Άλκης Γιαννακάς: Το τελευταίο «αντίο» στον ηθοποιό

Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι έχουν συγκεντρωθεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού, για να αποχαιρετήσουν τον Άλκη Γιαννακά.

Ο αγαπημένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής 12 Οκτωβρίου σε ηλικία 80 ετών.

Ο ζεν πρεμιέ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και πρωταγωνιστής στην ταινία «Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» ήταν ένας από τους τελευταίους σταρ του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Απίστευτα όμορφος και γοητευτικός, άφησε αδιαμφισβήτητα ανεξίτηλο το αποτύπωμα του στο ελληνικό σινεμά και στις καρδιές του κόσμου.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ», δήλωσε η επί χρόνια σύντροφος του ηθοποιού Κατερίνα, η οποία έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη.

Παρόντες στο τελευταίο αντίο ήταν, μεταξύ άλλων, οι Άννα Φόνσου, Κώστας Πρέκας, Σπύρος Μπιμπίλας, Νάντια Καραγιάννη.

Ο Κώστας Πρέκας εμφανώς συγκινημένος δήλωσε μεταξύ άλλων για τον Άλκη Γιαννακά: «Ένα παιδί υπέροχο ένας άνθρωπος συνταρακτικός, καλοσυνάτος που πάλεψε, μόχθησε, όμως οι εποχές ήταν σκληρές και κατέκτησε την κορυφή του ελληνικού κινηματογράφου».

«Αποχαιρετούμε την παλιά γενιά στην ουσία. Σιγά σιγά αυτοί οι μυθικοί ηθοποιοί της γενιάς του ’60 “φεύγουν” και είμαστε οι επόμενες γενιές εμείς. Επειδή τους έχουμε αγαπήσει πολύ αυτούς τους ανθρώπους από παιδιά, είδαμε πόσο σπουδαίοι άνθρωποι ήταν και πόσο απλοί ήταν. Έβλεπα έναν άνθρωπο τόσο καλόκαρδο, τόσο χαρμόσυνο, τόσο χιουμορίστα και τόσο απενοχοποιημένο από εκείνη τη μυθική εποχή που ήταν μια όαση. Πέρα από το ταλέντο και την ομορφιά του, ήταν ένας πολύ εμβληματικός χαρακτήρας των ταινιών», ανέφερε ο Σπύρος Μπιμπίλας.