Μήπως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ανθρωπότητας προέκυψε από τις στάχτες ενός από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της ιστορίας; Ποιο ήταν το πραγματικό κόστος της αποστολής ενός ανθρώπου στη Σελήνη και ποιος έπαιξε πραγματικά ρόλο σε αυτό το κατόρθωμα;

Αυτό το νέο ντοκιμαντέρ του Viasat History αποκαλύπτει γεγονότα που παρέμεναν κρυμμένα σε μυστικά αρχεία για δεκαετίες. Είναι μια ιστορία γεμάτη αντιφάσεις, μια νίκη της επιστήμης κάτω από τη σκιά της κληρονομιάς των εγκλημάτων πολέμου.

Το Μυστικό της Προσσελήνωσης

Στις 3 Νοεμβρίου στις 22:00, το τηλεοπτικό κανάλι Viasat History θα κάνει πρεμιέρα στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Η κούρσα του διαστήματος των ναζί. Η ταινία αποκαλύπτει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και ενδιαφέροντα μυστικά του 20ού αιώνα: τη συμμετοχή των Ναζί μηχανικών στο αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα που κορυφώθηκε με την ιστορική προσσελήνωση το 1969.

Ενώ 650 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παρακολούθησαν τις θριαμβευτικές στιγμές του Apollo 11, κανείς δεν τόλμησε να μιλήσει ανοιχτά για το γεγονός ότι η επιτυχία της NASA βασίστηκε σε ανθρώπους που κάποτε ήταν υπεύθυνοι για τα πιο θανατηφόρα όπλα του Χίτλερ.

Επιχείρηση Paperclip: Το Μυστικό Πρόσωπο της Νίκης

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Αμερικανοί ξεκίνησαν μια επιχείρηση που παραμένει αμφιλεγόμενη μέχρι σήμερα. Με την κωδική ονομασία «Paperclip», περίπου 1.600 Γερμανοί επιστήμονες και μηχανικοί μεταφέρθηκαν στις ΗΠΑ για να χρησιμοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη τους στον τεχνολογικό αγώνα δρόμου εναντίον της ΕΣΣΔ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Μία από τις βασικές προσωπικότητες ήταν ο Wernher von Braun, δημιουργός των πυραύλων V2 που κατέστρεψαν ευρωπαϊκές πόλεις, ο οποίος αργότερα χαιρετίστηκε ως ο «πατέρας του αμερικανικού διαστημικού προγράμματος».

Αυτό το ντοκιμαντέρ αποκαλύπτει πώς οι βιογραφίες ξαναγράφτηκαν αθόρυβα και οι σχέσεις του πολέμου σβήστηκαν. Ο von Braun και η ομάδα του έγιναν οι ήρωες μιας νέας εποχής – της διαστημικής εποχής – παρόλο που, λίγο πριν, είχαν σχεδιάσει όπλα μαζικής καταστροφής.

Μια σιωπηλή ιστορία

Αυτή η ταινία αποκαλύπτει την παρασκηνιακή αντιπαλότητα μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ, καθώς και οι δύο υπερδυνάμεις προσπαθούσαν να αιχμαλωτίσουν τα μυαλά πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις των Ναζί. Οι Αμερικανοί επέδειξαν όχι μόνο πονηριά, αλλά και ψυχρούς υπολογισμούς, αγνοώντας τις ηθικές συνέπειες των πράξεών τους στην προσπάθειά τους να νικήσουν τους Σοβιετικούς στον αγώνα για την κυριαρχία στην τροχιά.

Οι δημιουργοί χρησιμοποιούν αρχειακό υλικό, φωτογραφίες και δραματικές αναπαραστάσεις για να αφηγηθούν την ιστορία, η οποία εμπλουτίζεται με σχόλια από παγκοσμίου φήμης ειδικούς. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι βραβευμένοι με Πούλιτζερ δημοσιογράφοι Έρικ Λίχτμπλαου και Άνι Γιάκομπσεν, και οι ιστορικοί Έιμι Σίρα Τάιτελ και Μάικλ Νόιφελντ από το Εθνικό Μουσείο Αεροπορίας και Διαστήματος.

Από Μηχανικούς Πολέμου σε Πρωτοπόρους του Διαστήματος

Ο «Η κούρσα του διαστήματος των ναζί» είναι ένα ντοκιμαντέρ που ωθεί τους θεατές να θέσουν δύσκολα ερωτήματα. Μπορούμε να δοξάσουμε έναν άνθρωπο του οποίου οι εφευρέσεις προκάλεσαν χιλιάδες θανάτους μόνο και μόνο επειδή επέτρεψε στην ανθρωπότητα να φτάσει στη Σελήνη; Είναι τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα απαλλαγμένα από πολιτικούς συμβιβασμούς και ηθικά διλήμματα;

Το πρόγραμμα δεν παρέχει απλές απαντήσεις, αλλά δείχνει πώς η επιστήμη, η πολιτική και ο πόλεμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένα, μετατοπίζοντας τα όρια της ιστορίας.

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ ”Η κούρσα του διαστήματος των ναζί” προβάλλεται τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 22:00 στο Viasat History. Αυτή η αξιοσημείωτα υποβλητική ιστορία συνυφαίνει για πάντα την ελπίδα για την εξερεύνηση του διαστήματος με τη σκοτεινή σκιά του παρελθόντος.

Δεν είναι απλώς μια ιστορία πυραύλων και αστροναυτών. Είναι επίσης η ιστορία ανθρώπων που ήταν υπεύθυνοι για τις φρικαλεότητες σε περιόδους πολέμου και για τη μεγαλύτερη τεχνολογική νίκη του 20ού αιώνα σε περιόδους ειρήνης.

Το Viasat History είναι ένα ευρωπαϊκό τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο παρέχει μια σειρά ντοκιμαντέρ που αφορούν ιστορικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένου του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, και εξερευνήσεις αρχαίων πολιτισμών. Το κανάλι, το οποίο ανήκει στην Viasat World Ltd., είναι διαθέσιμο στο δίκτυο της εταιρείας NOVA και στην Cosmote TV στην Ελλάδα.