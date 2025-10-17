Μπριζίτ Μπαρντό: Ανησυχία για την υγεία της, υποβλήθηκε σε χειρουργείο

Ημούσα του γαλλικού κινηματογράφου Μπριζίτ Μπαρντό (Brigitte Bardot) νοσηλεύεται στο ιδιωτικό νοσοκομείο Saint-Jean στην Τουλόν και είναι σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με γαλλικά μέσα.

Οπως αναφέρει η εφημερίδα Nice-Matin, η 91χρονη σταρ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω σοβαρής ασθένειας. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα, η κατάσταση της ηθοποιού φέρεται να είναι «ανησυχητική», καθώς βρίσκεται στην κλινική εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες.

Η Μπριζίτ Αν-Μαρί Μπαρντό (Brigitte Anne-Marie Bardot) γεννήθηκε στο Παρίσι, στις 28 Σεπτεμβρίου του 1934.

Με 48 ταινίες στο ενεργητικό της και περισσότερα από 80 τραγούδια σε 21 έτη καριέρας, η Μπριζίτ Μπαρντό, πασίγνωστη επίσης με τα αρχικά της, BB («Μπεμπέ»), είναι μια από τις γνωστότερες Γαλλίδες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως.

Ξεκίνησε την κινηματογραφική της διαδρομή το 1952, αλλά απέκτησε παγκόσμια φήμη τέσσερα χρόνια αργότερα με την ταινία του Ροζέ Βαντίμ (Roger Vadim) «Και ο Θεός… Έπλασε τη Γυναίκα».

Το 1973 αποσύρθηκε από τα φώτα της δημοσιότητας και αφιερώθηκε στο ίδρυμά της το οποίο μάχεται για την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, ένα πάθος που διατηρεί με αμείωτη ένταση μέχρι σήμερα.

Πριν από μερικές εβδομάδες, κυκλοφόρησε το νέο της βιβλίο με τίτλο «BBcédaire», το οποίο αποτελεί ένα εκτενές ημερολόγιο γραμμένο την περίοδο 2020-2025.