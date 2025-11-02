Πέθανε ο Γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καρίο

Σε περισσότερες από 80 ταινίες είχε εμφανιστεί ο Τσεκί Καριό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου. Ανάμεσα στις πιο σημαντικές εμφανίσεις του ήταν στα φιλμ «Η Αρκούδα» του Ζαν-Ζακ Ανό και «Νικίτα» του Λυκ Μπεσόν.

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή από την οικογένειά του. «Η σύζυγός του Βαλερί Κερουζορέ και τα παιδιά τους ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη τον θάνατο του Τσεκί Καριό, ο οποίος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου», αναφερόταν στην ανακοίνωσή της.

Ο Τσεκί Καριό γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1953 από Ελληνοεβραία μητέρα, με ρίζες από τη Θεσσαλονίκη, και Τούρκο Σεφαρδίτη Εβραίο πατέρα. Έγινε διάσημος στα τέλη της δεκαετίας του 1980 χάρη στον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην ταινία «Η Αρκούδα», υποδυόμενος έναν κυνηγό αρκούδων που αισθάνεται τύψεις. Ακολουθεί ακόμη μια μεγάλη επιτυχία, το 1990, όταν υποδύεται έναν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που στρατολογεί τη «Νικίτα» και την εκπαιδεύει για να γίνει επαγγελματίας δολοφόνος, στην ταινία του Λυκ Μπεσόν.

Είχε συνεργαστεί επίσης με τον Ζαν-Πιερ Ζενέ («Αμελί» το 2001), τον Βραζιλιάνο Βάλτερ Σάλες («Terra Estrangeira» το 1995) και τον Αμερικανό Ρίντλεϊ Σκοτ («1492: Χριστόφορος Κολόμβος» το 1992).

Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει ιδιαίτερα αγαπητός στο τηλεοπτικό κοινό για τον ρόλο του ως επιθεωρητής Ζουλιέν Μπαπτίστ στις σειρές «The Missing» και «Baptiste», όπου απέδωσε με ευαισθησία και βάθος έναν ήρωα σημαδεμένο από την απώλεια. Η επιτυχία αυτών των σειρών εδραίωσε τη θέση του ως ενός από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

Εκτός από την υποκριτική, ο Καριό είχε ασχοληθεί και με τη μουσική, κυκλοφορώντας δύο προσωπικά άλμπουμ, ενώ παρέμενε ενεργός καλλιτεχνικά μέχρι πρόσφατα.