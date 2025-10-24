«Bugonia»: Πρεμιέρα της ταινίας του Γ. Λάνθιμου στη Νέα Υόρκη – Έλαμψε η Έμα Στόουν

Μια αιθέρια και άκρως κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε η Έμα Στόουν στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου «Bugonia», στη Νέα Υόρκη.

Η προβολή του φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, πραγματοποιήθηκε στο φημισμένο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) στο Μανχάταν.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνοδευόμενη από τον σύζυγό Ντέιβ ΜακΚάρι πόζαρε στο κόκκινο χαλί με μία ημιδιάφανη δημιουργία του οίκου Louis Vuitton από τη συλλογή Άνοιξη 2026, η οποία διέθετε γκρι κεντημένες λεπτομέρειες.

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με ένα ζευγάρι χρυσά σκουλαρίκια και ένα μικρό clutch σε γκρι απόχρωση με μεταλλικές πινελιές. Το παρών στο κόκκινο χαλί έδωσαν επίσης η Αλίσια Σίλβερστοουν, η Λίλι Σιν και o Τζέσι Πλέμονς.

Η ταινία του πολυβραβευμένου Έλληνα σκηνοθέτη αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις ελληνικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου.

Σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) το φιλμ εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Βουγονία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και συνδέεται με μία αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, η οποία συναντάται και στα γραπτά του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, όπου οι μέλισσες μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.

Tην παραγωγή του «Bugonia» υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και Άντριου Λόουβ (Andrew Lowe) για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko) για την CJ ENM.

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

