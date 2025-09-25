Ταινία για την κλιματική αλλαγή είναι η πρόταση της Αυστραλίας για Όσκαρ

Η Αυστραλία επέλεξε το δράμα της Γκαμπριέλ Μπρέιντι, με θέμα το κλίμα και τίτλο «The Wolves Always Come at Night» υποψήφια για την κατηγορία Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους στα Όσκαρ του 2026.

Η ταινία στη μογγολική γλώσσα, η οποία συνδυάζει τεχνικές ντοκιμαντέρ με αφήγηση, επικεντρώνεται σε κτηνοτρόφους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη γη τους λόγω των ολοένα και πιο καταστροφικών καιρικών συνθηκών. Οι πραγματικοί κτηνοτρόφοι Davaasuren Dagvasuren και Otgonzaya Dashzeveg πρωταγωνιστούν στην ταινία, ενώ παράλληλα συνυπογράφουν το σενάριο μαζί με τη Μπρέιντι.

Τα μέλη της επιτροπής επιλογής υποστήριξαν ομόφωνα την επιλογή, με εκπρόσωπο της να σημειώνει: «Η επιτροπή επιλογής της Αυστραλίας είναι ομόφωνη στη σύστασή της και εξαιρετικά χαρούμενη που προτείνει την ταινία «The Wolves Always Come at Night» ως την επίσημη πρόταση της Αυστραλίας στα βραβεία Όσκαρ. Ένα εντυπωσιακό και πρωτότυπο πορτρέτο μιας οικογένειας που έχει πληγεί βαθιά από την κλιματική αλλαγή και τις καταστροφικές της επιπτώσεις στον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τις πολιτιστικές αξίες και την πατρίδα της. Μια σημαντική και έξυπνα δημιουργημένη ταινία μεγάλου μήκους που όλα τα μέλη της επιτροπής θεώρησαν απαραίτητη την προβολή της στον κινηματογράφο».

Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία της Μπρέιντι μετά το «Island of the Hungry Ghosts» έκανε ντεμπούτο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο στην ενότητα Platform Competition. Η ταινία προβλήθηκε στη συνέχεια σε πολλά διεθνή Φεστιβάλ, όπως του Λονδίνου, της Ζυρίχης, του Σαν Φρανσίσκο και του Σίδνεϊ.

«Η ελπίδα μου είναι ότι η ταινία μας θα φέρει το κοινό πιο κοντά στις ζωές των Davaa και Zaya, οι οποίες αντιμετωπίζουν την ξαφνική αναταραχή της κλιματικής μετατόπισης, αλλά βρίσκουν επίσης τρόπους να αντισταθούν στη μη αναστρέψιμη αλλαγή. Καθώς ο κόσμος μας αντιμετωπίζει την αυξανόμενη πραγματικότητα της κλιματικής μετανάστευσης, η κοινοποίηση αυτής της ιστορίας σε μια παγκόσμια σκηνή γεμίζει εμένα και ολόκληρη την ομάδα μας με τεράστια ελπίδα και υπερηφάνεια» υπογράμμισε η σκηνοθέτρια της ταινίας.



Οι συν-σεναριογράφοι και πρωταγωνιστές της ταινίας συμφώνησαν λέγοντας: «Είμαστε πολύ περήφανοι που η ταινία επιλέχθηκε. Ελπίζουμε ότι αυτό θα οδηγήσει περισσότερους ανθρώπους να κατανοήσουν τις μεγάλες αλλαγές που συμβαίνουν στα βοσκοτόπια και τις περιοχές μας τώρα – με την υπερθέρμανση του πλανήτη να επηρεάζει βαθιά εμάς, και τόσους άλλους σε όλο τον κόσμο».