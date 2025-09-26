Η Ελλάδα στα Όσκαρ με την «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη επιλέχθηκε ως η επίσημη πρόταση της Ελλάδας για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στην 98η διοργάνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η ταινία «Αρκάντια» του Γιώργου Ζώη αποτελεί την ελληνική υποψηφιότητα για τα βραβεία Όσκαρ 2025.

Η επιλογή έγινε από ενδεκαμελή επιτροπή, διορισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η ταινία κρίθηκε ως άρτια και διακριτή, εκπροσωπώντας τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο.

Η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία και εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα.

Το Υπουργείο Πολιτισμού διασφαλίζει την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών συμμετοχής στα βραβεία.

Αναλυτικά

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, η ταινία μυθοπλασίας «Αρκάντια» σε σκηνοθεσία Γιώργου Ζώη θα αποτελέσει την επίσημη ελληνική συμμετοχή για το Βραβείο Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους. Η επιλογή της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 98ης διοργάνωσης της Ακαδημίας Κινηματογράφου των ΗΠΑ.

Όπως ορίζεται από το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και σχετική υπουργική απόφαση, η πρόταση για την ελληνική υποψηφιότητα γίνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η διαδικασία βασίζεται στη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής που συστήνεται ειδικά για τον σκοπό αυτό, με τα μέλη της να υποδεικνύονται από κινηματογραφικούς φορείς.

Για το 2025, η Επιτροπή συγκροτήθηκε με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού. Μετά από αναλυτική συζήτηση, η πλειοψηφία των μελών πρότεινε το κινηματογραφικό έργο «Αρκάντια» ως την επίσημη υποψηφιότητα της χώρας.

Το σκεπτικό της απόφασης ανέφερε πως η ταινία διαθέτει αρτιότητα και διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί επάξια τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο, ενώ έχει αποκτήσει διεθνή ορατότητα μέσω της συμμετοχής της σε σημαντικά φεστιβάλ του εξωτερικού.

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και υπέγραψε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού τονίζει ότι μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών, προκειμένου η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί στη 98η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

«Arcadia»

Η ταινία, που αποτελεί ελληνοβουλγαρική συμπαραγωγή, υπογράφεται από την Αντιγόνη Ρώτα και τον Στέλιο Κοτιώνη για την Foss Productions (Echoes, Third Kind, Milky Way, Maestro), τη Μαρία Δρανδάκη για την Homemade Films (Animal, Το Θαύμα της Θάλασσας των Σαργασσών, Interruption) και τη Veselka Kιryakova για την Red Carpet (Aga, Allienation).

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφει η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη με τον Γιώργο Ζώη. Η φωτογραφία είναι του Κωνσταντίνου Κουκουλιού GSC, η μουσική του Petar Dundakov, το μοντάζ υπογράφει ο Γιάννης Χαλκιαδάκης, τα σκηνικά φέρουν την υπογραφή της Ελένας Βαρδαβά, ενώ τα κοστούμια είναι δημιούργημα της Βασιλείας Ροζάνα.

Η ταινία υλοποιήθηκε με την υποστήριξη των Eurimages – Council of Europe, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Bulgarian National Film Center, Onassis Culture, Flux και του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας – Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στην Ελλάδα.

Σύνοψη

Ένα θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα αναστατώνει τη χειμωνιάτικη ραστώνη του τουριστικού θέρετρου. Ο Γιάννης κι η Κατερίνα, καταφτάνουν σοκαρισμένοι για να αναγνωρίσουν το θύμα στο τοπικό νοσοκομείο. Μαζί αλλά και χωριστά, θα προσπαθήσουν να συνδέσουν κομμάτια του παζλ της ζωής που χάθηκε, ερχόμενοι αντιμέτωποι με μια σειρά από αναπάντεχες αποκαλύψεις. Και δεν είναι οι μόνοι. Στο απόκοσμο παραθαλάσσιο μπαρ της περιοχής, το Αρκάντια, η Κατερίνα θα συναντήσει μια αλλόκοτη συντροφιά από απροσδόκητους συνοδοιπόρους.

Πρωταγωνιστές στο «Arcadia» είναι, για πρώτη φορά μαζί, ο Βαγγέλης Μουρίκης και η Αγγελική Παπούλια, ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Έλενα Τοπαλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Αστέρης Ρημαγμός, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Φλομαρία Παπαδάκη, Έλενα Μαυρίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Μπινιάρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Δάφνη Ιωακειμίδου-Πατακιά, Νίκος Γεωργάκης, Μαρία Κατσανδρή, Λένα Γιάκα, Παναγιώτα Γιαγλή, Δημήτρης Γιατζουζάκης, Αλέξανδρος Βούλγαρης και Πέτρα Καλαμποκά.

Πηγή: ΥΠΠΟ

Επιμέλεια: Γιώργος Κουλουβάρης

[email protected]