«Βουγονία»: Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ξεκίνησε το κινηματογραφικό της ταξίδι

Στο κατάμεστο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ξεκίνησε το κινηματογραφικό της ταξίδι στη χώρα μας η ταινία «Βουγονία» παρουσία των διεθνώς διακεκριμένων δημιουργών, σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου και μοντέρ Γιώργου Μαυροψαρίδη που βρέθηκαν στην Αθήνα για την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας.

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 6 Νοεμβρίου σε διανομή της Tanweer.

«Η Βουγονία είναι μια ταινία που μιλάει γι’ αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο μας» σχολίασε ο οικοδεσπότης της βραδιάς, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ, Λουκάς Κατσίκας και προσκάλεσε στη σκηνή τους δύο καλεσμένους-έκπληξη της βραδιάς.

«Έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές στη ζωή μου αλλά όταν το κάνω στην Ελλάδα τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία». Με αυτή την εισαγωγή, ο σκηνοθέτης ευχαρίστησε το Φεστιβάλ που φιλοξενεί την πρεμιέρα της ταινίας του στην Ελλάδα.

Από τη βραδιά δεν έλειψε με έναν τρόπο και η Έμα Στόουν, καθώς ο Γιώργος Λάνθιμος μοιράστηκε με το κοινό ένα ηχητικό μήνυμα της πρωταγωνίστριας να μιλάει ελληνικά:

«Θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην προβολή της Βουγονίας στην Ελλάδα αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο διακτινισμός. Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».

Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας ΒΟΥΓΟΝΙΑ σε σκηνοθεσία του Γιώργου Λάνθιμου, παρουσία του διεθνούς Έλληνα δημιουργού και του καταξιωμένου μοντέρ, Γιώργου Μαυροψαρίδη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Τελετής Έναρξης του 31ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ.

Σκηνοθεσία:

Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν:

Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

Λίγα λόγια για την ταινία:

Από τις πιο απολαυστικές και δεξιοτεχνικά σκηνοθετημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, με μια θαυμάσια Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η «Βουγονία» εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID.

Ισορροπώντας επιτυχημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρίας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία, από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους, ώστε να έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Ξεκινώντας σπαρταριστά από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η (παρ)ερμηνεία της αλήθειας σε ένα σημερινό κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που θα επιχειρήσει να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί και της επιτρέπεται να διαιωνίζεται έπειτα από τις τόσες αμαρτίες και ατασθαλίες που κατά συρροή διαπράττει;

