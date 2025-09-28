Logo Image

«Υπάρχω»: Α’ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV

Τον Χρήστο Μάστορα πλαισιώνει ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών

Η ταινία «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, έρχεται σε Α’ πανελλήνια τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV.

Η ταινία που βασίζεται στη ζωή του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή Στέλιου Καζαντζίδη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου, σενάριο Κατερίνας Μπέη και με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Μάστορα, θα προβληθεί σήμερα, Κυριακή 28/9 στις 21:00, στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Το «Υπάρχω», που αποτελεί μία συμπαραγωγή της COSMOTE TV, παρουσιάζει τη συγκινητική ιστορία ενός παιδιού μιας οικογένειας προσφύγων του Πόντου, που κατάφερε να επιβιώσει και να μεγαλουργήσει χάρη στο τεράστιο ταλέντο του και κόντρα σε κάθε κοινωνική και προσωπική δυσκολία. Μουσική, έρωτες, οικογένεια, φίλοι, ψάρεμα, δημιουργία, κόσμος της νύχτας, φανατικοί θαυμαστές και μεγάλες διαμάχες, δημιουργούν το ψηφιδωτό της ζωής του. Μία ταινία – αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη, έναν μεγάλο τραγουδιστή, που η φωνή του «μίλησε» στις καρδιές όλων των Ελλήνων, ανά τον κόσμο, που απευθύνεται σε όσους τον αγάπησαν, και όσους θέλουν να τον γνωρίσουν.

Τον Χρήστο Μάστορα πλαισιώνει ένα καστ καταξιωμένων Ελλήνων ηθοποιών που απαρτίζεται από τους: Κλέλια Ρένεση, Ασημένια Βουλιώτη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δημήτρη Καπουράνη, Άννα Συμεωνίδου, Γιώργο Γάλλο, Γιώργο Καραμίχο, Νίκο Ψαρρά, Γιώργο Γιαννόπουλο, Διαμαντή Καραναστάση, Ηλία Βαλάση, Περικλή Σιούντα κ.ά.

Το «Υπάρχω» είναι μια παραγωγή της Tanweer Productions, σε συμπαραγωγή της COSMOTE TV.

Αμέσως μετά την προβολή της στο COSMOTE CINEMA 1HD, η ταινία θα είναι διαθέσιμη στη δωρεάν On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV.

