«1 Million Deaths»: Eλληνική ματιά στο δυστοπικό μέλλον

Στη νέα ταινία μικρού μήκους επιστημονικής φαντασίας «1 Million Deaths» του Γιώργου Χρυσανθακόπουλου, τρεις νέοι Έλληνες ηθοποιοί, η Μάντυ, η Μελίνα και ο Νίκος ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη μια ιστορία ενηλικίωσης σε έναν κόσμο που έχει αλλάξει ανεπιστρεπτί.

Η ταινία, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο San Jose International Short Film Festival στις 18 Οκτωβρίου 2025. Πρόκειται για ένα σημαντικό Oscar Qualifying φεστιβάλ στην καρδιά της Silicon Valley στην Καλιφόρνια, ενώ θα ακολουθήσει προβολή στις 25 Οκτωβρίου στο London Breeze Film Festival, αναγνωρισμένο από τα BIFA.

Το σενάριο μας μεταφέρει σε ένα κοντινό, δυστοπικό μέλλον, όπου οι κυβερνήσεις απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την κλιματική κρίση, αφήνοντας πίσω τους έναν κατεστραμμένο πλανήτη. Σε αυτό το μετα-αποκαλυπτικό τοπίο, τρεις έφηβοι προσπαθούν να επιβιώσουν, κουβαλώντας μέσα τους μυστικά που καθορίζουν τις σχέσεις και τις επιλογές τους – μια προσωπική, απεγνωσμένη πράξη του καθενός, που σημάδεψε την πορεία του προς την ενηλικίωση.

Η χημεία ανάμεσα στους τρεις πρωταγωνιστές είναι εμφανής και δεν είναι τυχαία. Όπως οι ίδιοι αποκαλύπτουν, η γνωριμία τους ξεκίνησε χρόνια πριν, στο Εθνικό Θέατρο, όπου σφυρηλατήθηκε η φιλία τους. «Τα γυρίσματα ήταν αυτά που μας ένωσαν ακόμα περισσότερο σαν παρέα», λένε χαρακτηριστικά.

Η ταινία «1 Million Deaths» αποτελεί μια σκοτεινή και στοχαστική ματιά πάνω στη νεότητα, την ενοχή και την ευθραυστότητα του ανθρώπινου πολιτισμού. Παράλληλα, η συμμετοχή της σε δύο διεθνή φεστιβάλ υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια του ελληνικού κινηματογράφου που τα τελευταία χρόνια καταφέρνει να ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα, διεκδικώντας τη θέση που του αξίζει στη διεθνή κινηματογραφική σκηνή. «Για εμάς, το γεγονός ότι η ταινία μας έχει ήδη αποκτήσει διεθνή αναγνώριση σημαίνει πολλά. Είναι η επιβεβαίωση πως όσα δημιουργήσαμε με αγάπη, κόπο και αφοσίωση βρήκαν τον δρόμο τους προς το κοινό». Κι αυτό, όπως λένε οι δημιουργοί, είναι μόνο η αρχή.

To σενάριο της ταινίας έγραψε ο Γιώργος Χρυσανθακόπουλος ο οποίος έκανε και τη σκηνοθεσία. Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους παίζουν οι ηθοποιοί Mandy Chryse, Μελίνα Ασημάκη και Νίκος Στάικος. Τη μουσική συνέθεσε ο Μανώλης Χρυσανθακόπουλος.