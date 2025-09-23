Πέθανε ο παραγωγός και σκηνοθέτης Βάσος Γεώργας

Η είδηση του θανάτου του επιβεβαιώθηκε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από φίλους και συνεργάτες, οι οποίοι εξέφρασαν τη θλίψη τους.

Ο Βάσος Γεώργας γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Εξάρχεια, μια περιοχή με την οποία διατηρούσε ισχυρούς δεσμούς.

Συνδύασε τη δουλειά στο σινεμά (ως παραγωγός και σκηνοθέτης) με τη λογοτεχνία, ενώ πήρε και εκδοτικές πρωτοβουλίες. Ήταν επίσης ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου (του bibliotheque στα Εξάρχεια) και πολιτιστικού site.

Ακτιβιστής και πάντα ανήσυχος, στήριξε και ανέδειξε πολλούς ανθρώπους, καλλιτέχνες και όχι μόνο, κατά τη διάρκεια της ζωής του, εξ ου και αγαπήθηκε πολύ από πολλούς.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Εταιρείας Σκηνοθετών

«Ο Βάσος Γεώργας υπήρξε δημιουργός με πολυσχιδή πορεία στο χώρο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Εταιρεία Σκηνοθετών (ΕΕΣ).

«Από την πρώτη, πειραματική μικρού μήκους ταινία του το 1986 «Αύριο» ως το ντοκιμαντέρ «Το Σινεμά Γυμνό» (στο οποίο ο υπογράφων του ανά χείρας κειμένου συμμετέχει) άφησε το διακριτό του στίγμα στο ελληνικό σινεμά, αλλά και στην τηλεόραση.

Στη δεκαετία του 1980 το κινηματογραφικό περιοδικό CINE 7 υπήρξε δικό του παιδί, ενώ αργότερα ήταν δημιουργός πολιτιστικού site, του βιβλιοπωλείου Bibliothèque των Εξαρχείων και δικών του εκδόσεων (Τηλέγραφος).

Ο Γεώργας υπήρξε στενός φίλος του Μίνου Βολανάκη και δημιούργησε το Σωματείο Φίλων “Μίνως Βολανάκης”, όπου διετέλεσε πρόεδρος.

Ο Γεώργας στήριξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις διεκδικήσεις των σκηνοθετών, ενώ ήταν πάντα δίπλα στους νέους δημιουργούς» καταλήγει η ΕΕΣ.