Κοιλάδα των Βασιλέων, Η χαμένη πόλη Σανξινγκντούι και Βασιλείς δολοφόνοι

Αυτόν τον Οκτώβριο, η Ρώμη, η Ιερουσαλήμ, το Κίεβο, η Μόσχα, το Λονδίνο, το Νότιγχαμ, η Ρουέν και το Παρίσι ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας στο τηλεοπτικό κανάλι Viasat History.

Παρακολουθούμε πεδία μαχών, βασιλικές αυλές, πόλεις που αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια για τους μύθους και τους θρύλους ηγεμόνων όπως ο Καλιγούλας, ο Ιβάν ο Τρομερός, ο Βασιλιάς Ερρίκος Η΄, ο Βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας, ο Νέρωνας και ο Ηρώδης ο Βασιλιάς των Ιουδαίων.

Βασιλείς δολοφόνοι – 6 επεισόδια x 60 λεπτά – Κάθε Τρίτη από τις 7 Οκτωβρίου στις 22:00.

Οι άλλες πρεμιέρες στο τηλεοπτικό κανάλι που είναι περισσότερο αφιερωμένες στην ιστορία είναι:

Κοιλάδα των Βασιλέων: η αποκάλυψη ενός μυστικού τάφου – 2 επεισόδια x 60 λεπτά – Κάθε Τετάρτη από 8 Οκτωβρίου στις 22:00

Η χαμένη πόλη Σανξινγκντούι 1 επεισόδιο x 60 λεπτά – Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 22:00

Μαύρος θάνατος: ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής – 2 επεισόδια x 60 λεπτά – Κάθε Σάββατο από 25 Οκτωβρίου στις 22:00

Βασιλείς δολοφόνοι

Κάθε Τρίτη από 7 Οκτωβρίου στις 22:00

Αριθμός επεισοδίων: 6 x 60 λεπτά

Είδος: Ντοκιμαντέρ/ ιστορία/ βιογραφία/ τεχνολογία

Πρωτότυπος τίτλος: Killer Kings

Έτος: 2025

Με ενδελεχή έρευνα και διεξοδικές μεθόδους, η σειρά θέτει το εξής ερώτημα: κάποιοι από τους πιο μισητούς βασιλείς της ιστορίας ήταν πράγματι οι ανελέητοι φονιάδες που νομίζουμε; Ή μήπως οι δολοφονικές πράξεις τους ήταν αναμενόμενες σε μια εποχή όπου η βία ήταν κανόνας;

Πόλεις όπως Ρώμη, Ιερουσαλήμ, Κίεβο, Μόσχα, Λονδίνο, Νότιγχαμ, Ρουέν και Παρίσι ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας καθώς η σειρά χρησιμοποιεί αυθεντικά πλάνα και εντυπωσιακές εικόνες τεχνητής νοημοσύνης. Παρακολουθούμε πεδία μαχών, βασιλικές αυλές, πρόσωπα, πόλεις και χωριά στην εποχή τους που αποκαλύπτουν όλη την αλήθεια για τους μύθους και τους θρύλους ηγεμόνων όπως ο Καλιγούλας, ο Ιβάν ο Τρομερός, ο Βασιλιάς Ερρίκος Η΄, ο Βασιλιάς Ιωάννης της Αγγλίας, ο Νέρωνας και ο Ηρώδης ο Βασιλιάς των Ιουδαίων.

Μαύρος θάνατος: ο πρώτος καταγεγραμμένος ασθενής

Κάθε Σάββατο από 25 Οκτωβρίου στις 22:00

Αριθμός επεισοδίων: 2 x 60 λεπτά

Είδος: Ντοκιμαντέρ/ ιστορία/ καταστροφές/ αποστολές

Πρωτότυπος τίτλος: The Black Death: Patient Zero

Έτος: 2025

Τα δύο επεισόδια της σειράς αποκαλύπτουν τον όλεθρο που έσπειρε στην Ευρώπη του Μεσαίωνα το ξέσπασμα της πανώλης κατά τον 14ο αιώνα. Τα θύματα ανέρχονται περίπου στα 200.000.000, γι’ αυτό παραμένει η φονικότερη καταγεγραμμένη πανδημία στην ιστορία. Αναζητούμε τα ίχνη της ασθένειας στο πέρασμα του χρόνου για να διαπιστώσουμε πότε και πού ακριβώς εισήλθε στην Ευρώπη και πώς μεταδόθηκε. Επίσης παρακολουθούμε το έργο του καθηγητή Ιστορίας Φίλιπ Σλάβιν ο οποίος αναζητά τον Ασθενή Μηδέν, το πρώτο ανθρώπινο θύμα του Μαύρου Θανάτου.

Κοιλάδα των Βασιλέων: η αποκάλυψη ενός μυστικού τάφου

Κάθε Τετάρτη από 8 Οκτωβρίου στις 22:00

Αριθμός επεισοδίων: 2 x 60 λεπτά

Είδος: Ντοκιμαντέρ/ αρχαία ιστορία/ αρχαιολογία/ αποστολές

Πρωτότυπος τίτλος: Valley of the Kings: Secret Tomb Revealed

Έτος: 2025

Η μοναδική αυτή σειρά παρακολουθεί την πρώτη ενεργή ανασκαφή ενός φαραωνικού τάφου στην εμβληματική Κοιλάδα των Βασιλέων μετά την ανακάλυψη του τάφου του Τουταγχαμών πριν από έναν αιώνα. Αποκαλύπτει άγνωστα μυστικά για τους περίφημους βασιλείς της Αιγύπτου, όπως για τον Τουταγχαμών και τον Ραμσή Γ΄, τον «τελευταίο ήρωα» της Αιγύπτου. Παρακολουθούμε τη διετή ανασκαφή του ταφικού συμπλέγματος -ενός από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους στην Κοιλάδα των Βασιλέων- το οποίο δεν έχει μέχρι σήμερα εξερευνηθεί πλήρως.

Η χαμένη πόλη Σανξινγκντούι

Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 22:00

Αριθμός επεισοδίων: 1 x 60 λεπτά

Είδος: Ντοκιμαντέρ/ αρχαία ιστορία/ αρχαιολογία/ αποστολές

Πρωτότυπος τίτλος: The Lost City of Sanxingdui

Έτος: 2024

Στα βουνά του Σετσουάν υπάρχει μια μυστηριώδης αρχαία πόλη η οποία υπόσχεται ότι θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των τελευταίων ετών. Θυσιαστικοί λάκκοι με 10.000 αντικείμενα από χρυσό, νεφρίτη, ελεφαντόδοντο και μπρούντζο είδαν το φως στη διάρκεια ανασκαφών και χρονολογούνται πριν από 3.000 χρόνια. Τα αντικείμενα είναι πολύτιμοι θησαυροί που μαρτυρούν την ύπαρξη ενός πολιτισμού που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, του Βασιλείου των Σου.

