Ντάνιελ Ντέι Λιούις: Στην Αθήνα για τις «Νύχτες Πρεμιέρας» και τα παιδιά της Εταιρείας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή

Για άλλη μια φορά ο μεγάλος ηθοποιός και παντοτινός φίλος της «Πόρτας Ανοιχτής» Ντάνιελ Ντέι Λιούις έρχεται στην Αθήνα για να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας Ανεμώνη, σε σενάριο & σκηνοθεσία του γιου του Ρόναν Ντέι-Λιούις. Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές, η πανελλήνια πρεμιέρα, παρουσία του σπουδαίου Ντάνιελ Ντέι Λιούις , πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή, σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και θα διεξαχθεί την Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2025, ώρα 7:00 μ.μ. στην Αίθουσα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Βασ. Σοφίας και Κόκκαλη, Αθήνα).



Στην προβολή θα παρευρεθούν ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις και ο γιος του και σκηνοθέτης Ρόναν Ντέι-Λιούις, χάρη στον οποίο επέστρεψε στην υποκριτική ο ανυπέρβλητος ηθοποιός. Στην πρεμιέρα θα απολαύσουμε άλλη μια σημαντική ερμηνεία από τον μεγαλύτερο ηθοποιό της γενιάς του και θα μας δοθεί η ευκαιρία να τον ακούσουμε από κοντά. Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.

Στη μαγευτική πρώτη ταινία του σκηνοθέτη Ρόναν Ντέι-Λιούις, Ανεμώνη, οι εντάσεις κορυφώνονται όταν ένας άνδρας που ζει απομονωμένος έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπος με τον αδελφό του σχετικά με το μυστήριο της εξαφάνισής του πριν από δέκα χρόνια. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Tanweer.

Η τόσο ιδιαίτερη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στον Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τα παιδιά της Πόρτας Ανοιχτής ξεκίνησε το 1989, όταν, με πρόσκληση του φίλου του, σκηνοθέτη, Γιώργου Οικονόμου, ο Ντάνιελ ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα για να παραστεί στη πρεμιέρα της ταινίας «My left foot». Για να παίξει τον ρόλο ενός ανθρώπου με σοβαρή κινητική αναπηρία, πέρασε τρεις μήνες σε ένα σχολείο για παιδιά με αναπηρία στην Ιρλανδία, όπου ένας μικρός του είπε: «Δεν τα πας άσχημα, Dan, αλλά ακόμα δεν τα καταφέρνεις και πολύ καλά». Μετά από αυτή τη προσωπική επαφή με παιδιά με αναπηρία, ο Ντάνιελ επέμενε όλα τα έσοδα από την προβολή της ταινίας του στην Αθήνα, να διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών.

Την επομένη της πρεμιέρας ο Ντάνιελ επισκέφτηκε τα παιδιά της «Πόρτας Ανοιχτής», και εκείνα του χάρισαν ένα γούρι/φυλακτό που το είχε στη τσέπη του, μια εβδομάδα αργότερα, τη βραδιά των Όσκαρ. Την επομένη το πρωί, μας τηλεφώνησε: «Πες στα παιδιά πως κερδίσαμε!». Έκτοτε, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν έχει λείψει από καμία πρεμιέρα ταινίας του στην Αθήνα και είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών της Πόρτας Ανοιχτής.

Τιμή Εισιτηρίου: 50 Ευρώ.

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ» και ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.

