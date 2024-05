Απονομή του τίτλου ΟΒΕ του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο

Σε ειδική τελετή στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η απονομή του τίτλου The Most Excellent Order of the British Empire (OBE) στον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, ως αναγνώριση της συμβολής του στον χώρο των τεχνών και της φιλανθρωπίας.

Ο τίτλος απονεμήθηκε στον Δ. Δασκαλόπουλο από την Α.Ε. τον Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου κ. Matthew Lodge, ο οποίος δήλωσε «Κατά το βρετανικό σύστημα οι τιμητικές διακρίσεις και τα Τάγματα Αριστείας αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση προσώπων που με τη δράση τους αλλάζουν τον κόσμο γύρω τους προς το καλύτερο. Για το λόγο αυτό συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, για να γιορτάσουμε την απονομή του Χρυσού Σταυρού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (Officer of the Most Excellent Order of the British Empire) στον Δημήτρη Δασκαλόπουλo, μια εξέχουσα προσωπικότητα του επιχειρηματικού κόσμου, γνωστό για τις ηγετικές τους ικανότητες και την πολυσχιδή προσφορά του. Και ταυτόχρονα ένα άνθρωπο των τεχνών και του πολιτισμού με σημαντική φιλανθρωπική δράση. Οι πρωτοβουλίες και η γενναιοδωρία του είχαν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο στον πολιτισμό και τις τέχνες.»

Η Dr Maria Balshaw CBE, Διευθύντρια της Tate, σημείωσε «Η δωρεά της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου μας λέει πολλά για τον άνθρωπο που την προσφέρει. Μιλάει για την ολόψυχη πίστη του στο δημόσιο χαρακτήρα του μουσείου και στους ανθρώπους που το διαχειρίζονται. Ο ίδιος αναγνωρίζει τη μοναδική θέση του μουσείου, την ικανότητά μας να παρουσιάζουμε εξαιρετικά έργα τέχνης στο ευρύτερο δυνατό κοινό και, σύμφωνα με τα δικά του λόγια, να φέρνουμε τα έργα σε διάλογο με την τέχνη του μέλλοντος. Εκείνος μετέτρεψε μια ιδιωτική συλλογή σε δημόσιο αγαθό».

Ο Sir Nicholas Serota CH, Πρόεδρος του Συμβουλίου Τεχνών της Αγγλίας (Chair of Arts Council England) ανέφερε «Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, για περισσότερα από τριάντα χρόνια, δημιούργησε μία από τις πιο εξαιρετικές συλλογές στην Ευρώπη και την Αμερική. Η γενναιοδωρία του να προσφέρει αυτή τη συλλογή ως δημόσιο αγαθό σε μουσεία στην Αθήνα, το Σικάγο, τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, είναι πρωτοφανής».

Ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος έχει αναπτύξει εκτενή δράση υποστήριξης των τεχνών στην Ελλάδα και διεθνώς για περισσότερα από 30 χρόνια. Η δράση αυτή κορυφώθηκε τον Απρίλιο 2022 με τη δωρεά 350 έργων της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου σε τέσσερα σημαντικά μουσεία (Tate, ΕΜΣΤ, Guggenheim, MCA Chicago).

Δημιουργός της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου και ιδρυτής του οργανισμού ΝΕΟΝ, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού αφιερωμένου στην προαγωγή της σύγχρονης τέχνης στο κοινό της Ελλάδας, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος λειτουργεί με την πεποίθηση ότι η τέχνη έχει τη δύναμη να ενώνει τους ανθρώπους, να εμπλουτίζει την καθημερινότητα, να λειτουργεί ως καταλύτης αλλαγών και να διευρύνει τους πολιτιστικούς ορίζοντες.

Ειδικότερα στη Βρετανική καλλιτεχνική σκηνή, ο κ. Δασκαλόπουλος είναι σταθερός υποστηρικτής της τέχνης και μέσω της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου (1994) και της ανοιχτής πολιτικής δανεισμών της, έχει υποστηρίξει εκθέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει διασφαλίσει μακροχρόνιους δανεισμούς έργων και έχει συμβάλει στην από κοινού απόκτηση και δωρεά έργων όπως το Babel (2001) του Cildo Meireles στην Tate. Ορίστηκε μέλος του Tate International Council το 2004 και είναι ιδρυτικό μέλος του Whitechapel Gallery’s Future Fund (2011), ενώ θεματικές εκθέσεις της Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου έχουν πραγματοποιηθεί στη Whitechapel Gallery, Λονδίνο (2010) και στο Scottish National Gallery of Modern Art, Εδιμβούργο (2012). Έχει υπάρξει σταθερός υποστηρικτής μόνιμων επιμελητικών θέσεων και εκπαιδευτικών υπευθύνων μέσω της χρηματοδότησής τους στους τρεις παραπάνω οργανισμούς.

Στις εκθέσεις του ΝΕΟΝ έχουν συμπεριληφθεί έργα και έχουν πραγματοποιηθεί νέες αναθέσεις σε Βρετανούς καλλιτέχνες, περιλαμβανομένων του Antony Gormley στον αρχαιολογικό χώρο της Δήλου, του Richard Long και του Michael Landy στην Αθήνα, που έχουν απευθυνθεί σε ένα ευρύ διεθνές κοινό. Τα προγράμματα υποτροφιών και ανταλλαγής επιμελητών του ΝΕΟΝ σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery –καθώς και τα Courtauld, Royal College of Art και London Metropolitan University- έχουν δώσει τη δυνατότητα σε έλληνες σπουδαστές και επιμελητές να συνδιαλλαγούν με βρετανούς συναδέλφους τους και δημιουργούν σχέσεις που ενισχύουν την καλλιτεχνική διασύνδεση μεταξύ των δύο χωρών στο μέλλον.

Μέσω της Δωρεάς Συλλογής Δ. Δασκαλόπουλου η ΤΑΤΕ έλαβε 110 έργα από 53 καλλιτέχνες, όπου περιλαμβάνονται έργα καλλιτεχνών που δεν υπήρχαν στις συλλογές της και τα οποία πλέον είναι προσβάσιμα στο βρετανικό και το διεθνές κοινό.

Η φιλανθρωπική δράση του κ. Δασκαλόπουλου σε σχέση με τις δημιουργικές τέχνες και τη συμβολή του στη βρετανική κοινωνία αναγνωρίστηκαν με την ονοματοδοσία της D.Daskalopoulos Gallery στην Whitechapel Gallery (2022) και την απονομή τιμητικού διδακτορικού από το Goldsmiths, University of London (2023).

Κατά το βρετανικό σύστημα, η απονομή τιμητικών διακρίσεων ανήκει στις αρμοδιότητες του Βασιλέα και αποτελεί αναγνώριση της αξίας, της γενναιότητας και των εξαίρετων υπηρεσιών προς το κοινωνικό σύνολο, προσώπων όλων των κοινωνικών στρωμάτων. Η απονομή διακρίσεων και τίτλων γίνεται συνήθως δυο φορές το χρόνο, την Πρωτοχρονιά και στα επίσημα γενέθλια του Βασιλιά, τον Ιούνιο. Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.royal.uk/the-king-and-honours

