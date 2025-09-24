«Σπασμένη Φλέβα»: Ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα

Κυκλοφόρησαν η αφίσα και το επίσημο τρέιλερ της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη «Σπασμένη Φλέβα», μια παραγωγή τωνArgonauts Productions / Faliro House σε διανομή της Tanweer.

Μετά την «Μπαλάντα της Τρύπιας Καρδιάς» που αγαπήθηκε από το ελληνικό κοινό εν μέσω πανδημίας, ο Γιάννης Οικονομίδης επιστρέφει με την 6η του ταινία «Σπασμένη Φλέβα».

Η νέα ταινία του σκηνοθέτη θα συναντήσει τους θεατές στους κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου.

Η αφίσα και το νέο τρέιλερ φέρνουν το κοινό πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη «Σπασμένη Φλέβα». Σχέσεις οικογενειακές, σχέσεις οικονομικές, σχέσεις ερωτικές, σχέσεις αγάπης-μίσους, σχέσεις μεταξύ φίλων και εχθρών, σχέσεις εξουσίας, σχέσεις με τον σκοτεινό εαυτό.

Πολύπλοκοι χαρακτήρες μέσα στο ασφυκτικό σήμερα σε μια σοκαριστική κινηματογραφική εμπειρία που μας αφορά όλους.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της ταινίας οι Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκος και Μαρία Καλλιμάνη.

Το σενάριο είναι του Γιάννη Οικονομίδη και του Βαγγέλη Μουρίκη.

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης ΜαρματάκηςΨηφιακή Επεξεργασία: Ειρήνη Αλέξη.

Σύνοψη

Ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής.

Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η «Σπασμένη Φλέβα» είναι ένα σύγχρονο καθαρόαιμο αστικό δράμα, με τραγικούς ήρωες και μοιραίους χαρακτήρες, σε έναν κόσμο γκρίζο και ναρκοθετημένο. Μια συνηθισμένη ιστορία που, στην αναπάντεχη εξέλιξή της, αποκαλύπτει τα πολλαπλά πρόσωπα και προσωπεία του ατόμου, ενώ ταυτόχρονα πραγματώνει έναν από τους χειρότερους εφιάλτες που μπορεί κάποιος να βιώσει. Βγαλμένη από τα σπλάχνα της μεγάλης παράδοσης του αρχαίου ελληνικού δράματος, η ταινία φέρνει το παρελθόν στο παρόν για να θέσει ξανά έννοιες όπως το Ήθος, η Ύβρις, το Πεπρωμένο, η Αισχύνη, η Αμετροέπεια, το Εκούσιο και Ακούσιο Έγκλημα. Φυσικά, αυτό που μένει πάντα στο τέλος αυτού του ξέφρενου ταξιδιού της ζωής δεν είναι τίποτε άλλο παρά η μοναχική, τραγική φύση του ανθρώπου…

Γιάννης Οικονομίδης

Αγάπησέ με λίγο,

Δε μ’ ένοιαξε ποτέ άμα τ’ αξίζω

Είμαι ο χειρότερος άνθρωπος της γης αυτής

Μα εσύ αν μπορείς αγάπησέ με λίγο

Όταν τους βλέπω να κερδίζουν μου τη σπάνε

Όταν τους γνώρισα δεν είχανε να φάνε

Με τρελαίνει όταν σαν ίσο με κοιτάνε

Όπως το βλέπω όλοι κάτι μου χρωστάνε

Εκεί που τ’ όνειρο πεθαίνει

Ζουν οι κυνηγημένοι

Αποσπάσματα στίχων του ομώνυμου τραγουδιού «Σπασμένη Φλέβα» των ΛΕΞ & Kepler is Free (κυκλοφορεί σύντομα)

Credits

Σκηνοθεσία: Γιάννης Οικονομίδης

Σενάριο: Γιάννης Οικονομίδης –Βαγγέλης Μουρίκης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη, Στάθης Σταμουλακάτος, Σοφία Κουνιά, Γιάννης Νιάρρος, Γιάννης Αναστασάκης, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Κλέλια Ρένεση, Αναστασία Χατζηαθανασίου, Δημήτρης Καπετανάκοςκαι Μαρία ΚαλλιμάνηΜαζί τους οι: Βασίλης Κουκαλάνι, Βαγγέλης Αλεξανδρής, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Αργύρης Γκαγκάνης, Αλέκος Πάγκαλος, Γιώργος Κολλιόπουλος, Nectar DeLeon, Σταύρος Μπένος, Δαυίδ Σταμούλος, Ελένη Μπούκλη.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Δημήτρης Κατσαΐτης

Μοντάζ: Γιάννης Χαλκιαδάκης G.F.E.

Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος

Ήχος: Άρης Αναστασόπουλος

Σχεδιασμός Ήχου -Μιξάζ: Κώστας Φυλακτίδης

Σκηνικά: Σταμάτης Δεληγιάννης

Κοστούμια: Δέσποινα Χειμώνα

Μακιγιάζ-Κομμώσεις: Γιάννης Παμούκης

VFX Supervisor: Αντώνης Κοτζιάς

YAFKA Τραγούδι τίτλων τέλους: ΛΕΞ / Kepleris Free

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Χρήστος Β. Κωνσταντακόπουλος

Παραγωγός: Γιάννης Καραντάνης

Συμπαραγωγοί: Αφροδίτη Παναγιωτάκου, Αλεξάνδρα Δασκαλοπούλου, Δημήτρης Μάρης, Γιάννης Οικονομίδης

Executive Producers: Κωνσταντίνος Πολίτης, Γιάννης Ρήγος.