αθηνών». Η οπερέτα του Νίκου Χατζηαποστόλου σκιαγραφεί τη δημοφιλέστερη ίσως ηθογραφία μιας ολόκληρης εποχής: εικόνες από την αστική και τη λαϊκή Αθήνα του μεσοπολέμου γίνονται το σκηνικό για τις κωμικές ερωτικές περιπέτειες ενός «απάχη», ενός «αλήτη των πόλεων», αλλά και η αφορμή για να γραφτούν μερικά από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του είδους. Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου υπέγραψε τη σκηνοθεσία της παραγωγής του Ολυμπία, καθοδηγώντας τα βήματα μιας πλειάδας εξαιρετικών ερμηνευτών, που στροβιλίζονται απολαυστικά στον απόηχο μιας βιεννέζικης μουσικής πανδαισίας. Με αφορμή την ιστορική παρουσία της εκεί, η Ζωζώ Σαπουντζάκη επιστρέφει στο Θέατρο Ολύμπια και καταθέτει τα συναισθήματά της.

Μπείτε στο επίσημο κανάλι στο YouTube του Ολύμπια, Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας» και δείτε το πέμπτο επεισόδιο της σειράς #OLYTALKS.

Βιογραφικό Svetlina Stoyanova

H μεσόφωνος Svetlina Stoyanova γεννήθηκε στη Σόφια (Βουλγαρία). Το 2016 απέσπασε το τρίτο βραβείο στον διαγωνισμό Le Grand Prix de l’Opéra, και κατόπιν κλήθηκε να ηχογραφήσει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Βουλγαρικής Εθνικής Ραδιοφωνίας. Το 2017 κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού Neue Stimmen. Στη συνέχεια, η Svetlina Stoyanova ερμήνευσε τον ρόλο του Cherubino (Le nozze di Figaro) στην Όπερα της Νίκαιας και το Θέατρο Anthéa, καθώς επίσης τον ρόλο της Rosina (Il barbiere di Siviglia) στο Φεστιβάλ του Μπρέγκεντς. Συνεργάστηκε με την Κρατική Όπερα της Βιέννης κατά τις καλλιτεχνικές περιόδους 2018/19 και 2019/20, όπου και πραγματοποίησε το ντεμπούτο της ως Δρυάδα (Ariadne auf Naxos), ενώ ερμήνευσε, μεταξύ άλλων τους ρόλους: Rosina (Il barbiere di Siviglia), Cherubino (Le nozze di Figaro), Roßweiße (Die Walküre), Lola (Cavalleria rusticana). Έχει εμφανιστεί ως Cherubino στην Elbphilharmonie (Αμβούργο) και ως Zerlina (Don Giovanni) στην Tonhalle (Ντίσελντορφ). Με το Ensemble Matheus υπό τον αρχιμουσικό Jean-Christophe Spinosi, η Svetlina Stoyanova έκανε το ντεμπούτο της ως Isabella (L’italiana in Algeri), περιοδεύοντας στη Γαλλία. Το καλοκαίρι του 2020, έκανε το ντεμπούτο της ως Angelina (La Cenerentola) στη Φλωρεντία (New Generation Festival). Έκτοτε, έχει εμφανιστεί σε σημαντικά λυρικά θέατρα και φεστιβάλ, όπως το Φεστιβάλ Όπερας Rossini στο Πέζαρο, το Θέατρο Μπολσόι στη Μόσχα και η Όπερα της Ζυρίχης. Επίσης, διατηρεί στενή συνεργασία με τη Σκάλα του Μιλάνου, όπου και έχει ερμηνεύσει τους ρόλους: Rosina (Il barbiere di Siviglia), Cherubino (Le nozze di Figaro), Zulma (L’italiana in Algeri) και Δρυάδα (Ariadne auf Naxos). Τα προσεχή της σχέδια περιλαμβάνουν τους ρόλους: Angelina (La Cenerentola) σε Ρίγα, Cherubino (Le nozze di Figaro) στη Σκάλα του Μιλάνου, Stéphano (Roméo et Juliette) στη Βιέννη (Theater an der Wien), Sesto (Giulio Cesare) στο Glyndebourne Festival.

Βιογραφικό Pierre Dumoussaud

Ο αρχιμουσικός Pierre Dumoussaud κατέκτησε τη διεθνή αναγνώριση το 2017, κερδίζοντας τον Διεθνή Διαγωνισμό Διεύθυνσης Όπερας που διοργάνωσε η Βασιλική Όπερα της Βαλλονίας. Το 2022 διακρίθηκε στα βραβεία Victoires de la Musique στην κατηγορία της μουσικής διεύθυνσης και του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων. Διαγράφει μια λαμπρή πορεία στα μεγαλύτερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης, με πολλές επιτυχίες, χάρη στον ενθουσιασμό και την αφοσίωσή του. Έχει διευθύνει σημαντικές ορχήστρες, όπως: Real Filharmonía de Galicia, Orchestra della Svizzera Italiana, Orchestra Ensemble Kanazawa, Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre Philharmonique de Radio France, Orchestre national du Capitole de Toulouse, Orchestre Philharmonique de Strasbourg, Orchestre National Bordeaux Aquitaine κ.ά. O Christian Merlin (Le Figaro) έχει χαρακτηρίσει το στυλ του «σαφές και σύγχρονο, αλλά ταυτόχρονα εκφραστικό και γεμάτο ζωντάνια». Η διεύθυνση του Pierre Dumoussaud εκτιμάται, τόσο από τους μουσικούς της ορχήστρας, όσο από τους τραγουδιστές και τους χορευτές: ο νεαρός αρχιμουσικός έκανε το ντεμπούτο του στην Όπερα του Παρισιού τον Μάιο του 2021 με ένα τιμητικό αφιέρωμα στον Roland Petit και επιστρέφει το 2023 για να διευθύνει το μπαλέτο L’Histoire de Manon του Kenneth MacMillan. Στη διάρκεια της σεζόν 2023/24, ο Dumoussaud πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ Όπερας Donizetti του Μπέργκαμο και στην Κρατική Όπερα του Βερολίνου. Επίσης, επιστρέφει στη Λιέγη, το Μπορντό και την Αθήνα. Τέλος, συνοδεύει το μπαλέτο της Όπερας του Παρισιού, στη διάρκεια της ετήσιας περιοδείας του στην Ιαπωνία.

