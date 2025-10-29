Logo Image

«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους, με εισιτήριο 2 ευρώ

Πολιτιστικά \ Σινεμά

«Γιορτή του Σινεμά 2025»: Όλες οι ταινίες, σε όλους τους κινηματογράφους, με εισιτήριο 2 ευρώ

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική παράδοση επιστρέφει. Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά 2025 μετατρέπει ολόκληρη τη χώρα σε μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα, με ενιαίο εισιτήριο 2 ευρώ για όλες τις προβολές, σε όλες τις αίθουσες και για όλες τις ταινίες.

Ο θεσμός, που έχει καθιερωθεί πλέον ως ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτιστικά γεγονότα της χρονιάς, επιστρέφει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει τη μαγεία του σινεμά με μειωμένο εισιτήριο.

Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File

Οι θεατές μπορούν να επιλέξουν όποια ταινία, αίθουσα και προβολή επιθυμούν, να πάρουν τα ποπ κορν τους και να ζήσουν τη μοναδική εμπειρία της μεγάλης οθόνης, μαζί με χιλιάδες άλλους φίλους του κινηματογράφου.

Φέτος, στη Γιορτή συμμετέχει και το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το οποίο ξεκινά την ίδια ημέρα, στις 30 Οκτωβρίου. Εξαίρεση αποτελεί μόνο η τελετή έναρξης, που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με προσκλήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Επιστήμονες του Κέιμπριτζ και της Metα προκαλούν ηλεκτροσόκ στη βιομηχανία των τηλεοράσεων

Επιστήμονες του Κέιμπριτζ και της Metα προκαλούν ηλεκτροσόκ στη βιομηχανία των τηλεοράσεων

Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των κινηματογράφων και των διανομέων της χώρας, που ενώνουν δυνάμεις για να φέρουν το κοινό ξανά κοντά στη μεγάλη οθόνη.

Δείτε τις ταινίες που θα προβληθούν εδώ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube