Super Paradise: Από την ακραία φτώχεια της μεταπολεμικής Μυκόνου, στη δεκαετία της απόλυτης ελευθερίας

Τα τελευταία εβδομήντα χρόνια η Μύκονος γνώρισε ριζικές μεταμορφώσεις. Από φτωχικό νησί έγινε ένας από τους ακριβότερους προορισμούς του κόσμου· από άγνωστη γωνιά του Αιγαίου, παγκόσμιος πόλος έλξης· από σύμβολο ελευθερίας, τόπος των προνομιούχων. Πώς ένα μικρό νησί κατόρθωσε, σε τόσο σύντομο διάστημα, να βιώσει τόσο καταιγιστικές αλλαγές;

Το SUPER PARADISE ταξιδεύει από την ένδεια της μεταπολεμικής Μυκόνου στις ανέμελες μέρες της δεκαετίας του ’70 και από εκεί στην ακραία εμπορευματοποίηση και τον μαζικό τουρισμό του σήμερα. Όλες οι αντιφατικές όψεις του νησιού ζωντανεύουν μέσα από μοναδικές αφηγήσεις ντόπιων και ξένων – διανοούμενων, καλλιτεχνών, ψαράδων, επιχειρηματιών – που προσφέρουν μια ανεπανάληπτη ματιά στη μυκονιάτικη εμπειρία και αποκαλύπτουν το παρασκήνιο ενός σύνθετου και συναρπαστικού τόπου.

Με σπάνιο αρχειακό υλικό και απολαυστικές αφηγήσεις, το SUPER PARADISE δεν σκιαγραφεί απλώς τη Μύκονο· καταθέτει ένα καίριο, σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ, case study για το πώς ένας «παράδεισος» ανακαλύπτεται, πωλείται και αγοράζεται ξανά και ξανά, μέχρι να αποσυντεθεί.

Μετά την πρεμιέρα του στο 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και τη συμμετοχή του σε διεθνή φεστιβάλ –μεταξύ των οποίων το Los Angeles Greek Film Festival, όπου απέσπασε το Βραβείο Κοινού– το SUPER PARADISE συναντά το αθηναϊκό κοινό στον κινηματογράφο Δαναό, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, σε μια πολύχρωμη πρεμιέρα. Θα ακολουθήσουν περιορισμένες προβολές, παρουσία του σκηνοθέτη και των συντελεστών, οι οποίες θα συνοδεύονται από θεματικές συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους.

Σημείωμα σκηνοθέτη

Είχα την τύχη να επισκεφθώ τη Μύκονο το 1979 και να περάσω εκεί τα επόμενα έξι καλοκαίρια. Αυτά τα ταξίδια σημάδεψαν τη ζωή μου· ήταν στο μικροσκοπικό αυτό νησί που αποφάσισα να γίνω σκηνοθέτης, χάρη στην ενθάρρυνση ανθρώπων που με βοήθησαν να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα. Οι νέοι που γνώρισα τότε ήταν πρωτοπόροι, ενσάρκωναν το πνεύμα της δεκαετίας του ’70 – κι από ένα παιχνίδι της μοίρας, 45 χρόνια αργότερα, κάποιοι από αυτούς είναι οι βασικοί χαρακτήρες της ταινίας μας.

Δεν υπήρξαν απλοί μάρτυρες των ριζικών μεταμορφώσεων που καθόρισαν τη Μύκονο τις τελευταίες επτά δεκαετίες· πολλοί συμμετείχαν ενεργά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη –και στη μετέπειτα υπερανάπτυξη– του νησιού. Έτσι, σε βαθύτερο επίπεδο, το SUPER PARADISE δεν αποτυπώνει μόνο μοναδικές προσωπικότητες, αλλά εξετάζει πώς προσωπικές φιλοδοξίες, κοινωνικοπολιτικοί και οικονομικοί παράγοντες συνδιαμόρφωσαν την ιστορία του τόπου.

Η ταινία είναι ένα συναρπαστικό, συναισθηματικό ταξίδι: από την ακραία φτώχεια της μεταπολεμικής Μυκόνου, στη δεκαετία της απόλυτης ελευθερίας και αχαλίνωτης ηδονής, μέχρι τη σκληρή πραγματικότητα του σήμερα. Στόχος μου δεν είναι απλώς να αφηγηθώ το παρελθόν και το παρόν, αλλά να αξιοποιήσω κάθε κινηματογραφικό μέσο για να δημιουργήσω μια βαθιά σύνδεση με τον θεατή· να μεταδώσω τι σημαίνει να σε κατακλύζει η ωμή ομορφιά και να σε αγγίζει το θείο φως.

Βιογραφικό σκηνοθέτη

Ο Στηβ Κρικρής αποφοίτησε από το San Francisco Art Institute και ξεκίνησε την καριέρα του στη Νέα Υόρκη, όπου εργάστηκε ως σκηνοθέτης και παραγωγός σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, μουσικά βίντεο και σειρές. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, όπου σκηνοθέτησε περισσότερες από 500 τηλεοπτικές διαφημίσεις και ανέλαβε την εκτέλεση πολλών διεθνών παραγωγών. Το 2010 υπήρξε συνιδρυτής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτμου (IFFP), που καθιερώθηκε ως ένα ξεχωριστό σημείο συνάντησης δημιουργών από όλο τον κόσμο.

Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη μεγάλη οθόνη έγινε με το «The Waiter», την πρώτη ελληνική ταινία που προβλήθηκε στο Netflix σε 23 ευρωπαϊκές χώρες. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στο 59ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τέσσερα Βραβεία Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ συμμετείχε σε περισσότερα από 40 διεθνή φεστιβάλ. Έκτοτε, έχει σκηνοθετήσει τρεις μικρού μήκους ταινίες που έχουν προβληθεί σε φεστιβάλ ανά τον κόσμο, και μια θεατρική παράσταση, ενώ σήμερα αναπτύσσει τη νέα μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο «Lava Love», μια διεθνή συμπαραγωγή Ελλάδας, Ισλανδίας και Γαλλίας.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Στηβ Κρικρής Πρωτότυπη ιδέα: Πωλ Τυπάλδος Σενάριο: Πωλ Τυπάλδος, Δάφνη Καλαφάτη, Στηβ Κρικρής Παραγωγοί: Πωλ Τυπάλδος, Δάφνη Καλαφάτη Εκτελεστικοί παραγωγοί: Μαριάννα Ι. Λάτση, Πάθη Κατσούφη, Νικόλας Αλαβάνος Συμπαραγωγοί: Στηβ Κρικρής, Τίτους Κράιενμπεργκ, Δημήτρης Λογιάδης Μοντάζ: Μάριος Κλεφτάκης Διεύθυνση φωτογραφίας: Στέλιος Πίσσας Ηχοληψία: Λευτέρης Καμπαλώνης Πρωτότυπη μουσική: Coti K. Animation: Ειρήνη Βιανέλλη Σχεδιασμός ήχου: Λέανδρος Ντούνης

Συντονισμός Παραγωγής-Μύκονος: Sarah Pearson

Παραγωγή: FILMIKI – UNAFILM- ΕΡΤ- ΑRΤΕ

Με την υποστήριξη: EKKOMEΔ – Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας

International Sales: THE PARTY FILM SALES

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]