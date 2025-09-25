Logo Image

Γουίλιαμ Σάτνερ: Ο θρύλος του Star Trek μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Πολιτιστικά \ Σινεμά

Γουίλιαμ Σάτνερ: Ο θρύλος του Star Trek μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο

Ο 94χρονος ηθοποιός, γνωστός και ως «Κάπτεν Κερκ», αντιμετώπισε σοβαρή υπογλυκαιμία

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλυγουντ, Γουίλιαμ Σάντερ, ο οποίος υποδύθηκε τον «Κάπτεν Κερκ» στη σειρά Star Trek, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο την Τετάρτη (24/9) έπειτα από ξαφνικό ιατρικό περιστατικό.

Ο 94χρονος ηθοποιός σύμφωνα με πηγές με άμεση γνώση του συμβάντος, παρουσίασε πρόβλημα με το σάκχαρό του ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο ίδιος κάλεσε προληπτικά τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένα ασθενοφόρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λος Άντζελες έφτασε άμεσα και τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κατάστασή του χαρακτηρίζεται «καλή» και ότι ο ηθοποιός «ξεκουράζεται άνετα».

Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Σάτνερ παραμένει ενεργός, συμμετέχοντας σε δημόσιες εμφανίσεις και νέα πρότζεκτ σχετικά με τον εμβληματικό του ρόλο στο Star Trek.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube